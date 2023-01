Povestea impresionantă a unui profesor nevăzător. Silviu Roșu, tânărul cu nevoi speciale care a muncit pentru a-și clădi un viitor: „Are puterea de a înțelege cel mai bine elevii”

Un nevăzător în vârstă de 28 de ani a ajuns să predea limba și literatura română la un liceu din județul Iași. Silviu Roșu și-a descoperit pasiunea și dorința de a lucra cu cei din jurul său de pe vremea pe când era în liceu.

Potrivit acestuia era fascinat de atitudinea și modul de predare al foștilor săi dascăl. În prezent, tânărul este ajutat în toate demersurile sale de un câine labrador care îl însoțește la orice activitate, notează .

Povestea impresionantă a unui profesor nevăzător

Prin intermediul unei fundații din București care sprijină persoanele cu dizabilități, în urmă cu aproximativ 5 ani Silviu Roșu a primit cel mai frumos cadou, pe Basil.

„Pe vremea când eram în Cluj m-am angajat la o bancă, iar șefa de acolo m-a întrebat dacă nu mi-ar fi mai ușor cu un câine însoțitor. Însă, neavând atât de mulți bani, i-am spus că nu-mi permit, iar ea a căutat o soluție pentru mine. Așa am dat de fundația din București, care sprijină nevăzătorii de foarte mulți ani. Ei au fost cei care m-au examinat și mi l-au adus pe Basil. S-a atașat de mine foarte repede și de 5 ani de zile suntem împreună întotdeauna”, a povestit tânărul.

Animalul îl salvează atunci când este expus unui pericol, motiv pentru care cei doi sunt nedespărțiți.

„Noi luăm și masa împreună. Nu cred că există un prieten mai bun decât Basil. Îmi amintesc că într-o zi, când am vrut să traversez strada, câinele m-a tras și s-a oprit. Eu l-am ascultat, iar după puțin timp am auzit motorul unei mașini. Atunci mi-am dat seama de ce a avut reacția asta”, a spus Silviu Roșu.

De unde vine pasiunea de a fi profesor

Absolvent al Facultății de Litere din Cluj, Silviu Roșu susține că dorința de a lucra cu cei din jurul său o are de pe vremea pe când era în liceu, fascinat fiind de atitudinea și modul de predare al foștilor săi dascăli.

„Mi-a plăcut limba și literatura română, din copilărie. Mereu am fost fascinat de doamna pe care am avut-o și m-a inspirat foarte mult. Când am luat decizia de a deveni profesor mi-am propus să fac tot ce este necesar pentru a-mi îndeplini visul, indiferent de cât de greu ar putea fi.

Părinții m-au susținut pe tot parcursul formării mele, chiar dacă la început s-au speriat de faptul că voi ajunge singur într-un oraș așa de mare. Până la urmă m-au lăsat și le-am dovedit contrariul. A fost o perioadă frumoasă pe care nu o voi uita niciodată”, a declarat acesta.

Directorul Liceului Special „Moldova” din Târgu Frumos are numai cuvinte de laudă la adresa sa.

„Este un tânăr cu nevoi speciale, care a muncit pentru a-și clădi un viitor. Chiar dacă nu i-a fost ușor niciodată, acesta a făcut față cu brio tuturor încercărilor și astăzi este împlinit cu meseria pe care o are, implicându-se în toate activitățile de dezvoltare pentru elevii săi.

Silviu este un fost elev al Liceului Special «Moldova» și actual profesor preparator, care sprijină aproape toate activitățile noastre. Are un potențial foarte mare și, fiind complet nevăzător, are puterea de a înțelege cel mai bine elevii. Acesta oferă servicii de accesibilizare, de adaptare și predă limba și literatura română”, a transmis directorul liceului, Cătălin Condrea.