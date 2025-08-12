Turiștii care ajung zilele acestea pe plajele din sudul litoralului românesc se lovesc de un obstacol neașteptat: dune înalte de nisip, formate după furtunile recente.

Cuprins:

Ce este fenomenul care a afectat plajele din sudul litoralului românesc

Steagul roșu a fost din nou arborat

Valurile puternice și curenții din Marea Neagră au remodelat complet țărmul, ridicând adevărate „ziduri” ce ating, pe alocuri, un metru înălțime.

Aceste formațiuni, cunoscute sub numele de „cliffing”, au apărut în special pe plajele din sudul litoralului românesc din zona Saturn, unde furtuna violentă de săptămâna trecută a adâncit diferențele de nivel dintre plajă și linia apei. În unele sectoare, coborârea spre mare a devenit dificilă, mai ales pentru copii și persoane în vârstă.

„Pe sudul litoralului se intensifică procesele de eroziune, mai ales după un episod de furtună de trei–patru zile, cu valuri de până la doi metri”, a explicat Răzvan Mateescu, cercetător la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța.

Din cauza curenților și a valurilor ridicate, salvamarii au arborat steagul roșu, interzicând scăldatul. În plus, specialiștii avertizează că traversarea acestor „trepte” de nisip prezintă riscuri de accidentare, mai ales pentru cei care aleg să se instaleze în apropierea zonei în care se sparg valurile.

Pentru a reda accesul facil la apă, Apele Române au anunțat intervenții nocturne cu utilaje pentru nivelare pe plajele din sudul litoralului românesc afectate, măsură menită să prevină incidentele și să îmbunătățească siguranța turiștilor, potrivit .

Această problemă se adaugă la o altă provocare majoră care îi nemulțumește pe turiștii veniți pe litoral în aceste zile. Steagul roșu a fost din nou arborat pe mai multe plaje.

Salvamarii sunt în alertă și nu permit niciunui turist să intre în apă la o adâncime care le trece de genunchi. Interdicția are la bază două motive: valurile mari și gropile care s-au format la mal.

Deși vântul nu mai bate cu aceeași putere ca zilele trecute, valurile mari și curenții puternici încă persistă și îi pot pune în pericol pe turiști. Așa se face că, încă de la primele ore ale dimineții, salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile de pe litoralul românesc, de la , până la . Cum scăldatul este interzis, salvamarii se văd nevoiți să fluiere încontinuu pentru a-i atenționa pe turiști să țină cont de avertisment.