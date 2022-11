Pesta porcină face ravagii: 100.000 de animale, sacrificate în mai puțin de o lună. Fermier: „O să mai vedem porci doar în poze”. Ministrul Petre Daea anunță o abordare „nouă, inovativă, interesantă și interesată” (VIDEO)

Circa 100.000 de porci au fost sacrificați în ultimele trei săptămâni . descoperit e în Timiș, la o fermă cu 42.000 de porci. Fermierii acuză autoritățile că nu fac nimic. În schimb, Petre Daea (PSD), ministrul Agriculturii, susține că se iau măsuri, există și prevenție și se fac planuri pentru o abordare „nouă, inovativă, interesantă și interesată”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Fermier: O să vedem porci doar în poze

„Până acum nu s-a făcut nimic de către nimeni, nimic, nimic nu s-a mișcat pentru a se opri, întâmpina cazurile de pestă porcină africană. (…)

Sunt pline pădurile de hoituri, de schelete de mistreți morți. Acolo, virusul rămâne luni de zile și e purtat de oamenii care umblă în acele locuri. Nu s-a făcut nimic. E de vină ANSV-ul, e de vină și Ministerul Mediului, care spune că vânatul e al Ministerului Mediului și nu a făcut absolut nimic”, a declarat Dimitrie Muscă, fermier și directorul combinatului agroindustrial Curtici.

Acesta a mai susținut că , căci focarele izbucnesc în diverse zone din toată țara: „Nu cred că e întâmplător. Nu am dovadă, dar știu cum am pățit eu când am omorât 24.500 de porci. E o problemă deosebită, cred că nimic nu e întâmplător. Se vrea să nu mai avem porci. Ne facem poze de pe acum și la primăvară să arătăm copiilor poze cu porcul, și cu vaca, și cu litrul de lapte care nu se măi dă la școli în 20 de județe”.

Ce spune Daea despre cum gestionează autoritățile focarele de pestă porcină

În schimb, ministrul Agriculturii, Petre Daea, consideră că situația e îngrijorătoare, dar autoritățile iau măsuri.

„E această molimă care a pus stăpânire pe multe țări din lume. Nu avem vaccin și nici tratamente.

Și la mine e o revoltă și o îngrijorare în același timp, că și pentru mine sunt foarte multe semne de întrebare vizavi de acest virus, care acum a intrat în unități cu biosecuritate ridicată.

Măsurile sunt cele pe care le dispune Autoritatea Sanitar-Veterinară din planul acela de contingență stabilit de Comisia Europeană”, a spus Daea, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că vicepreședintele Autorității Sanitar-Veterinare s-a deplasat în Timiș, unde a fost depistat ultimul focar, însoțit de medici și veterinari.

Daea a mai spus că va fi stabilită o abordare „nouă, inovativă, interesantă și interesată”, așa încât „să nu intrăm în sacrificarea tuturor animalelor”.

Ministrul a dat apoi asigurări că funcționează și prevenția.