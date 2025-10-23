UPDATE: Distrigaz Sud Rețele a venit cu o serie de precizări în contextul incidentului de la Mioveni. Potrivit unui comunicat de presă, echipele de intervenție se află în zonă la solicitarea clienților. Aceștia au sesizat un miros puternic de gaze apărut în urma unei disfuncţionalităţi la staţia de reglare-măsurare Colibaşi.

„În urma unei disfuncţionalităţi apărute la staţia de reglare-măsurare Colibaşi, din cadrul sistemului naţional de transport al gazelor naturale gestionat de compania Transgaz, s-a produs astăzi, în jurul orei 14:45, o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Mioveni, din judeţul Argeş. Menţionăm că supraodorizarea gazului natural se produce în condiţiile depăşirii concentraţiei normale de etil mercaptan, substanţă care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezenţa în încăperi. Prezenţa în concentraţie mai mare a acestei substanţe nu prezintă un pericol pentru siguranţa populaţiei”, a transmis compania de distribuție a gazelor naturale.

Pericol de explozie la Mioveni din cauza gazelor naturale. ISU Argeș a intervenit și a evacuat mai mulți cetățeni, dar și 600 de elevi dintr-un liceu.

Autoritățile au intervenit după ce un s-a resimțit la Mioveni, în peste 50 de blocuri. Au fost luate măsuri de urgență, pentru a elimina un pericol de explozie. Au fost evacuați, preventiv, cetățenii și circa 600 de elevi de la Liceul „Iulia Zamfirescu”. Alimentarea cu gaze a fost oprită în toate zonele unde s-au înregistrat sesizări, au anunțat reprezentanții ISU.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a anunțat că într-un bloc din Mioveni a fost sesizat un miros puternic de gaze. Pompierii au intervenit în zonă și au luat măsuri pentru evacuarea locuitorilor din zonă. Pentru gestionarea situației au fost trimise mai multe echipaje. Au intervenit două autospeciale de stingere cu apă, o mașină de descarcerare, un echipaj CBRN și o ambulanță .

„Mirosul puternic de etilmercaptan a creat panică în Mioveni. Reprezentanții Transgaz au pus în funcțiune o nouă stație de reglare-măsurare de gaze, iar în urma acestei operațiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, ceea ce a determinat perceperea chiar și a celor mai mici scăpări din conducte. Gazul natural este inodor (fără miros), iar adăugarea etilmercaptanului este o măsură de siguranță necesară pentru depistarea eventualelor scurgeri. Când a fost pusă în funcțiune noua stație, dintr-o eroare cantitatea de etilmercaptan a fost de 8 ori mai mari decât normal legală”, a transmis prefectul județului Argeș.

Oamenii au sesizat numărul de urgență 112.

a mai transmis că oamenii din oraș, panicați în fața unui pericol de explozie, au sesizat autoritățile. În câteva minute au fost zeci de apeluri la numărul de urgență 112 ale cetățenilor din zonă. Potrivit spuselor sale, mirosul s-a resimțit, cu intensitate, în peste 50 de blocuri din oraș. Drept urmare s-a dispus evacuarea preventivă a cetățenilor.

„Mirosul a fost resimțit în peste 50 de blocuri din Mioveni. Am dispus măsuri de evacuare preventivă a cetățenilor și a circa 600 de elevi de la Liceul «Iulia Zamfirescu», iar alimentarea cu gaze a fost oprită în toate zonele unde s-au înregistrat sesizări. Imediat după verificări vor fi luate decizii privind oprirea sau reluarea alimentării cu gaz, în funcție de rezultate”, a mai transmis Ioana Făcăleață.

Potrivit mesajului său, din măsurători a rezultat că nivelul de gaze simțit în aer era de aproape opt ori peste limita legală. Din primele verificări nu au fost constatate scăpări importante de gaze, însă pentru siguranță au fost dispuse măsurile preventive necesare.

„Supraodorizarea peste norma legală – de aproape opt ori mai mare – a făcut ca și cele mai mici scăpări de gaz să fie resimțite mult mai puternic. În acest moment nu au fost constatate scăpări mari, însă pentru siguranța cetățenilor au fost dispuse toate măsurile preventive necesare”, a transmis Ioana Făcăleață.

Autoritățile au luat măsuri pentru a evita un pericol de explozie

Autoritățile au luat măsuri, a anunțat prefectul județului Argeș, pentru a reduce la minimum orice pericol de explozie. A fost instituit un comandament de urgență la Distrigaz. De asemenea, au fost stabilite reguli pentru coordonarea intervențiilor și monitorizarea situației.

„A fost instituit imediat un comandament de urgență la Distrigaz, pentru coordonarea intervențiilor și monitorizarea permanentă a situației”. a mai transmis Ioana Făcăleață.

Prefectul județului Argeș a făcut apel la cetățenii din zona afectată să respecte recomandările echipajelor de intervenție și să nu se panicheze.

„Fac apel la cetățeni să țină cont de recomandările echipelor de intervenție! Nu vă panicați!”, se încheie mesajul de pe Facebook.