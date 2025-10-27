În weekendul care tocmai a trecut, Sectorul 6 a fost polul distracției din Capitală. Peste 60.000 de oameni de toate vârstele au venit pe Lacul Morii la West Side Hallo Fest, , ajuns la cea de-a treia ediție. Și nu au venit oricum, ci costumați, machiați în cele mai mici detalii, făcând ei înșiși spectacol. Iată ce a însemnat acest festival, în cifre!

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute .

„ Pentru noi este important, în Sectorul 6, ca oamenii să aibă sentimentul de apartenență la comunitate”

West Side Hallo Fest și-a deschis porțile vineri, 24 octombrie, la ora 10.00, și s-a încheiat cu un concert rock exploziv duminică seara la 22.30. Au fost trei zile cu ateliere gratuite și spectacole pentru copii, concerte cu trupe mari, momente emoționante, dar și pline de suspans și adrenalină, decoruri fantastice, numeroase atracții, surprize și cadouri.

„Pentru noi este important, în Sectorul 6, să avem evenimente repetitive, ca oamenii să se adune și să aibă sentimentul de apartenență la comunitate. Să își asume spațiul public și, astfel, să-l iubească, să aibă mai multă grijă de el. Mă bucur să văd că și de data aceasta au venit foarte mulți copii. În prima parte a zilei, de obicei, vin familiile cu copii, iar după-amiaza vin tinerii și adulții care vor să se distreze la concerte”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

„Cine nu-i aici pierde distracția anului! Decoruri de groază, atmosferă plină de energie și vibe de festival adevărat! Totul se întâmplă pe Lacul Morii, unde toamna prinde culoare și comunitatea se adună din tot Bucureștiul”, spune Cristina, pe rețelele de socializare.

„Un festival super, cu de toate! Mulțumim pentru organizare”, scrie Adina Varadi. „Foarte frumos, mult mai spațios și mai bine organizat. Nu a fost înghesuială, fără cozi imense, a fost loc pentru toată lumea la orice oră. Costume superbe, tineri entuziaști, mâncare super gustoasă, muzică bună și multe activități pentru copii”, transmite, tot online, Ana-Maria Staicu.

„Am avut musafiri din Vaslui și Vâlcea care au venit special pentru festival”, povestește Simona Louka. Într-adevăr, la West Side Hallo Fest au venit tineri nu doar din București, ci din toate colțurile țării. Toți îmbrăcați în cele mai originale și ingenioase costume, cu machiaje elaborate, demne de platourile de filmare. De la bebeluși costumați în dovlecei, copii deghizați în Spiderman, Harry Potter, prințese sau schelete, până la adolescenți și adulți în costume elaborate, întruchipând personaje preferate din cărți, filme, jocuri.

Iată, pe scurt, ce a însemnat a treia ediție de West Side Hallo Fest, în cifre!

Peste 60.000 de participanți în 3 zile. Cei mai mulți – 26.985 – au venit sâmbătă. Au fost numărați cu ajutorul unui program instalat pe 5 camere video, montate în zona căilor de acces.

Circa 20.000 de bilete și abonamente vândute, pentru zilele de sâmbătă și duminică. Vineri, în prima zi, intrarea a fost gratuită pentru toată lumea. Tot gratis au intrat copiii sub 14 ani.

Peste 4.900 de dovleci au fost sculptați de copii. Alți 15.000 de dovleci au fost folosiți la decoruri.

Circa 6.000 de copii au participat la atelierele gratuite ale DGASPC Sector 6, Știință și Tehnică și proiectelor finanțate de Primăria Sectorului 6, în cadrul programului Cultura.

3.500 de oameni și-au făcut poze la Photoboth; 1.500 de participanți, majoritatea copii, au fost pictați pe față. Totul gratuit.

Partenerii evenimentului au dat zeci de mii de premii și cadouri. Spre exemplu, 10.000 de pungi cu bomboane, 10.000 de pungi cu snacks-uri, 7.000 de prăjiturele, 15.000 de produse cosmetice și farmaceutice.

Au fost 38 de comercianți cu mâncare și 55 cu decorațiuni. Pe lângă aceștia, Banca Locală de Alimente Sector 6 a venit cu singurul food truck social din festival. A vândut peste 500 de hotdogi, aproape 200 de porții de plăcintă cu dovleac și multe alte bunătăți. În total, a avut aproape 900 de clienți. Banii adunați se vor întoarce în programele sociale.

Sâmbătă seara, 250 de drone au făcut show pe cerul de deasupra Lacului Morii.

În fiecare zi de festival, 20 de lucrători de la Salubrizare Sector 6 au asigurat curățenia, manual sau mecanizat.

De asemenea, 50 de polițiști locali pe zi, împărțiți în două schimburi, au asigurat perimetrul, au fluidizat traficul și au avut grijă ca toată lumea să se distreze în siguranță.

Tot festivalul s-a organizat pe o suprafață de 35.000 mp, la baza digului Lacul Morii și pe promenadă.

West Side Hallo Fest 2025 și-a acoperit integral cheltuielile din vânzarea biletelor, contribuția partenerilor și din taxa achitată de comercianți.