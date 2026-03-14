Autoritățile de frontieră au interceptat un transport ilegal de arme și țigarete în urma unui control efectuat pe DN 56, iar șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență. Bunurile au fost ridicate, iar cercetările continuă.

Descoperirea făcută de polițiștii de frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu polițiști de frontieră bulgari și lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au descoperit, în urma controlului asupra unui autocamion, 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniție și 60.000 de țigarete pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență, conform Agerpres.

Controlul a avut loc pe data de 13 martie, asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, în vârstă de 38 de ani, care circula pe ruta Turcia – Germania. În urma verificării compartimentului de marfă, polițiștii au constatat că sigiliul era rupt și relipit, iar în interior au fost identificate mai multe cutii cu țigarete cu timbru de acciză turcesc.

Valoarea bunurilor și măsuri luate

Țigaretele descoperite – aproximativ 3.000 de pachete – au o valoare estimată de circa 90.000 de lei. Bunurile ridicate au fost indisponibilizate, iar ansamblul rutier a fost oprit temporar pentru continuarea verificărilor.

Cercetările sunt efectuate de către polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă.

Controlul frontierelor și prevenirea traficului ilegal

Acțiunea face parte din controalele comune desfășurate pentru prevenirea traficului ilegal de arme și produse accizabile. Poliția de Frontieră subliniază că astfel de intervenții sunt esențiale pentru menținerea securității și legalității transporturilor internaționale, protejând atât cetățenii, cât și lanțul comercial legal.

