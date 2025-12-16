În inima Ținutului Pădurenilor, Tanti Teleu, o femeie de 90 de ani, își duce traiul într-un sat de munte aproape pustiu. Cu dorințe simple de Crăciun, cum ar fi portocale și pufarine, povestea ei a sensibilizat inimile multora.

Viața în izolare a lui Tanti Teleu

Tanti Teleu locuiește într-o casă sărăcăcioasă, alături de fiul și nora sa. Locuința e fără parchet, aragaz sau televizoare. Se încălzesc cu lemnele adunate cu greu, iar mâncarea puţină se găteşte pe sobă.

Problemele de sănătate și lipsa vizitatorilor contribuie la o izolare tot mai apăsătoare. Izolarea rurală este o realitate dură pentru mulți bătrâni din România, care se confruntă cu lipsa resurselor și a sprijinului social.

„Rău fac, că nu mai văd”, le spune Tanti Teleu reporterilor și voluntarilor, care obișnuiesc să o ajute.

Pentru ea, viaţa nu a fost niciodată uşoară. S-a născut în anii crizei economice mondiale, iar la aproape un secol distanţă, îi este la fel de greu.

„Rău am ajuns! Rău. Zile negre”, spune ea.

Sprijinul voluntarilor

Voluntarii care o ajută pe Tanti Teleu îi mai înseninează zilele. Ei au promis să revină de Crăciun cu portocale și pufarine, dar și alte produse și colinde care să încălzească sufletele celor izolați. Aceste gesturi mici pot avea un impact profund asupra stării de spirit a bătrânilor.

„Tanti Teleu are 90 de ani și e de mult în grija noastră. Se descurcă foarte, foarte greu, săraca. Eu cred că ar mai vrea să vorbească cu oamenii. Nu are musafiri, că nu mai are pe nimeni. Noi am fost azi musafirii ei”, spune Silvia Olari, voluntar.

Nevoia de asistență socială

Povestea Tanti Teleu pune în evidență nevoia urgentă de asistență socială pentru persoanele vulnerabile din mediul rural. Lipsa infrastructurii și a serviciilor esențiale face ca bătrânii să fie adesea lăsați în voia sorții. Este necesară o intervenție susținută pentru a le asigura un trai demn și acces la îngrijiri de bază.