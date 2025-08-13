Peste 30.000 de candidați s-au înscris la Bacalaureatul din august. Mulți dintre cei intervievați spun că acum s-au pregătit mai bine și s-au arătat bucuroși că „le-a picat” ce au studiat. Au fost, însă, și candidați care n-au venit deloc, deși s-au înscris. Specialiștii spun că atitudinea de nepăsare a elevilor e tot un eșec al sistemului nostru de educație.
„L-am picat de 2 ori, și prima dată, și în toamnă. Pentru că am adormit în timpul BAC-ului și nu am învățat. Pe bancă, pe foaia de examen. M-au trezit supraveghetoarele în ultimele 45 de minute, că erau ultimii 3 copii și trebuia să ceva, habar n-am”, a susținut un elev, pentru Digi24.
Altul a povestit că a făcut pariu cu cineva și, dacă va lua notă mare, va primi 200 de lei: „Asta e cel mai important”.
Reporter: A fost mai mult timpul pentru învățat sau pentru distracție?
Elev: Le-am împărțit egal cât să nu o iau razna de la atât învățat.
Unii s-au bucurat că „au picat” pe subiect. În schimb, un tânăr de 29 de ani, care-și încearcă din nou norocul, s-a arătat extrem de supărat că profesorul cu care s-a pregătit i-ar fi sugerat să insiste pe altceva.
„Am 29 ani, mie îmi trebuie BAC-ul ca să dau la Jandarmi, Poliție, sursă externă, și îmi trebuie diploma. A doua oară dau”, a adăugat candidatul, nu înainte de a repeta că profesorii „mai vor și salarii mari de la minister” și că „de-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști”.
Specialiștii în Educație spun că nepăsarea elevilor e un eșec al sistemului de educație.
„Nu avem grijă ce se întâmplă cu ei, să creștem oameni. Avem grijă să le băgăm în cap informație. Era la un moment dat o caricatură cu un elev care în loc de cap are pâlnie și în acea pâlnie toarnă informație”, a declarat Ovidiu Pânișoară, specialist în educație, pentru Digi24.