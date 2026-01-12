B1 Inregistrari!
Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă". Ce trebuie să știe toți românii

Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă”. Ce trebuie să știe toți românii

12 ian. 2026, 12:59
Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă. Ce trebuie să știe toți românii
Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. O reducere de 10% a cheltuielilor din administrație nu va avea efectele scontate. Ce probleme ridică actuala structură a cheltuielilor bugetare
  2. Ce soluții propun specialiștii pentru reducerea deficitului bugetar
  3. De ce este necesară o reformă administrativă amplă în România

Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, atrage atenția că o reducere de 10% a cheltuielilor din administrație nu va avea efectele scontate asupra bugetului.

Nu e suficient, pentru că cheltuielile bugetare, cheltuielile administrației publice sunt foarte mari. Și nu numai că nu este suficientă. Am sentimentul mai degrabă că vom avea măsuri pompieristice, vom tăia niște cote de benzină, nu o să mai cumpărăm a doua mașină a primăriei și așa mai departe„, a declarat el.

El consideră că modelul administrativ actual, moștenit din perioada comunistă, este depășit și ineficient:

Avem 41 de județe și 3.200 de localități, ceea ce pentru o țară de dimensiunea României este o risipă colosală. Suntem în continuare în România anilor ’60 a lui Ceaușescu și nu vrem sub nicio formă să ne modernizăm. Aici e marea problemă.”, a mai adăugat el la Digi24.

O reducere de 10% a cheltuielilor din administrație nu va avea efectele scontate. Ce probleme ridică actuala structură a cheltuielilor bugetare

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a explicat la Antena 3 CNN că, în ciuda creșterii veniturilor bugetare generate de majorările de taxe, cheltuielile rămân o provocare majoră.

„Banii nu sunt de ajuns pentru a acoperi într-adevăr deficitul bugetar, deci mai e nevoie de tăiat de undeva, altfel vom ajunge din nou la împrumuturi”, a subliniat el. „La un buget de 400 de miliarde de euro, putem ajunge să împrumutăm în plus încă vreo 50 de miliarde de euro, ca să avem cu ce să plătim toate obligațiile statului„, a subliniat el.

Ce soluții propun specialiștii pentru reducerea deficitului bugetar

În opinia lui Negrescu, este vitală stabilirea unor limite clare de cheltuieli pentru fiecare instituție în parte.

Dacă e să nu tăiem aceste cheltuieli, vom ajunge din nou la împrumuturi. Și așa am ajuns. La un buget de 400 de miliarde de euro, o să împrumutăm în plus încă vreo 50 de miliarde de euro, ca să vedem cu ce să plătim toate obligațiile statului”, a mai spus Negrescu.

„Cred că legea bugetului ar trebui să stabilească foarte clar nivelul de cheltuieli pentru fiecare instituție în parte, în așa fel încât să reușim să reducem deficitul ăsta bugetar”, a mai adăugat consultantul fiscal.

Totodată, ținta de deficit de 6% poate fi atinsă, dar revenirea la 3% în următorii ani va fi extrem de dificilă fără reforme profunde:

Poate în 2026, cu inflația, cu efectele creșterilor de taxe, vom reuși să scădem la 6%, dar să ajungi la 3% cum ne-am asumat în următorii 4-5 ani, va fi aproape imposibil.”, a mai precizat Adrian Negrescu.

De ce este necesară o reformă administrativă amplă în România

Adrian Negrescu insistă asupra necesității unei restructurări serioase a administrației publice, în special la nivel local.

Această reformă a administrației locale este absolut necesară. Reforma administrativă a țării. Avem 41 de județe. Nu ne mai permitem să plătim atât de mult pentru administrația statului, pentru 1,3 milioane de bugetari, în condițiile în care Polonia are 800.000 de bugetari și o populație dublă față de cea din România. Trebuie să strângem cureaua și cu adevărat să facem acest lucru, nu doar din vorbe, pentru că până acum n-am asistat decât la vorbe la acest capitol.”, a explicat consultantul fiscal.

În plus, majoritatea veniturilor bugetare se consumă pentru cheltuieli rigide, salarii și pensii.

„În condițiile în care 90 și ceva la 100 din banii pe care îi aduni din taxe și impozite se duc pe salariile bugetarilor și pe cheltuieli cu pensiile și celelalte probleme sociale. Adică de undeva trebuie tăiat”, a completat consultantul fiscal.

