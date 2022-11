Povestea tânărului din Pennsylvania, căsătorit cu o româncă de la țară, care și-a făcut o cabană americană în România. „A fost începutul noii mele vieți” (FOTO)

Se pare că din Munții Banatului este construită de Weston Zimmerman, un american care a încercat să aducă în țara noastră o experiență tradițională rustică americană, potrivit .

Cum a ajuns tânărul să construiască o cabană americană în România În anul 2012, la vârsta de 20 de ani, americanul a ajuns pentru prima dată în România cu un grup de tineri voluntari de la o biserică. Weston Zimmerman a venit în satul Păltiniș, din Caraș-Severin, pentru a reface acoperișul școlii din localitate, însă ceea ce a urmat i-a schimbat viața radical.

„A fost un impuls. În mintea mea, mergeam într-o excursie distractivă, să ajut pe cineva și mă întorceam acasă doar cu o altă amintire în jurnalul de călătorie. Era prima mea călătorie în Europa. Eram cu ochii mari și mă distram. În timpul proiectului, am fost cazați într-o casă din sat”, a povestit Weston.

Potrivit acestuia, în vecinătate locuia o familie cu trei copii, doi băieți și o fată, care participau și ei la proiectul desfășurat de americani.

„Daniela și cei doi frați mai mici pe care i-am cunoscut veneau și ne ajutau la acoperișului școlii, în fiecare zi. Seara, după muncă, ne adunam cu toții în curtea de alături, jucam volei, mâncam, făceam focuri de tabără și socializam.

Spre sfârșitul celor două săptămâni petrecute acolo, m-am trezit cu ea. Când proiectul a fost finalizat, am plecat cu toții într-o drumeție pe Vârful Țarcu, iar Daniela și cei doi frați ai ei au mers alături.

De câteva ori am ajuns cumva unul lângă altul pe potecă, vorbind. Înainte de a merge acasă, am vorbit cu tatăl ei și i-am cerut permisiunea de a continua să mă mai întâlnesc cu ea. Eu și Daniela am schimbat informațiile de contact cu o seară înainte să plec. Încă mai am acea mică bucată de hârtie în Biblie”, a spus americanul.

La numai o lună, după ce revenise în America, Weston a făcut un gest nebunesc

Bărbatul s-a urcat în avion, cu destinația România pentru a vedea încă o dată pe Daniela.

„Am surprins-o cu un buchet de flori și o cutie de ciocolată în mână. Frații ei mai mici au mâncat toată ciocolata, dar am luat-o de mână și am ieșit la o plimbare, unde am întrebat-o dacă ar fi interesată să ne mai vedem. Ea a acceptat și acesta a fost începutul noii mele vieți. Am stat, din nou, două săptămâni în acea călătorie, timp în care ne-am văzut mereu”, a dezvăluit acesta.

Nu după mult timp după ce s-a întors în America, Weston a revenit în România cu gânduri mult mai serioase.

„Am plecat acasă, am lucrat într-o slujbă sezonieră în care, iarna, nu prea aveam de lucru, așa că, în noiembrie 2012, am zburat înapoi cu planuri de a rămâne în România până în primăvară. M-am gândit că dacă voi cunoaște vreodată cultura, limba (părinții ei nu știu engleza) și familia ei, acum era momentul.

În timpul iernii, am urmat cursuri de limba română. Am reușit să învăț ceva în trei luni, deși vorbirea era lentă și cu multe pauze. Eu și Daniela , în 2013, și acest lucru ne-a băgat în priză. Am început să planificăm nunta, pentru 5 iulie, în același an, dar Daniela nu putea intra în SUA, fără carte verde sau viză de turist.

Ne-au respins încercarea de a obține o viză de turist, așa că singura noastră opțiune a fost cartea verde. Am ales să mergem pe calea cărții verzi pentru mine întâi în România, apoi să emigrăm în SUA. Așa că am început acest proces”, a povestit tânărul.

