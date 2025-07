Povestea impresionantă a elevei care a luat BAC-ul, deși e nevăzătoare: „Nu m-am dat bătută”

Cristina Conț, o elevă din Baia Mare, a reușit , deși e nevăzătoare. Ea se pregătește de facultate și vrea să devină psiholog școlar.

Cristina: Eu la examen am dictat totul

Cristina și-a pierdut vederea în urmă cu mai bine de un an, în urma unui accident cu bicicleta. Dar acest lucru nu a descurajat-o și a dat examenul. Spre deosebire de colegii ei, ea a avut cinci ore la dispoziție, timp în care a dictat lucrarea.

„Am făcut tot posibilul ca să reușesc să memorez, cu toate problemele de sănătate nu m-am dat bătută. A fost greu, având în vedere că eu înainte învățam pe memorie vizuală. Eu la am dictat totul: mi s-au pus la dispoziție două persoane din comisie, una care îmi scria și cealaltă care supraveghea. Pe cât posibil, am reușit și eu să mă simt ca și ceilalți elevi, colegi ai mei, mă simțeam așa ca și cum eu aș fi scris, deși doar am dictat”, a spus Cristina Conț, pentru

Ea a luat BAC-ul cu media 7,58.

„A fost o zi specială! Credeți-mă că, atunci când m-a sunat mătușa spunându-mi că am reușit, nici nu îmi venea să cred. Am avut așa multe emoții, că am izbucnit în plâns, toți. În viitorul apropiat vreau să reușesc să îmi termin facultatea pe care am ales-o la Cluj, mai exact la Psihopedagogie specială”, a mai spus tânăra.

Dirigintele Cristinei: A fost mult mai pregătită decât mine

Cătălin Roatiș, dirigintele Cristinei, s-a arătat extrem de emoționat și impresionat, dând de înțeles că și el a învățat câte ceva de la Cristina, nu doar invers: „Eu sunt foarte mândru de ce a realizat. I-am urmărit parcursul și înainte și mai ales după, dar trebuie să spun că eu, emoțional, nu eram pregătit să am o astfel de elevă în clasă și am învățat să gestionez situația de la Cristina. Cristina a fost mult mai pregătită decât mine”.