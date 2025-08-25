B1 Inregistrari!
Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Spania. Misiunea lor a ajuns în a patra zi

Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Spania. Misiunea lor a ajuns în a patra zi

Răzvan Adrian
25 aug. 2025, 21:51
Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Spania. Misiunea lor a ajuns în a patra zi
Sursa foto: Facebook/DSU

Un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure acționează în nordul regiunii Ourense, Spania unde pompierii români colaborează cu echipele spaniole pentru limitarea extinderii focarelor de vegetație, informează Agerpres, citând DSU.

Cuprins:

  • Cum au intervenit pompierii români
  • Cum au fost condițiile pentru aceștia
  • Câți pompieri participă la misiune

Cum au intervenit pompierii români

Pompierii din România sunt în Spania pentru a ajuta autoritățile locale în combaterea incendiilor de vegetație care au lovit orașe întregi.

În a patra zi de intervenție, echipajele lucrează în apropierea localității Avion, în nordul regiunii Ourense, pe sectorul stabilit în urma ședinței operative zilnice.

Conform Departamentului pentru Situații de Urgență, „forțele de intervenție acționează sub coordonarea directă a autorităților spaniole, având ca obiectiv principal limitarea extinderii și stingerea focarelor active”, potrivit Agerpres.

Cum au fost condițiile pentru aceștia

Intervențiile se desfășoară în condiții dificile, din cauza temperaturilor ridicate, a umidității scăzute și a vântului puternic. Totuși, „eforturile echipajelor continuă în mod susținut și se concretizează prin măsuri eficiente de limitare a extinderii incendiului”, potrivit DSU, citat de Agerpres.

Pompierii din România depun eforturi pentru a opri răspândirea focului către zonele învecinate și pentru a întări liniile de apărare care să izoleze zonele afectate.

În același timp, aceștia curăță vegetația deasă pentru a permite accesul autospecialelor din Spania și pentru a crea căi de siguranță.

Câți pompieri participă la misiune

În prezent, 51 de pompieri români sunt implicați în misiune în Regatul Spaniei, demonstrând solidaritate și profesionalism în gestionarea acestei situații de urgență de mari proporții.

DSU subliniază că această acțiune „reprezintă încă o dovadă a solidarității și cooperării europene în gestionarea situațiilor de urgență de mare amploare, pompierii români demonstrând profesionalism și determinare în sprijinul comunităților greu încercate”, conform Agerpres.

