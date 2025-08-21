Polițiștii n-au voie să fotografieze documente cu telefonul personal. Precizările autorităților

Polițistii, nu trebuie să fotografieze documentele unei alte persoane, fie și contravenient sau aflat sub anchetă, cu telefonul personal, dacă nu are acordul acesteia. Precizările vin din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării (ANSPDCP).

Cuprins:

Ce precizări face ANSPDCP

Care au fost concluziile investigației

Explicațiile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) vin în urma unei formulate de o persoană fizică. Aceasta a arătat că un polițist care dorea să-i aplice o amendă contravențională i-a fotografiat documentele de identitate și permisul d conducere cu telefonul propriu. Agentul de a acționat fără acordul contravenientului, pentru a încheia mai târziu procesul-verbal de contravenție.

În acest context, ANSPDCP a sancționat inspectoratul județean de poliție unde activa agentul, deoarece a constatat că nu a elaborat reguli clare prin care să se interzică folosirea telefonului personal pentru fotografierea unor documente ce au legătură cu munca.

„În fapt, petentul nu a fost mulțumit de răspunsul primit din partea inspectoratului județean de poliție la reclamația sa, prin care era informat că operatorul a dispus măsuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, în contextul sesizării privind fotografierea cărții de identitate”, scrie în raportul ANSPDCP.

În acest context, Autoritatea a inițiat o investigație, în cursul căreia a constatat că inspectoratul județean de poliție nu a adoptat suficiente măsuri pentru asigurarea confidențialității datelor prelucrate în urma controalelor din teren și întocmirea actelor de constatare, prin care să fie evitată sau interzisă folosirea dispozitivelor personale ale angajaților săi pentru fotografierea documentelor personale ale persoanelor sancționate.

Autorii investigației au concluzionat că inspectoratul județean de poliție a încălcat prevederile art. 22, art. 26 și art. 35 din Legea nr. 363/2018. Este vorba despre prevederile care obligă operatorul să aplice măsurile pentru a asigura și a fi în măsură să demonstreze efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Articolul 35 din legea amintită stabilește că operatorul trebuie să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător, iar la stabilirea nivelului de securitate corespunzător, operatorul sau, după caz, persoana împuternicită de acesta să aibă în vedere stadiul actual al tehnologiei și costurile implementării și să țină seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de gradul de ingerință asupra drepturilor și libertăților persoanelor fizice, în special cu privire la prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal.

ANSPDCP a dispus sancționarea contravențională a operatorului, respectiv a inspectoratului de poliție, cu avertisment. De asemenea, Autoritatea a propus un plan de remediere, prin care s-a stabilit revizuirea procedurilor interne și instruirea regulată a personalului propriu, astfel încât colectarea excesivă a unor date personale în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin raportare la fiecare scop specific al prelucrării și prin folosirea unor mijloace tehnice neadecvate, respectiv nesecurizate, să fie evitată, după cum relatează .