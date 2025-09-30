Guvernul României nu face destul pentru a combate traficul de persoane, arată cel mai recent pe subiect publicat de Departamentul de Stat al SUA. Specialiștii americani au inventariat ce măsuri a luat Guvernul României până acum în lupta , dar și ce mai are de făcut. Raportul atrage atenția și asupra complicităților cu traficanții din instituțiile statului român.

Ce a făcut Guvernul României pentru a combate traficul de persoane

„Guvernul României nu îndeplinește standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane, dar depune eforturi semnificative în acest sens. În general, a demonstrat eforturi tot mai mari față de perioada de raportare anterioară. În consecință, România a rămas la Nivelul 2.

Aceste eforturi au însemnat identificarea unui număr semnificativ mai mare de victime ale traficului de persoane și adoptarea unei noi strategii naționale de acțiune pe 4 ani și a unui PNA pentru combaterea traficului de persoane.

Au fost înăsprite pedepsele pentru infracțiunile de trafic de persoane și a fost exclusă posibilitatea ca pedepsele să se dea cu suspendare.

Totodată, Guvernul a extins accesul victimelor la asistență juridică gratuită și despăgubiri, eliminând termenul limită de 60 de zile în care acestea trebuiau să depună plângeri penale împotriva traficanților lor, ca o condiție prealabilă pentru această asistență.

În plus, Agenția Națională pentru Gestionarea Activelor Confiscate (ANABI) a alocat bani din fondul său de active confiscate provenite din infracțiuni unui ONG pentru a oferi asistență juridică, îngrijire medicală, consiliere și alte servicii victimelor traficului de persoane cu dizabilități”, se arată în raportul Departamentului de Stat al SUA.

Ce mai are de făcut Guvernul României pentru a combate traficul de persoane

În schimb, instituția a atras atenția că în multe domenii-cheie nu sunt atinse nici măcar standardele minime. Mai mult, există chiar o complicitate a unor angajați ai statului cu traficanții de persoane.

„Guvernul nu a îndeplinit standardele minime în mai multe domenii esențiale. În continuare nasc îngrijorări presupunerile legate de complicitate, abateri și lipsă de onestitate ale angajaților guvernamentali față de infracțiunile de trafic, în special cele care implică exploatarea copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor cu dizabilități care locuiesc în căminele de stat sau centrele de tratament rezidențial”, se mai arată în raport.

Departamentul de stat mai susține că autoritățile române nu au identificat în mod proactiv victimele în rândul populațiilor vulnerabile, cum ar fi romii, lucrătorii migranți sau copiii din instituțiile administrate de stat. De altfel, remarcă americanii, copiii reprezintă aproape jumătate din totalul , inclusiv cel sexual, identificate timp de șase din ultimii șapte ani.

Un al reproș este că Guvernul României nu a alocat suficiente fonduri pentru protecția victimelor, astfel încât multe au rămas fără ajutor și din nou expuse riscului.

În acest context, Departamentul de Stat al SUA face și o serie de recomandări Guvernului României, între care:

– Investigarea tuturor acuzațiilor de complicitate oficială și condamnarea funcționarilor complici

– Identificarea proactivă a victimelor traficului de persoane prin verificarea indicatorilor de trafic în rândul populațiilor vulnerabile

– Prevenirea traficului sexual cu copii, în special în instituțiile administrate de stat, și aplicarea legilor privind munca copiilor, în special în zonele rurale

– Sprijinirea victimelor prin oferirea de consiliere, locuințe, adăposturi etc. și susținerea lor pentru a se reintegra în societate

– Urmărire penală a infracțiunilor de trafic și pedepsirea mai drastică a traficanților

– Creșterea personalului și a resurselor tuturor instituțiilor care investighează de trafic de persoane.