Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților

Am stat de vorbă cu specialiști ca să lămurim dacă folosirea aparatului de aer condiționat pentru încălzire este o soluție optimă pe timpul iernii în România. Dacă ai un AC cu încălzire și te întrebi dacă ar fi eficient și rentabil să îl folosești pentru încălzire, vei afla răspunsul în rândurile ce urmează.

De ce iau tot mai mulți oameni în calcul aerul condiționat pentru încălzire

Aparatul de aer condiționat a devenit o alternativă reală pentru încălzire mai ales pentru cei de la oraș care nu au centrală termică proprie și se bazează pe sistemul de termoficare. Aceștia suferă cel mai mult când se fac lucrări și caloriferele sunt reci.

Dacă apartament este bine izolat, ideea de a folosi AC-ul este atractivă. Aparatele cu funcționare pe principiul pompei de căldură sunt mult mai eficiente decât caloriferele electrice.

Totuși, înainte de a lua decizia de a renunța la alte sisteme de încălzire, subliniază că aparatul de aer condiționat poate fi sursă principală de căldură doar în anumite condiții. În general, acesta funcționează mai degrabă ca o soluție temporară deoarece costurile de încălzire exclusiv cu un AC sunt relativ ridicate.

Deși multe aparate nu sunt proiectate să facă față temperaturilor negative perioade lungi de timp, unele modele rezistă și la -25°C, cu eficiență ridicată.

Cum funcționează sistemul de încălzire prin aer condiționat și ce limite are

Un aparat de aer condiționat nu „produce” căldură în sensul clasic, ci o transferă din exterior în interior, folosind un circuit frigorific inversat. Practic, în sezonul rece, unitatea exterioară extrage energia termică din aer și o transformă într-un flux de aer cald distribuit în locuință.

În teorie, acest proces este foarte eficient energetic. În practică, performanța depinde de mai multe variabile. Pe măsură ce afară temperaturile scad sub zero, aparatul trebuie să lucreze mai intens pentru a menține aceeași putere de încălzire, în timp ce consumul crește.

Producătorii indică de obicei o „temperatură minimă de funcționare”, însă aceasta nu garantează și eficiență constantă. Sub -10 °C sau -20 °C, multe aparate intră periodic în cicluri de degivrare frecvente – adică își întrerup temporar funcția de încălzire pentru a elimina gheața formată pe unitatea exterioară.

Din fericire, iernile românești au devenit mai blânde, temperaturile medii pe țară fiind puțin sub 0 °C iarna. Totuși, înghețul tot vine, iar temperatura exactă depinde de regiune.

La ce trebuie să fii atent

Pentru ca aparatul de aer condiționat să fie eficient pentru încălzire iarna, asigură-te că aparatul tău are un indice SCOP de peste 4,5 și clasa energetică din gama A++/A+++. Verifică și parametrii la temperaturi joase (unele modele specifică performanță până la -15 °C sau -25 °C) și funcțiile de dezghețare a unității exterioare optimizate.

Avantaje și limite comparativ cu alte soluții de încălzire

Este important de înțeles clar cum se comportă încălzirea prin AC în comparație cu alte variante pentru a ști cum să folosești corect aparatul. Tehnologia folosită de aparatele de aer condiționat are puncte forte clare, dar și limite care devin vizibile mai ales în perioadele geroase comparativ cu centrale pe gaz sau centrale electrice.

Unul dintre cele mai evidente avantaje este costul lunar. La temperaturi moderate, un aparat AC performant poate consuma semnificativ mai puțină energie decât o centrală electrică sau un calorifer de la etajele superioare ale blocului. Aerul se încălzește rapid și este distribuit rapid și uniform. În plus, poți controla precis temperatura din telecomandă

Pe de altă parte, spre deosebire de o centrală pe gaz sau un radiator clasic, aerul condiționat nu are aceeași inerție termică. Cu alte cuvinte, dacă aparatul este oprit sau se oprește din cauza unei pene de curent, temperatura va scădea repede. În plus, eficiența variază în funcție de temperaturile exterioare, în timp ce o centrală pe gaz oferă o putere constantă chiar și în perioade de ger.

Când merită să folosești aerul condiționat ca sursă de încălzire

Aerul condiționat poate fi o soluție fiabilă de încălzire, dar nu pentru orice locuință și nu în orice condiții. Dacă locuiești într-un apartament bine izolat de 50-70 m², poți folosi aparatul ca sursă principală fără probleme, cel puțin toamna.

În schimb, într-o casă mare sau într-o regiune unde temperaturile negative persistă multe săptămâni, este recomandat să folosești aparatul ca pe o soluție complementară de încălzire rapidă.

Dacă locuința nu este izolată corespunzător sau dacă unitatea exterioară este montată într-un spațiu expus constant vântului și gerului, eficiența reală va scădea semnificativ. În asemenea situații, aparatul va funcționa aproape continuu pentru a menține temperatura, ceea ce poate duce la costuri mai mari la energie și uzura aparatului.

Recomandările experților: când poți folosi AC ca sursă principală

Experții Climazone recomandă utilizarea exclusiv a aerului condiționat pentru încălzire doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Locuiești într-un apartament bine izolat termic (ferestre, pereți, pardoseală) Temperaturile medii exterioare nu depăşesc -15°C perioade lungi de timp. Ai un aparat cu performanțe bune: SCOP ridicat și clasă energetică superioară (A++ sau A+++) Ai verificat oferta de energie: costul kWh plus tarife și taxe nu este mai scump decât alternativele pe gaz sau electrice.

Aparatul de aer condiționat pe principiul pompei de căldură poate fi o opțiune eficientă de încălzire – dar doar într-un context potrivit. Dacă iei în calcul varianta de a folosi un AC pentru încălzire, asigură-te că locuința este bine izolată și că ai un aparat performant. Pentru regiuni cu ierni reci sau pentru locuințe mari, soluția optimă rămâne încălzirea clasică, iar unitatea de aer condiționat să fie folosit doar auxiliar.