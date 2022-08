Ponturi după 13 ore cu CFR Călători / Cum ajunge drumul spre vacanță să devină un coșmar

În contextul în care prețurile la benzină și motorină au crescut foarte mult, turiștii aleg să ajungă la destinațiile de pe litoral . Speră să scoată mai puțini bani din buzunar și să ajungă odihniți la plajă, însă nu de fiecare dată se întâmplă așa.

din centrul sau vestul țării de litoral ajung să înregistreze sute de minute de întârziere, iar de cele mai multe ori călătorii sunt nevoiți să îndure și condițiile care lasă de dorit, lispsa aerului condiționat sau a curățeniei din toalete.

Călătoria cu CFR testează răbdarea turiștilor

Pentru a ajunge pe litoral unii călători petrec și toată noaptea în tren.

Este și cazul unei turiste care a parcurs drumul Sibiu-Mangalia în nu mai puțin de 13 ore, iar la final a împărtășit experiența sa pe Facebook, notează

„Pentru cei care plănuiesc să meargă la mare cu trenul, îi sfătuiesc să nu o facă decât dacă e o distanță mică. Am fost Sibiu-Mangalia și nu se va mai repeta. După 13 ore, ajungi obosit și fără niciun chef de concediu, ai nevoie de o zi doar de reveneală! Nu se merită drumul!”, a scris aceasta pe pagina „Am fost acolo”.

Drum anevoios spre litoral, ce ponturi dau călătorii

În secțiunea de comentarii mai mulți turiști au fost în asentimentul femeii, povestind, la rândul lor, experiențele prin care au trecut călătorind cu CFR Călători, oferind și câteva ponturi.

„Noi am fost Timișoara – Iași – vagon de dormit, cică la clasa 1 – groaznic – cred că erau 40 de grade. Fără climă, la wc puțea îngrozitor! În schimb mult mai ok la cușetă, unde este și mai ieftin biletul. La cușetă este AC, iar WC-ul se putea folosi și era aer respirabil. Drept urmare, am folosit WC-ul de la ei și am mers să ne răcorim. Am fost cu 2 copii, pe ei curgeau apele, am băut 3 litri de apă (doar eu), vreo 7 litri în total. Noroc că am avut, altfel eram terminați! Să va înarmați cu apă multă și răbdare”, „Dacă mergeți peste noapte, la cușetă sau la vagon de dormit e cu totul altfel. Ziua nu aș merge nici eu. Dar noaptea se doarme și te trezești odihnit a doua zi. Noi am mers în fiecare an așa și a fost chiar odihnitor” sau „Am fost cu trenul de la Craiova la Eforie având cu mine 3 copii! Nu am avut cușetă, dar m-am dotat de acasă cu perinuțe ce se pun în jurul gâtului iar copiii au dormit toată noaptea! Chiar și eu am tras un pui de somn! Nouă ne-a plăcut foarte mult călătoria cu trenul!”, sunt ponturile primite pentru o călătorie mai liniștitoare și mai puțin obositoare.