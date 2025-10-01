Pericolul căștilor purtate prea mult este unul real și afectează din ce în ce mai mulți tineri. Specialiștii avertizează că expunerea prelungită, de peste 10 ore pe zi, duce la deteriorarea nervului auditiv. Primele semne sunt pe frecvențe înalte, iar în timp scade așa-numita „frecvență de conversație”, adică abilitatea de a înțelege corect o discuție, chiar dacă pacientul aude sunetele din jur.

Cum afectează pericolul căștilor purtate prea mult urechea internă

Potrivit prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, atunci când ascultăm muzică în căști la volum ridicat, celulele senzoriale din urechea internă se deteriorează treptat. „Poartă căști permanent, în care sunt mulți decibeli. Se distrug senzori din urechea internă, din nervul auditiv. Este un proces lung, dar prin repetitivitate. Se lasă cu distrugeri ireversibile”, avertizează specialistul, notează .

Cum recunoști efectele pericolului căștilor purtate prea mult

Primul semn al expunerii excesive la căști nu este neapărat lipsa completă a auzului, ci dificultatea de a urmări conversațiile de zi cu zi sau de a înțelege clar vocile de la televizor. „Mulți pacienți aud zgomote, dar nu reușesc să înțeleagă”, explică dr. Sarafoleanu.

Această situație arată că au fost afectate frecvențele conversaționale, cele esențiale pentru comunicarea umană. Dacă nu se intervine la timp, nervul auditiv începe să slăbească, iar creierul, nefiind suficient stimulat, își pierde treptat abilitatea de a procesa sunetele. În aceste condiții, aparatul auditiv nu mai este doar o soluție de a auzi mai bine, ci și un instrument medical menit să sprijine sănătatea auzului și să mențină activitatea creierului, prevenind izolarea și degradarea calității vieții.

Cum poți preveni pericolul

Audiologul Ionuț Ștefănescu recomandă limitarea timpului petrecut cu la un volum moderat. Dacă apare hipoacuzia, aparatul auditiv devine o soluție nu doar pentru a auzi mai bine, ci și pentru a stimula nervul auditiv și a menține creierul antrenat. „Aparatele moderne sunt mici, discrete și confecționate pe canalul auditiv al pacientului, astfel încât ceilalți să nu observe”, explică specialistul. Prin urmare, pericolul căștilor purtate prea mult poate fi redus prin responsabilitate și control al obiceiurilor zilnice.