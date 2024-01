Povestea românului care a câștigat un milion de lire la loterie în Irlanda. ”Au fost două zile de coşmar, că sunt străin, că nu am ce căuta acolo...”

În 1999, viața lui Gabriel Căsăneanu, care lucra ca barman într-un club din Irlanda, avea să se schimbe total după ce, cu doar o liră jucată, a reușit , în valoare de 1,1 milioane de lire irlandeze – aproximativ 1,4 milioane de euro.

O liră pentru mandarine, o liră pentru biletul la loto

”Câştigul la loto a venit ca o surpriză în condiţiile în care eram la cumpărături şi mai aveam 2 lire în buzunar. Mi-am propus să îmi iau de o liră mandarine şi de restul am jucat la loterie“, a spus Gabriel Căsăneanu, în emisiunea ”ZF Investiţi în România!” .

Din emigrantul care încerca din răsputeri să-și facă un drum în viață printre străini, după ce a câștigat la loterie, Gabriel Cășăneanu a revenit acasă, în Bacău.

N-a cheltuit banii, i-a investit într-o societate comercială

Spre deosebire de destui alți norocoși, care au ”reușit” să facă praf chiar și sume mai mari de bani decât cea pe care a câștigat-o bacăuanul la loterie, el nu i-a cheltuit pe lucruri ce pot fi considerate frivole, ci a înființat o societate comercială – Auto Moto Invest – ,a devenit reprezentant al mărcii auto Skoda și a construit un showroom.

În primii ani, compania s-a dezvoltat exponențial, astfel că, în 2008 a vândut 650 de maşini într-un singur an, dar, după criza economică, la numai doi ani, în 2010, reușea să vândă doar 60 de maşini.

În 2016, Gabriel Căsăneanu și-a extins afacerile deschizând prima spălătorie cu autoservire în Bacău, iar în acest an o va inaugura pe cea de-a patra. El spune că spălătoriile auto reușesc că îi rotunjească veniturile considerabil.

Patru spălătorii cu autoservire în Bacău

În prezent, fostul emigrant poate spune că afacerile sale sunt de succes.

Compania Auto Moto Invest trei hale și vinde aproximativ 400 de mașini noi pe an dar și alte sute second hand. În 2022, cifra de afaceri a companiei, care are 38 de angajați, s-a ridicat la 33,5 milioane de lei iar profitul a depășit 1,1 milioane de lei.

Irlandezii, enervați că un străin a câștigat premiul cel mare la loterie

Despre momentul care i-a schimbat viața, Gabriel Căsăneanu mărturisește că faptul că un român a câştigat premiul cel mare la .

”A fost un moment neplăcut pentru că acolo a fost o reacţie foarte dură împotriva mea. Deja era un val negativ legat de imigranţii din Irlanda la vremea respectivă, aveau chiar un ministru de Justiţie care şi-a propus să elibereze ţara de imigranţi când a preluat mandatul.

Şi au fost două zile de coşmar cu tot felul de demonstraţii, că sunt străin, că nu am ce căuta acolo, că eram refugiat, că eram nu mai ştiu cum. A fost o situaţie delicată“., povestit omul de afaceri băcăuan.