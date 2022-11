Povestea incredibilă a unui călugăr român, mutat în Africa pentru a ajuta Rwandezii: „Acum familia mea și frații mei africani sunt aproapele meu”

Părintele cu numele de călugăr Nectarie și cu numele de botez Alexandru Dima, a povestit de la mii de kilometri depărtare cum se desfășoară misiunea acestuia pe continentul African, mai precis în .

Povestea incredibilă a unui călugăr român

După ce a terminat , o revelație primită într-un pelerinaj la Mânăstirea Sfântului Nectarie din insula Eghina l-a transformat din viitorul preot Alexandru în călugărul Nectarie.

Născut în orașul Tulcea pe 11 septembrie 1992, părintele a fost al doilea din cei șase copii ai lui Anton și Vasilica Dima.

„Pentru mine prima facultate a fost educația mamei, care a crescut singură toți copiii. De mic mi-a spus mereu „măi copile învață că vei ajunge în viață departe”. Acum am ajuns la propriu departe, la 8.000 de kilometri de România”, a povestit misionarul român aflat la capătul lumii, potrivit .

În anul 2019 a devenit primul călugăr hirotonit de episcopul Teodosie al Tomisului în peștera Sfântului Apostol Andrei.

România are o biserică ortodoxă în Rwanda

Un an mai târziu, îndrumat de doi mari duhovnici ai de la mânăstirea Grigoriu de la Muntele Athos, tânărul călugăr a hotărât să devină misionar în Africa și a ajuns în Rwanda.

„Aici am creștinat 2.000 de oameni, doar anul ăsta 1.000. Am renovat două biserici mici, temporare, am construit 12 case, am renovat alte 16 case, am construit o casă parohială, am cultivat banane, mango, papaia, fasole și porumb.

Multor bolnavi de malarie, cancer și alte boli grave le-am plătit spitalizarea, tratarea și medicamentele. Am plătit asigurări de sănătate. Într-un sat am tras conducta generală pentru a avea oamenii apă. Zilnic dăruim 200 de sambusi (nr. plăcintă cu cartofi), mâncarea tradițională”, a dezvăluit părintele Nectarie.

Împreună cu Theodoros, Patriarhul ortodox al Alexandriei și întregii Africi, la sfârșitul săptămânii trecute a sfințit o catedrală ortodoxă în orașul Rwamagana.

„Lucrurile s-au schimbat de când l-am întâlnit pe domnul Gigi Becali”

„Vin în România de două ori pe an pentru a-mi îmbrățișa familia, neamul și tradiția românească. Cumpăr tot ce este necesar din țară și aduc în Rwanda. Adică de la veșminte preotești la vasele sfinte, de la lumânări la tămâie și vinul pentru Sfânta Împărtășanie.

Lucrurile s-au schimbat mult în bine de când , în mai 2021. Am fost la palat la dânsul, i-am spus ce vreau să fac aici, că vreau să aduc pe calea cea dreaptă oamenii și mi-a oferit sprijinul său”, mărturisește părintele Nectarie.

Potrivit părintelui, localnicii sunt botezați în curtea bisericii, într-un bazin special construit în formă de cruce. Se pare că doar la sfârșitul săptămânii trecute au trecut la religia ortodoxă 40 de tineri, bătrâni și copii.

S-a mutat în Africa pentru a ajuta Rwandezii, o tara unde oamenii mor la 40-45 ani

„Acum familia mea și frații mei sunt aproapele meu. Oamenii de aici sunt altfel decât tot ceea ce am învățat sau am gândit noi vreodată. Nu sunt de judecat, unii dintre ei sunt mai sfinți decât noi.

Mor de obicei la vârsta de 40-45 de ani din cauza muncii grele, de exemplu cultivarea orezului în apă și a multor boli netratate. Ce se întâmplă aici, este dovada că și în sărăcia cea mai mare, există dragoste și mângâiere.

Părinții nu își dau copiii la orfelinat, frații mai mari îi cară pe cei mici în spate, mănâncă mai mulți la o farfurie”, a mai povestit părintele Nectarie, potrivit sursei citate.