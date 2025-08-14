B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Soțul și copiii Danei Rogoz au plecat la Viscri. De ce nu i-a putut însoți actrița

Soțul și copiii Danei Rogoz au plecat la Viscri. De ce nu i-a putut însoți actrița

B1.ro
14 aug. 2025, 09:19
Soțul și copiii Danei Rogoz au plecat la Viscri. De ce nu i-a putut însoți actrița
Sursa Foto: Instagram/ Dana Rogoz

Dana Rogoz a rămas singură la București. Soțul ei, Radu Dragomir, și cei doi copii ai lor au plecat la casa de la Viscri. Plecarea, deși benefică pentru copii, a fost extrem de dureroasă pentru familia actriței.

Cuprins:

  1. Ce a făcut Dana rogoz înainte ca familia ei să plece la Viscri
  2. De câți ani sunt împreună Dana rogoz și Radu Dragomir

Ce a făcut Dana rogoz înainte ca familia ei să plece la Viscri

Înainte de a se despărți, Dana Rogoz s-a asigurat că petrece o zi întreagă alături de familia sa. Motivul pentru care actrița nu poate să-și însoțească familia la casa de la Viscri este programul ei încărcat. Urmează o săptămâna în care va filma pentru un nou proiect și pentru că, oricum, nu ar fi avut prea mult timp de petrecut alături de copiii și soțul ei, au decis că cel ami bine ar fi ca ei să părăsească Bucureștiul.

„Duminică asta a fost cu multă joacă. Am ieșit în parc, am mers cu bicicletă, am jucat petanque, badminton… desene animate, film, nebunieeeee! Am încercat să profit cât mai mult de timpul împreună cu ei, căci săptămâna această eu filmez în fiecare zi de dimineața și până seară, așa că ei trei vor pleca la Viscri.

Am hotărât împreună cu Radu că e mai bine să stea cu ei acolo, decât prin București. Doar că aseară ne era deja dor unii de ceilalți… ”, a transmis Dana Rogoz pe contul de socializare, potrivit Libertatea.

De câți ani sunt împreună Dana rogoz și Radu Dragomir

Dana Rogoz și regizorul Radu Dragomir formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Recent, cei doi au aniversat 21 de ani de relație, iar actrița a marcat momentul cu un mesaj emoționant, postat pe rețelele de socializare.

„Radu și cu mine am împlinit ieri 21 de ani de relație! Douăzeci și unu! Sincer, tot mai rar ne mai întâlnim cu cupluri la fel de longevive. Ne iubim, ne respectăm, ne sprijinim unul pe celălalt când dăm de greu, nu contenim să ne privim cu admirație, ne străduim să nu lăsăm să treacă viață fără să construim împreună amintiri, case, filme și, în primul rând, destine ale minunilor noastre, Vlad și Lia”, a mărturisit Dana Rogoz.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer
Monden
Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer
Halle Berry, despre iubirea ei față de Van Hunt. „Când ești iubită și sprijinită ca femeie, totul se transformă”
Externe
Halle Berry, despre iubirea ei față de Van Hunt. „Când ești iubită și sprijinită ca femeie, totul se transformă”
Ella de la „Insula Iubirii”, mesaj de dragoste pe rețelele de socializare. Cine este bărbatul important din viața ei
Monden
Ella de la „Insula Iubirii”, mesaj de dragoste pe rețelele de socializare. Cine este bărbatul important din viața ei
Strategia secretă a Prințului Harry pentru a-și repara imaginea, explicată de un expert. Ce ar fi vrut acesta
Eveniment
Strategia secretă a Prințului Harry pentru a-și repara imaginea, explicată de un expert. Ce ar fi vrut acesta
Cum l-au transformat pe Radu Vâlcan cele 9 sezoane de „Insula Iubirii” pe care le-a prezentat? Bărbatul a spus cât de mult îl sprijină Adela Popescu
Monden
Cum l-au transformat pe Radu Vâlcan cele 9 sezoane de „Insula Iubirii” pe care le-a prezentat? Bărbatul a spus cât de mult îl sprijină Adela Popescu
Costel Biju are probleme de sănătate! Ce a pățit cântărețul
Monden
Costel Biju are probleme de sănătate! Ce a pățit cântărețul
Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
Monden
Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
Monden
Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari
Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”
Monden
Irinel Columbeanu, criticat dur de marele artist Ion Lăceanu: „A petrecut cu femeile. Trebuia să pună bani la saltea”
Cum a apărut Iulia Albu în mediul online, după ce a slăbit 12 kilograme în doar 3 săptămâni. „Am nevoie de ajutor”
Monden
Cum a apărut Iulia Albu în mediul online, după ce a slăbit 12 kilograme în doar 3 săptămâni. „Am nevoie de ajutor”
Ultima oră
10:21 - Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
10:20 - Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
09:56 - Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
09:54 - Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
09:52 - Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
09:28 - Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
09:23 - Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
09:19 - Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer
09:09 - Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
08:59 - Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect