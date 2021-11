Peste 4.000 de pacienți cu COVID19 vor fi tratați cu ajutorul concentratoarelor și măștilor de oxigen donate către 67 de spitale din țară

COMUNICAT: București, 10 Noiembrie 2021 – 100 de concentratoare de oxigen de 10 LPM și 3.000 măști de oxigen, achiziționate de Superbet și INACO, ajung astăzi în spitalele din țară. Este a doua tranșă livrată către unitățile sanitare după ce, în data de 29 octombrie, au plecat primele 10 concentratoare către Pitești, Craiova, Călărași, Brăila, Timișoara și Turnu Măgurele, acolo unde nevoia de oxigen era urgentă.

La distribuirea pachetelor au ajutat și ambasadorii Superbet, Ana-Maria Brânză, Ilie Dumitrescu, Cătălin Moroșanu, Bogdan Stelea, Virgil Stănescu și Vali Moraru.

“Vedem în continuare imagini dramatice cu pacienți care împart unul cu altul aceeași mască de oxigen sau personal medical alergând cu tuburi de oxigen pentru bolnavii care sosesc non stop cu ambulanțele. Pentru majoritatea, oxigenul este primul tratament necesar, iar acum în valul 4, spitalele din România consumă cele mai mari cantităţi de oxigen de care au avut nevoie vreodată. Nu puteam sta impasibili în fața acestei drame. Medic la bază fiind, cred însă că cel mai mare ajutor ce poate fi dat acum, este prin vaccinare”, a declarat Augusta Dragic, președinte al Fundației Superbet.

Concentratoarele, achiziționate din Danemarca, Germania și Franța, la inițiativa Fundației Superbet și a INACO, au fost distribuite de voluntarii Superbet în 67 de spitale (vezi tabel), din 27 de județe ale țării. Au fost ajutate astfel și spitale din orașe mai mici unde acest gen de echipamente medicale ajung foarte greu sau deloc, deși nevoia de oxigen în acest caz este la fel de mare ca oriunde altundeva.

,,Pentru noi, faptul că am putut să răspundem strigătului de ajutor al managerilor de spitale înseamnă enorm! Am ținut legătura cu aceștia, ne-au spus cât de importante sunt concentratoarele pentru pacienți și că le pot salva viața. În plus, concentratoarele achiziționate de noi, fiind de 10 litri, ele sunt foarte utile. Sperăm ca inițiativa noastră să fie un exemplu pentru toți ceilalți actori din societatea civilă, să își unească forțele și să acționeze!”, spune Andreea Paul, fondator INACO.

Acțiunea de astăzi încheie campania de donare de echipamente medicale pentru spitalele de stat, în valoare de 200.000 euro.

,,Ca beneficiar a 3 concentratoare și 90 de măști de oxigen, ținem să vă mulțumim pentru eforturile comune de gestionare a pandemiei de COVID19 și pentru ajutorul oferit. Fiind spital de urgență, suntem suprasolicitați în această perioadă, având în observație permanentă între 250 – 300 pacienți confirmați pozitiv. O parte sunt internați în secțiile spitalului (ATI Covid, Terapie intermediară, DTA) și o altă parte, în așteptare, la UPU. Necesarul de oxigen este foarte mare”, mărturisește dr. Socea Bogdan, managerul Spitalului Clinic de Urgență ,, Sf. Pantelimon” din București.

Concentratoare au ajuns și la Spitalul Județean de Urgență Brăila unde există un sector COVID19 cu 140 de paturi fără prize de oxigen, pentru pacienții cu formă medie de boală. “O parte dintre ei au nevoie de oxigen cu un flux moderat. Pentru aceștia, concentratoarele de oxigen sunt salvatoare. Mulțumim tuturor celor care ne oferă aceste aparate”, spune dr. Mihaela Râșnoveanu, managerul SJUB.

În actualul context pandemic, este a doua campanie importantă de ajutorare a unităților medicale desfășurată de tandemul Fundația Superbet-INACO, după demersul din mai anul trecut, când 35 de spitale din 23 de orașe primeau echipamente de protecție și biocide.

Despre Grupul SUPERBET, companie românească fondată în 2008

Cu peste 5.000 de angajați, mai mult de 1.000 de agenții în toată țară și o puternică prezența online, Superbet este liderul național din industria de Betting & Gaming și cel mai mare contribuabil la bugetul de stat din industria de profil.

Superbet a fost prima companie din acest sector care s-a implicat în lupta împotriva noului coronavirus. Prin Fundația Superbet, grupul derulează în permanență programe CSR prin care se implică în viața comunității.

Compania susține toate măsurile decise de autorități prin schimbări operaționale, prin care se asigură că angajații și clienții sunt în siguranță și aplică corect măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.

Despre INACO – Inițiativa pentru Competitivitate

INACO este o comunitate non-profit cu peste 60 de experți voluntari – economiști, sociologi, psihologi, antreprenori, mentori, futurologi, inovatori sociali, specialiști în digitalizare, știință și tehnică, în relații internaționale, branding, comunicare și PR, social shaper, global futurist.

Scopul transformator al INACO este să asigure acces gratuit tuturor elevilor României la educație digitală inteligentă, prin construcția de Smart Lab-uri 4.0 în toate unitățile de învățământ din ţară și instruirea profesorilor. În această perioadă, INACO alături de companii private din România, desfășoară un program de acțiuni și proiecte prin care acordă ajutor Sistemului Național de Sănătate în lupta împotriva noului Coronavirus.

