Problemele de sănătate mintală afectează tot mai mulți români în 2025, iar autoritățile trag semnale de alarmă. Depresia și anxietatea cresc în rândul adolescenților și adulților, iar numărul internărilor s-a dublat în unele unități medicale. Studiile recente arată că unul din doi tineri cu vârste între 15 și 29 de ani a experimentat episoade de depresie sau anxietate în ultimele luni.

Cum avem grijă de sănătatea mintală în România în 2025

Sănătatea mintală, deși invizibilă ochiului, este fundamentul unei vieți echilibrate. Problemele psihice afectează nu doar individul, ci și familia și comunitatea. Într-o lume agitată, costurile asociate tulburărilor mintale sunt din ce în ce mai mari.

La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, numărul pacienților diagnosticați cu depresie a crescut cu 40% în ultimii trei ani. România înregistrează una dintre cele mai scăzute prevalențe ale afecțiunilor mintale auto-raportate din UE, ceea ce poate indica subdiagnosticare.

Un studiu din mai 2025 arată că unul din doi adolescenți sau tineri între 15 și 29 de ani a declarat că s-a confruntat cu depresia sau anxietatea în ultimele luni. Peste 60% dintre tinerii care au solicitat consiliere au prezentat probleme severe de sănătate mintală. Anxietatea atinge niveluri ridicate, iar numărul pacienților internați s-a dublat în anumite unități medicale.

Care sunt costurile medicale ale sănătății mintale

Costurile directe includ consultații psihologice și psihiatrice, terapii, medicamente și internări. Unele medicamente pentru depresie și anxietate, precum Sertralina, sunt compensate de stat, dar accesul poate varia.

Prețurile pentru diferă în funcție de clinică și oraș. De exemplu, la o clinică din București:

Psihoterapie individuală – 250-500 lei

Consult psihiatrie adulți – 200-400 lei

Psihoterapie copii și adolescenți – 200-300 lei

Psihoterapie de cuplu – 300-500 lei

Consiliere parentală – 250-400 lei

Aceste costuri pot fi o barieră pentru multe familii, în special pentru terapiile neacoperite de .

Ce efecte sociale au tulburările mintale

Tulburările psihice generează costuri indirecte semnificative, greu de cuantificat. Pierderile de productivitate, absenteismul și „presenteeism-ul” afectează economia și societatea, scrie Capital.ro.

Problemele nediagnosticate afectează familia și comunitatea, cresc riscul de accidente, comportamente autodistructive sau sinucidere. Ele conduc la izolare socială, relații tensionate și dificultăți în menținerea locului de muncă.

Costurile sociale și umane sunt adesea cele mai profunde. Ele includ stigmatizarea, marginalizarea și efectele asupra calității vieții. Societatea poate suporta consecințe mai largi: abandon școlar, dependențe, criminalitate și pierderi economice.

Cum putem preveni problemele mintale la nivel individual

Exercițiile fizice regulate, o dietă echilibrată și somnul de 7-9 ore pe noapte sunt esențiale pentru bunăstarea psihică. Identificarea surselor de stres și dezvoltarea mecanismelor de coping sănătoase, precum meditația sau hobby-urile relaxante, ajută la reducerea anxietății.

Reducerea expunerii la ecrane și rețele sociale poate diminua sentimentele de comparație și anxietate, mai ales la . Crearea unor „zone fără ecrane” acasă, de exemplu în dormitor, este recomandată.

Interacțiunea regulată cu familia și prietenii oferă sprijin emoțional și sentiment de apartenență. Recunoașterea semnelor timpurii ale problemelor mintale și solicitarea consilierii unui specialist sunt pași importanți în prevenție.