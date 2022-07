Petre Daea: Sistemul de irigații a primit multe șocuri de-a lungul vremii. Situații mai grele sunt în Vrancea, Buzău și Galați. Am dat libertatea fermierului să schimbe destinația culturii (VIDEO)

Sistemul de irigații a primit multe șocuri de-a lungul vremii, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, marți, la Știrile B1 TV, acolo unde a vorbit despre problemele cu care se confruntă fermierii din cauza secetei și a arșiței.

Petre Daea, pe B1 TV, despre problemele provocate fermierilor de secetă

„Am făcut un tur de forță meritat și necesar, necesar pentru că, iată, suntem într-o situație deosebită și, evident, se pune problema ce facem în condițiile în care există acest factor limitativ, apă, care a creat mari probleme fermierilor români, dat fiind faptul că nu peste tot și, din nefericire, nu în suprafețe mari avem asigurată alternativă prin sistemele de irigații. Știm foarte bine că acest sistem de irigații, de-a lungul vremii, a primit din nefericire multe șocuri”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Petre Daea a confirmat că fermierii cei mai afectați sunt cei din zonele fără sisteme de irigații.

„Eu am văzut 10 județe în două zile și câteva ore din ziua de vineri, pentru că am plecat imediat după depunerea jurământului, am văzut de la Călărași, Brăila, Galați, Vrancea, Vaslui, Iași, Botoșani, Neamț, Bacău și Buzău, am văzut culturile, m-am întâlnit cu fermierii și am putut constata următoarele. Sunt suprafețe diferite, culturi diferite, parcele diferite ca stare de vegetație, în grade diferite de suferință, unele compromise total, cum o situație mai grea, dacă ne referim la scara la județelor, se află în Vrancea și în Buzău, o parte din Buzău și partea de nord a județului Galați”, a adăugat oficialul.

El spune că fermierii „se aflau până astăzi într-o situație delicată”.

„Se aflau până astăzi, spun eu, într-o situație delicată și o să vă explic de ce această situație delicată a dispărut. Nu aveau instrumentul juridic care să le permită să intervină imediat, să schimbe destinația culturilor și să întocmească actele de calamitate, așa cum sunt ele prevăzute în legislație și pe o procedură care este stipulată într-un ordin comun de ministru care a fost elaborat în 2020”, a continuat ministrul.

„În 24 de ore am dat un ordin comun împreună cu ministrul Bode care dă libertatea fermierului să vadă la fața locului, să schimbe destinația culturii, să folosească drept furaj masa vegetativă care e sau ce consideră fermierul respectiv și să pregătească pentru reluarea culturii pentru anul agricol următor”, a mai spus Petre Daea.

Întrebat ce se întâmplă cu pierderile, social-democratul a explicat: „Pierderile respective se constată de către comisiile care s-au organizat și s-au format în urma ordinului de prefect. Acest proces urmează să se deruleze și să constate care sunt pierderile, care sunt procentele de calamitate, în așa fel încât să cunoaștem exact la nivelul țării ce este efectiv în teritoriu”.