B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Povestea bătrânei de 90 de ani care își dorește portocale și pufarine de Crăciun. Tanti Teleu locuiește într-un sat de munte pustiu

Povestea bătrânei de 90 de ani care își dorește portocale și pufarine de Crăciun. Tanti Teleu locuiește într-un sat de munte pustiu

Traian Avarvarei
16 dec. 2025, 15:58
Povestea bătrânei de 90 de ani care își dorește portocale și pufarine de Crăciun. Tanti Teleu locuiește într-un sat de munte pustiu
Tanti Teleu. Sursa foto: Captură video - Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Viața în izolare a lui Tanti Teleu
  2. Sprijinul voluntarilor
  3. Nevoia de asistență socială

În inima Ținutului Pădurenilor, Tanti Teleu, o femeie de 90 de ani, își duce traiul într-un sat de munte aproape pustiu. Cu dorințe simple de Crăciun, cum ar fi portocale și pufarine, povestea ei a sensibilizat inimile multora.

Viața în izolare a lui Tanti Teleu

Tanti Teleu locuiește într-o casă sărăcăcioasă, alături de fiul și nora sa. Locuința e fără parchet, aragaz sau televizoare. Se încălzesc cu lemnele adunate cu greu, iar mâncarea puţină se găteşte pe sobă.

Problemele de sănătate și lipsa vizitatorilor contribuie la o izolare tot mai apăsătoare. Izolarea rurală este o realitate dură pentru mulți bătrâni din România, care se confruntă cu lipsa resurselor și a sprijinului social.

„Rău fac, că nu mai văd”, le spune Tanti Teleu reporterilor Antena 3 și voluntarilor, care obișnuiesc să o ajute.

Pentru ea, viaţa nu a fost niciodată uşoară. S-a născut în anii crizei economice mondiale, iar la aproape un secol distanţă, îi este la fel de greu.

„Rău am ajuns! Rău. Zile negre”, spune ea.

Sprijinul voluntarilor

Voluntarii care o ajută pe Tanti Teleu îi mai înseninează zilele. Ei au promis să revină de Crăciun cu portocale și pufarine, dar și alte produse și colinde care să încălzească sufletele celor izolați. Aceste gesturi mici pot avea un impact profund asupra stării de spirit a bătrânilor.

„Tanti Teleu are 90 de ani și e de mult în grija noastră. Se descurcă foarte, foarte greu, săraca. Eu cred că ar mai vrea să vorbească cu oamenii. Nu are musafiri, că nu mai are pe nimeni. Noi am fost azi musafirii ei”, spune Silvia Olari, voluntar.

Nevoia de asistență socială

Povestea Tanti Teleu pune în evidență nevoia urgentă de asistență socială pentru persoanele vulnerabile din mediul rural. Lipsa infrastructurii și a serviciilor esențiale face ca bătrânii să fie adesea lăsați în voia sorții. Este necesară o intervenție susținută pentru a le asigura un trai demn și acces la îngrijiri de bază.

Tags:
Citește și...
Cazurile de lepră confirmate în România au dat startul unui val de conspirații. Cum se transmite, de fapt, boala
Eveniment
Cazurile de lepră confirmate în România au dat startul unui val de conspirații. Cum se transmite, de fapt, boala
Fiscul nu renunță la Klaus Iohannis. ANAF a atacat decizia de respingere a sechestrului pe bunurile fostului președinte
Eveniment
Fiscul nu renunță la Klaus Iohannis. ANAF a atacat decizia de respingere a sechestrului pe bunurile fostului președinte
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut. Șpagă de aproape 1,5 milioane de lei. Cine mai e implicat în dosar
Eveniment
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut. Șpagă de aproape 1,5 milioane de lei. Cine mai e implicat în dosar
De ce H2On este o soluție mai simplă decât baxurile de apă la PET pentru familii?
Eveniment
De ce H2On este o soluție mai simplă decât baxurile de apă la PET pentru familii?
Protest masiv în Piața Victoriei. Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Protest masiv în Piața Victoriei. Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan
Autostrada Moldovei (A7) ar putea primi încă 50 de kilometri dați în trafic înainte de Revelion. Ce spune șeful CNAIR
Eveniment
Autostrada Moldovei (A7) ar putea primi încă 50 de kilometri dați în trafic înainte de Revelion. Ce spune șeful CNAIR
Protest inedit la Cluj! Studenții l-au „colindat” pe Daniel David cu mesaje dure împotriva austerității: „Groparul educației” (VIDEO)
Eveniment
Protest inedit la Cluj! Studenții l-au „colindat” pe Daniel David cu mesaje dure împotriva austerității: „Groparul educației” (VIDEO)
Cum se alege o lumânare de nuntă în funcție de tematica evenimentului
Eveniment
Cum se alege o lumânare de nuntă în funcție de tematica evenimentului
Grevele din aeroporturile europene. Cum se pot strica vacanțele românilor
Eveniment
Grevele din aeroporturile europene. Cum se pot strica vacanțele românilor
De ce multe sloturi video folosesc sunete inspirate din jocurile arcade?
Eveniment
De ce multe sloturi video folosesc sunete inspirate din jocurile arcade?
Ultima oră
16:42 - Cazurile de lepră confirmate în România au dat startul unui val de conspirații. Cum se transmite, de fapt, boala
16:38 - Alocațiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Ce spune ministrul Muncii despre această măsură
16:30 - Fiscul nu renunță la Klaus Iohannis. ANAF a atacat decizia de respingere a sechestrului pe bunurile fostului președinte
16:12 - Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut. Șpagă de aproape 1,5 milioane de lei. Cine mai e implicat în dosar
16:06 - De ce H2On este o soluție mai simplă decât baxurile de apă la PET pentru familii?
15:52 - Protest masiv în Piața Victoriei. Mesaj pentru premierul Ilie Bolojan
15:44 - Autostrada Moldovei (A7) ar putea primi încă 50 de kilometri dați în trafic înainte de Revelion. Ce spune șeful CNAIR
15:25 - Bărbat amenințat cu interdicție pe un an după ce a cumpărat dintr-un magazin zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun
15:24 - Ultimele vești despre Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Bătrânețea nu iartă pe nimeni”
15:18 - Protest inedit la Cluj! Studenții l-au „colindat” pe Daniel David cu mesaje dure împotriva austerității: „Groparul educației” (VIDEO)