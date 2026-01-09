B1 Inregistrari!
Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 de posturi ocupate, dar aproape 18.000 sunt de la sectorul ”prioritar” Educație

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 08:51
Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 de posturi ocupate, dar aproape 18.000 sunt de la sectorul ”prioritar” Educație
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Unde s-au tăiat posturi și unde s-au adăugat
  2. Cum a evoluat numărul bugetarilor

Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 de posturi ocupate în primele cinci luni de mandat, dar această reducere s-a realizat în cea mai mare parte pe seama Educației, domeniu considerat „prioritar”.

Unde s-au tăiat posturi și unde s-au adăugat

În timp ce din administrația centrală, instituții controlate de Guvern, au fost eliminate 21.685 de posturi și s-a ajuns la 815.556, din administrația locală au fost eliminate 3.348 de posturi și s-a ajuns la 465.006 posturi, arată calculele profit.ro.

Unde s-au tăiat posturi:

  • Educația a pierdut 17.920 de posturi ocupate
  • Poliția și Jandarmeria (MAI) – 2.020
  • Primăriile (autorități executive locale) – 1.782
  • Ministerul Finanțelor (Finanțe, ANAF și Vamă) – 433

În schimb, s-au înregistrat și creșteri de personal, în unele cazuri determinate de preluarea în subordine a unor structuri:

  • Ministerul Mediului +78 posturi ocupate
  • Curtea de Conturi +76
  • Curtea Constituțională +20
  • Ministerul Afacerilor Externe +20
  • Serviciul de Telecomunicații Speciale +19
  • Administrația Prezidențială +12
  • Serviciul de Protecție și Pază +7
  • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor +6
  • Consiliul Economic și Social +5
  • Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților +2
  • Academia Oamenilor de Știință din România +2
  • Secretariatul General al Guvernului +1.

Cum a evoluat numărul bugetarilor

Cele 1,28 milioane de posturi ocupate în luna noiembrie reprezintă minimul începând cu aprilie 2023 (când s-au înregistrat 1,279 milioane posturi ocupate), mai notează profit.ro.

La final de decembrie 2024, numărul posturilor ocupate era de 1.306.893.

Sectorul public s-a mai situat la peste 1,3 milioane în 2009, cu un maxim record de 1,398 milioane în 2008.

Minimul a fost atins în 2014, la circa 1,18 milioane de bugetari, ulterior numărul de posturi fiind în creștere constantă.

