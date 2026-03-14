Acasa » Eveniment » Peste 100 de pistoale și 60.000 de țigarete descoperite într-un autocamion la Calafat

Selen Osmanoglu
14 mart. 2026, 12:50
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Descoperirea făcută de polițiștii de frontieră
  2. Valoarea bunurilor și măsuri luate
  3. Controlul frontierelor și prevenirea traficului ilegal

Autoritățile de frontieră au interceptat un transport ilegal de arme și țigarete în urma unui control efectuat pe DN 56, iar șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență. Bunurile au fost ridicate, iar cercetările continuă.

Descoperirea făcută de polițiștii de frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu polițiști de frontieră bulgari și lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au descoperit, în urma controlului asupra unui autocamion, 106 pistoale, 131 de încărcătoare fără muniție și 60.000 de țigarete pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență, conform Agerpres.

Controlul a avut loc pe data de 13 martie, asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, în vârstă de 38 de ani, care circula pe ruta Turcia – Germania. În urma verificării compartimentului de marfă, polițiștii au constatat că sigiliul era rupt și relipit, iar în interior au fost identificate mai multe cutii cu țigarete cu timbru de acciză turcesc.

Valoarea bunurilor și măsuri luate

Țigaretele descoperite – aproximativ 3.000 de pachete – au o valoare estimată de circa 90.000 de lei. Bunurile ridicate au fost indisponibilizate, iar ansamblul rutier a fost oprit temporar pentru continuarea verificărilor.

Cercetările sunt efectuate de către polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabandă.

Controlul frontierelor și prevenirea traficului ilegal

Acțiunea face parte din controalele comune desfășurate pentru prevenirea traficului ilegal de arme și produse accizabile. Poliția de Frontieră subliniază că astfel de intervenții sunt esențiale pentru menținerea securității și legalității transporturilor internaționale, protejând atât cetățenii, cât și lanțul comercial legal.

Citește și...
Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
Eveniment
Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
Ministerul Agriculturii propune măsuri pentru echilibrarea relației dintre producătorii români și retaileri
Eveniment
Ministerul Agriculturii propune măsuri pentru echilibrarea relației dintre producătorii români și retaileri
Platformele eVisa și eConsulat, ținta unui atac cibernetic. MAE asigură funcționarea normală a serviciilor
Eveniment
Platformele eVisa și eConsulat, ținta unui atac cibernetic. MAE asigură funcționarea normală a serviciilor
O dronă Shahed a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Eveniment
O dronă Shahed a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
Putin i-a propus lui Trump ca uraniul Iranului să fie mutat în Rusia. Liderul american ar fi refuzat ideea
Eveniment
Putin i-a propus lui Trump ca uraniul Iranului să fie mutat în Rusia. Liderul american ar fi refuzat ideea
Primar reales fără să candideze. Localnicii i-au scris numele pe buletinul de vot
Eveniment
Primar reales fără să candideze. Localnicii i-au scris numele pe buletinul de vot
Codul rutier se schimba! Amenzile de circulație se vor plăti scanând un cod QR
Eveniment
Codul rutier se schimba! Amenzile de circulație se vor plăti scanând un cod QR
România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
Eveniment
România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Economic
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
Eveniment
Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
Ultima oră
13:32 - Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
12:13 - Ministerul Agriculturii propune măsuri pentru echilibrarea relației dintre producătorii români și retaileri
11:27 - Vremea, 14 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această lună
10:59 - Platformele eVisa și eConsulat, ținta unui atac cibernetic. MAE asigură funcționarea normală a serviciilor
10:32 - O dronă Shahed a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova
10:03 - Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
09:36 - Atac rusesc asupra Kievului: patru morți și zeci de răniți într-un raid aerian
09:06 - Putin i-a propus lui Trump ca uraniul Iranului să fie mutat în Rusia. Liderul american ar fi refuzat ideea
08:33 - Primar reales fără să candideze. Localnicii i-au scris numele pe buletinul de vot
23:55 - Proteste după ce angajații s-au trezit cu bonuri de masă tăiate de la 25 la 5 lei