Cabană construită din economiile făcute după nouă ani de muncă

„Am crescut un pasionat de natură. Vânătoare, pescuit, drumeții, snowboard și alte activități recreative în aer liber. Iubeam muntele, și imediat m-am îndrăgostit de Muntele Mic și Țarcu. Mi-a fost efectiv teamă de ideea de a locui în blocurile de beton monotone din Caransebeș. În plus, cum naiba aveam să rămân atât de mult ocupat?

Am încercat să obțin un permis de muncă, dar asta urma să coste peste 1.000 de euro, iar locurile de muncă pe care le puteam avea erau cam 250 de euro pe lună. Așa că am intrat într-un mic impas.

Revenind puțin în timp, eu am lucrat în SUA, de la 13 ani. Tatăl meu m-a făcut întotdeauna să pun întregul salariu într-un cont de economii, la care urma să am acces la 21 de ani. Așa că, după 9 ani de muncă, economisisem 62.000 de dolari”, a spus Weston.

Americanul a mai povestit că pe lângă nevoia de a-și ocupa timpul cu ceva util a apărut și necesitatea de a locui undeva, doar cu Daniela.

„Am început să căutăm o bucată de pământ și am găsit o adevărată bijuterie de locație. Desigur, era doar un lan de porumb sumbru, dar era chiar de-a lungul unui pârâu limpede de munte, retras de la drum, și avea mulți copaci pe el! Și așa că a început petrecerea.

Am cumpărat terenul, m-am împrietenit cu un vecin din zonă, care avea niște utilaje și m-a ajutat să fac un drum cu pietriș până la șantier. Eu și Daniela , concepute cât se poate de eficient, întrucât aveam buget limitat. 62.000 de dolari care nu ne permiteau foarte multe”, a susținut el.

Au reușit să găsească un constructor serios care le-a ridicat rapid structura și acoperișul

„Toate celelalte le-am făcut noi înșine. Am săpat manual fundația și am turnat beton. Am adus curent și apă. Am lucrat cu echipa de construcție, de când au sosit. În această perioadă am început să vorbesc cu adevărat fluent în limba română.

Și prin determinare pură și multe zile și nopți lungi de muncă am reușit să ajung la punctul în care să avem o cabană nouă, construită cu un acoperiș, uși și ferestre până pe 5 iulie. Echipa de construcție a așezat ultima țiglă pe acoperiș, în timp ce ne schimbam jurămintele de căsătorie la slujba de nuntă”, a povestit Weston.

Cei doi îndrăgostiți s-au hotărât să plece trei săptămâni prin Europa, , iar la întoarcere, aveau de terminat cabana.

„Șlefuit, vopsit, semănat iarba, construirea șemineului…De acolo ne-am început viața împreună. Multe amintiri prețioase. Cu toate acestea, eram fără bani și devenisem disperat. Nu am vrut să mă gândesc să-mi las soția singură în România, în timp ce mă întorceam în SUA, la muncă.

Slavă Domnului, documentele au ajuns la 6 luni după ce ne-am căsătorit și am plecat în SUA, unde îmi puteam câștiga existența, și am început un nou capitol al vieții noastre în Statele Unite. Îmi amintesc că am plecat devreme în acea dimineață, când am părăsit cabana, ne îndreptam spre aeroport la ora 3 dimineața. De obicei nu sunt un tip emoțional, dar am plâns când am ieșit din alee. Aveam impresia că lăsăm o bucată din inima noastră acolo”, a povestit americanul.

Cabana din România are succes pe site-urile de închirieri

Felul în care arată și locul în care se află este cheia succesului.

„Când am construit cabana, am plănuit întotdeauna să o închiriem pe termen scurt, cât timp nu eram acolo. Așa că am început prin a crea un site web, și a pune anunțul pe Airbnb, VRBO, etc. Mi-a plăcut să fac filme și am realizat câteva videoclipuri promoționale ale spațiului. La început, m-am descurcat complet singur, dar pe măsură ce am devenit din ce în ce mai ocupat în carieră și start-up, soția mea a început să preia responsabilitățile de zi cu zi de gestionare a rezervărilor și a mesajelor. Părinții ei pregătesc cabana pentru oaspeți și, desigur, îi plătim pentru asta”, a mai spus Weston.