Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 

Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 

09 sept. 2025, 19:42
Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
sursă foto: captură YT

Tot mai mulți români devin victime ale accidentelor cu trotinete electrice. Recent, o femeie de 71 de ani a fost ucisă pe trecerea de pietoni de un astfel de vehicul, iar acum, oamenii care au fost implicați în accidente similare cer schimbarea legii.

Cuprins:

  1. În câte accidente au fost implicate trotinetele electrice în ultimii ani
  2. În ce orașe din România a fost interzisă închirierea de trotinete electrice

În câte accidente au fost implicate trotinetele electrice în ultimii ani

Inițiatorii demersului de schimbare a legii sunt de părere că este nevoie de norme mai aspre și de mai mult control pentru a evita pe viitor astfel de accidente. În ultimii trei ani, trotinetele electrice au provocat nu mai puțin de 1.500 de accidente și cel puțin 30 de oameni au murit în astfel de incidente.

Legislaţia obligă comercianţii să vândă vehiculele cu dispozitive care le limitează viteza, la fel cum legea îi poate sancționa pe cei care fac cascadorii periculoase cu amenzi de până la 1.600 de lei. îm abele cazuri, românii reușesc cu lejeritate să fenteze legea. Complici le sunt și tehnicienii de la service-uri pentru trotinete, care resetează ilegal şi contra cost software-ul care limitează viteza vehiculelor, potrivit Observator News.

În ce orașe din România a fost interzisă închirierea de trotinete electrice

Unele autorități locale au hotărât să preîntâmpine viitoare tragedii, motiv pentru care au interzis închirierea trotinetelor electrice. Printre orașele care au impus astfel de reguli se numără Brașov, Timișoara și Constanța.

Rămân însă extrem de populare în rândul bucureștenilor, deși în Capitală, au avut loc mai multe accidente grave.

