Poarta Focșanilor, teritoriul cuprins între munții Carpați, orașele Focșani, Buzău, Brăila, Galați și râul Prut, reprezintă o vulnerabilitate strategică, în cazul unei eventuale invazii a Rusiei. Șeful , generalul Gheorghiță Vlad compară această zonă cu Coridorul Suwalki, din zona baltică.

Poarta Focșanilor, o vulnerabilitate strategică

Șeful Statului Major, Gheorghiță Vlad susține că este puțin probabil ca Rusia să lanseze un atac asupra unui stat , în perioada următoare. În cazul în care atacul ar avea loc asupra României, el este de părere că țara noastră are capacitatea necesară de a rezista militar. În acest context, generalul Vlad a indicat Poarta Focșanilor ca vulnerabilitate strategică, în eventualitatea unei invazii.

Șeful Armatei a comparat această zonă cu Coridorul Suwalki, zona de graniță dintre Polonia, Lituania și Belarus prin care armata rusă ar putea ajunge în timp rapid în exclava Kaliningrad. Acest coridor a căpătat o importanță strategică după ce statele baltice au aderat la NATO.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate”, a explicat generalul Gheorghiță Vlad conform Euronews.

Șeful armatei dă asigurări că riscurile sunt reduse

O invazie prin Poarta Focșanilor, în perioada următoare, are șanse mici să se producă, a precizat șeful Armatei Române. Gheorghiță Vlad a dat asigurări că români nu au motive să se teamă. Oricum, chiar și în cazul unui atac, armata română, susținută de forțele Nato, este pregătită și va face față invadatorilor, la fel ca și Ucraina.

„Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul care locuiește în Moldova, la fel ca și pentru cel care locuiește în Transilvania sau în zona de sud. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult”, a mai spus Gheorghiță.

Chiar și așa, în condițiile în care este puțin probabil ca Rusia să lanseze un atac asupra unui stat NATO, militarii iau în calcul toate scenariile posibile. Iar apărarea pe Poarta Focșanilor este foarte importantă în acest context. Gheorghiță Vlad a precizat, însă, că este forțele ruse inițiază acțiuni sub steag fals, dar și operațiuni de război hibrid.

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare”, a mai spus șeful Armatei.

Armata ia în considerare mai multe scenarii de apărare

Șeful Armatei a arătat că din perspectiva sa, cel mai vulnerabil flanc este cel de sud-est, iar forțele militare se pregătesc pentru toate scenariile. El a precizat că Armata trebuie să se pregătească să acționeze corespunzător în zona sa de responsabilitate.

„Ca șef al Apărării, nu spun că partea de nord este cel mai vulnerabil flanc. Eu trebuie să iau în considerare că cel mai vulnerabil flanc este cel de sud-est și noi să ne pregătim corespunzător pentru apărarea țării. Am spus că Armata trebuie să fie pregătită să acționeze corespunzător în zona noastră de responsabilitate. Nu aș putea face comparație între flancuri”, a precizat șeful Armatei.

Generalul Gheorghiță Vlad a dat detalii despre planurile analizate de Statul major și despre diversele scenarii de apărare analizate. În acest context, el a precizat că NATO este pregătită pentru a mobiliza rapid forțele de apărare pentru a răspunde în caz de agresiune.

„Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group, națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară, astfel încât să putem face o mișcare de forțe și mijloace foarte rapid în caz de agresiune. Cred că sunt întrunite toate pentru a avea o apărare colectivă eficientă”, a mai spus Gheorghiță Vlad.

Poarta Focșanilor, locul prin care România ar putea fi invadată

Zona considerată vulnerabilă a fost cartografiată de un grup de specialiști în geografie militară din cadrul Brigăzii de Geniu a Franței, cunoscut sub numele de al 28-lea Grup Geografic (28e GG). Aceștia au vizitat România și au realizat mai multe măsurători topografice de mare precizie, necesare actualizării planurilor de apărare ale NATO.

În acest context, pe harta realizată, au fost identificate cele mai vulnerabile rute în cazul unei invazii din spre est. Pe harta atenția este atrasă de „Poarta Focșanilor”, coridor strategic situat între Carpați și Dunăre. Potrivit militarilor români și aliați, dacă Rusia ar ataca România, acesta ar fi unul din punctele de invazie.

De altfel, Poarta Focșanilor este o rută istorică folosită de armatele ruse care veneau din est pentru confruntările cu turcii.