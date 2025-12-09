Deserturile, deși foarte bune atunci când sunt consumate, pot da mari bătăi atunci când sunt preparate. Iar pentru că există deja multe mâncăruri tradiționale de Crăciun care necesită ore întregi în bucătărie, prăjitura cu piersică, gata în mai puțin de o oră, este ideală pentru a completa meniul pentru masa festivă. Gustul aparte și textura fină, alături de ușurința cu care se gătește, a făcut ca această rețetă să se viralizeze rapid pe rețelele de socializare.

De ce ingrediente ai nevoie pentru prăjitura cu piersică

Prăjitura cu piersică este un adevărat trend pe . Numeroși utilizatori se filmează în timp ce o pregătesc, iar pentru cei care au rezistat până acum tentației, masa de Crăciun devine un context ideal pentru a o încerca.

Nu doar că se gătește rapid și ușor, dar ingredientele necesare sunt puține și se găsesc în toate supermarketurile.

Ingrediente:

80 g zahăr;

3 ouă la temperatura camerei;

200 g făină;

80 g unt topit;

80 ml lapte călduț;

1 plic praf de copt;

5 linguri zahăr brun;

(pastăie sau pudră);

piersici decojite, preferabil din compot.

Cum se prepară desertul

Blatul prăjiturii se obține prin mixarea ouălor și amestecarea lor treptată cu zahărul, untul topi, laptele cald și vanilia. Pentru un plus de aromă, poate fi adăugată și puțină coajă rasă de lămâie. Urmează adăugarea făinii și a prafului de copt peste ingredientele anterior combinate. Cu ajutorul unei spatule, ingredientele se amestecă până la obținerea unei compoziții omogene și cremoase.

Asamblarea prăjiturii are loc direct în tava în care se va coace. Odată tapetată cu hârtie de copt, se presară zahărul brun, care are rolul de a forma un strat caramelizat în timpul gătirii. Piersicile se așază peste zahăr, în forma în care le preferați: întregi, tăiate în jumătăți sau mărunțite. Abia apoi se toarnă aluatul obținut anterior.

Tava se bagă în cuptorul preîncălzit la 180°C și se lasă între 35 și 40 de minute. Important este ca cuptorul să fie setat pe modul cu ventilare.

După ce este gata, desertul se răstoarnă pe un platou sau farfurie, astfel încât stratul de zahăr topit să fie cel mai de deasupra.