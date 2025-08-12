B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fenomenul care îi alungă pe turiști de pe plajele din stațiunile românești. Ce este cliffing-ul și cum a apărut

Fenomenul care îi alungă pe turiști de pe plajele din stațiunile românești. Ce este cliffing-ul și cum a apărut

George Lupu
12 aug. 2025, 19:17
Fenomenul care îi alungă pe turiști de pe plajele din stațiunile românești. Ce este cliffing-ul și cum a apărut
Sursa foto: Profimedia

Turiștii care ajung zilele acestea pe plajele din sudul litoralului românesc se lovesc de un obstacol neașteptat: dune înalte de nisip, formate după furtunile recente.

Cuprins:

  • Ce este fenomenul care a afectat plajele din sudul litoralului românesc
  • Steagul roșu a fost din nou arborat

Ce este fenomenul care a afectat plajele din sudul litoralului românesc

Valurile puternice și curenții din Marea Neagră au remodelat complet țărmul, ridicând adevărate „ziduri” ce ating, pe alocuri, un metru înălțime.

Aceste formațiuni, cunoscute sub numele de „cliffing”, au apărut în special pe plajele din sudul litoralului românesc din zona Saturn, unde furtuna violentă de săptămâna trecută a adâncit diferențele de nivel dintre plajă și linia apei. În unele sectoare, coborârea spre mare a devenit dificilă, mai ales pentru copii și persoane în vârstă.

„Pe sudul litoralului se intensifică procesele de eroziune, mai ales după un episod de furtună de trei–patru zile, cu valuri de până la doi metri”, a explicat Răzvan Mateescu, cercetător la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța.

Din cauza curenților și a valurilor ridicate, salvamarii au arborat steagul roșu, interzicând scăldatul. În plus, specialiștii avertizează că traversarea acestor „trepte” de nisip prezintă riscuri de accidentare, mai ales pentru cei care aleg să se instaleze în apropierea zonei în care se sparg valurile.

Pentru a reda accesul facil la apă, Apele Române au anunțat intervenții nocturne cu utilaje pentru nivelare pe plajele din sudul litoralului românesc afectate, măsură menită să prevină incidentele și să îmbunătățească siguranța turiștilor, potrivit cancan.

Steagul roșu a fost din nou arborat

Această problemă se adaugă la o altă provocare majoră care îi nemulțumește pe turiștii veniți pe litoral în aceste zile. Steagul roșu a fost din nou arborat pe mai multe plaje.

Salvamarii sunt în alertă și nu permit niciunui turist să intre în apă la o adâncime care le trece de genunchi. Interdicția are la bază două motive: valurile mari și gropile care s-au format la mal.

Deși vântul nu mai bate cu aceeași putere ca zilele trecute, valurile mari și curenții puternici încă persistă și îi pot pune în pericol pe turiști. Așa se face că, încă de la primele ore ale dimineții, salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile de pe litoralul românesc, de la Mamaia, până la Vama Veche. Cum scăldatul este interzis, salvamarii se văd nevoiți să fluiere încontinuu pentru a-i atenționa pe turiști să țină cont de avertisment.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Externe
Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
Caz incredibil! Un tânăr a dat două spargeri, în aceeași noapte, cu proprietarii în casă. Ce a făcut cu banii
Eveniment
Caz incredibil! Un tânăr a dat două spargeri, în aceeași noapte, cu proprietarii în casă. Ce a făcut cu banii
Incident rutier neplăcut, în Galați! Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind o mașină. Ce a urmat
Eveniment
Incident rutier neplăcut, în Galați! Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind o mașină. Ce a urmat
Prințul Harry și Meghan își reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce le oferă noul contract
Eveniment
Prințul Harry și Meghan își reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce le oferă noul contract
Noi informații în cazul localnicilor evacuați din Salina Praid. Aceștia pot reveni acasă, începând cu 13 august. Ce a transmis Instituția Prefectului
Eveniment
Noi informații în cazul localnicilor evacuați din Salina Praid. Aceștia pot reveni acasă, începând cu 13 august. Ce a transmis Instituția Prefectului
Pensionarii care nu vor plăti CASS în 2025, deși primesc peste 3.000 lei lunar. Vești bune pentru o parte dintre seniori
Eveniment
Pensionarii care nu vor plăti CASS în 2025, deși primesc peste 3.000 lei lunar. Vești bune pentru o parte dintre seniori
Trafic de cocaină descoperit în Neamț. Un cetățean portughez a fost reținut după o operațiune a DIICOT-ului
Eveniment
Trafic de cocaină descoperit în Neamț. Un cetățean portughez a fost reținut după o operațiune a DIICOT-ului
Federaţia Pensionarilor avertizează: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari
Eveniment
Federaţia Pensionarilor avertizează: Pilonul II avantajează Guvernul şi firmele private, nicidecum viitorii pensionari
Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Externe
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Ultima oră
19:45 - Jude Bellingham va reveni la Real Madrid abia la finalul lui octombrie, întârziind debutul în La Liga
19:40 - Iustin Petrescu rupe gura târgului! Le arată răutăcioșilor că nu e șomer și dezvăluie cu ce se ocupă
19:17 - Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență. Instanța dispune confiscarea a 65.000 de euro și pedepse cu închisoarea
19:12 - Maria Popovici, restricții alimentare dure, după ce a primit rezultatele analizelor. Ce dezvăluiri a făcut actrița
18:59 - Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas
18:48 - Jennifer Aniston a vorbit deschis despre pierderea lui Matthew Perry. Actrița reflectă asupra luptei colegului din „Friends”
18:48 - Caz incredibil! Un tânăr a dat două spargeri, în aceeași noapte, cu proprietarii în casă. Ce a făcut cu banii
18:47 - Abrudean: Stabilitatea politică, cheia credibilității României în UE și la nivel global
18:25 - O femeie de afaceri și-a uitat poșeta de 100.000 € într-un taxi. Ce-a făcut șoferul când a găsit-o, i-a lăsat pe toți mască
18:24 - Incident rutier neplăcut, în Galați! Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind o mașină. Ce a urmat