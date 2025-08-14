Dana Rogoz a rămas singură la București. Soțul ei, Radu Dragomir, și cei doi copii ai lor au plecat la casa de la Viscri. Plecarea, deși benefică pentru copii, a fost extrem de dureroasă pentru familia actriței.

Înainte de a se despărți, Dana Rogoz s-a asigurat că petrece o zi întreagă alături de sa. Motivul pentru care actrița nu poate să-și însoțească familia la casa de la este programul ei încărcat. Urmează o săptămâna în care va filma pentru un nou proiect și pentru că, oricum, nu ar fi avut prea mult timp de petrecut alături de copiii și soțul ei, au decis că cel ami bine ar fi ca ei să părăsească Bucureștiul.

„Duminică asta a fost cu multă joacă. Am ieșit în parc, am mers cu bicicletă, am jucat petanque, badminton… desene animate, film, nebunieeeee! Am încercat să profit cât mai mult de timpul împreună cu ei, căci săptămâna această eu filmez în fiecare zi de dimineața și până seară, așa că ei trei vor pleca la Viscri.

Am hotărât împreună cu Radu că e mai bine să stea cu ei acolo, decât prin București. Doar că aseară ne era deja dor unii de ceilalți… ”, a transmis Dana Rogoz pe contul de socializare, potrivit .

Dana Rogoz și regizorul Radu Dragomir formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Recent, cei doi au aniversat 21 de ani de relație, iar actrița a marcat momentul cu un mesaj emoționant, postat pe rețelele de socializare.

„Radu și cu mine am împlinit ieri 21 de ani de relație! Douăzeci și unu! Sincer, tot mai rar ne mai întâlnim cu cupluri la fel de longevive. Ne iubim, ne respectăm, ne sprijinim unul pe celălalt când dăm de greu, nu contenim să ne privim cu admirație, ne străduim să nu lăsăm să treacă viață fără să construim împreună amintiri, case, filme și, în primul rând, destine ale minunilor noastre, Vlad și Lia”, a mărturisit Dana Rogoz.