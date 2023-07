Polițiștii care l-au oprit pe Daniel Horodniceanu în trafic sunt anchetați. Le-ar fi fost ridicate telefoanele pentru percheziția informatică

Polițiștii care l-au oprit în trafic pe procurorul Daniel Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii și fost șef al DIICOT, au fost audiați ieri ca martori, într-un dosar penal care vizează abuz în serviciu și divulgare de secrete de serviciu.

Cercetările Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași se fac deocamdată in rem.

Surse din anchetă spun că celor doi polițiști le-au fost ridicate telefoanele mobile. O percheziție informatică ar urma să identifice modul în care imaginile cu Daniel Horodniceanu au devenit publice, potrivit .

Procurorul Daniel Horodniceanu a devenit protagonistului unei filmări în care încercă să intimideze echipajul de polițiști care l-a oprit în trafic.

Dialogul controversat al procurorului cu polițiștii

Horodniceanu pentru a fi atenționat că bolidul pe care îl conducea depășise mașina poliției și că nu a semnalizat corespunzător.

„De ce m-ați oprit?…Eu v-am spus cine sunt… Sunt procuror șef Horodniceanu de la Crimă Organizată. Da, de ce nu mă cunoașteți oare?…O să vă dau legitimația mea de procuror și o să vă mai întreb odată de ce m-ați oprit… Terminați cu prostiile! Nu știți cu cine vorbiți… Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului… Eu sunt procuror de 25 de ani. Matale de când ești polițist?!… M-ați oprit că am avut tupeul să vă depășesc. Cum puteți să aveți tupeul asta cu un procuror care a condus structura de Crimă Organizată a țării?!”, spune vicepreședintele CSM în material.

La finalul înregistrării, Horodniceanu face și o confesiune în care le explică polițiștilor cum a negociat o mărire de salariu pentru polițiști, în 2016, având o discuție cu ministrul Oprea.

„Eu sunt în măsură să fac orice. Din cauza mea, aveți un 15% în plus la salariu, în favoarea dumneavoastră…Eu am vorbit cu ministrul Oprea în 2016 și dumneavoastră ați luat 15%”, spune Horodniceanu.

Explicațiile procurorului

După ce înregistrările video au apărut în presă, Daniel Horodniceanu a spus că imaginile sunt „prelucrate” și că ar fi fost „provocat”.

„Am remarcat că în cursul zilei de astăzi a apărut în presă o înregistrare cu oprirea mea în trafic de un echipaj de poliție pentru o presupusă contravenție rutieră. La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un polițist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect. În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1:30, noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încalca vreo normă rutieră. Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau. Astăzi am aflat că această scenetă a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate însă. Aş accentua ideea că filmarea, scoasă din context, ilustrează un personaj reprobabil care abuzează de putere în faţa unui polițist la datorie”, a declarat Daniel Horodniceanu,