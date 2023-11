Prejudiciu de 1 miliard de euro în Dosarul Vaccinurilor din pandemie. Marius Pașcan (PMP): Într-un an preelectoral, când sunt atâtea probleme grave acute ale guvernării în România, apare, brusc, acest subiect la lumina zilei (VIDEO)

Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, a avut o intervenție în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a comentat subiectul referitor la prejudiciul de 1 miliard de euro, în Dosarul Vaccinurilor din pandemie.

“Eu privesc cu foarte multă precauție acest subiect. De altfel, nu este deloc nou. A fost în vogă de aproape 3 ani de zile. S-a tot bătut apa în piuă pe el. Nu am aflat nimic, și, brusc, acum apare la suprafață cu această acuzație. Eu doar vă reamintesc, la vremea respectivă, în 2020, decizia privind alocarea vaccinurilor s-a luat centralizat la nivel de Consiliu European, mai apoi a fost pusă în aplicare de Comisia Europeană, iar la nivelul Parlamentului European au fost acuzații nenumărate, implicit, la nivelul Comisiei Europene împotriva președintei Ursula von der Leyen, s-a speculat asupra unei relații privilegiate. Brusc, bubuie acum, după atâta amar de vreme, povestea în România.

Este clar că banii aceia i-am pierdut, este clar că nu-i mai putem recupera. Este clar că a venit centralizat de la Uniunea Europeană, unde nici astăzi nimeni nu are curaj să zică România zât, când vine pe linie de ordin, de la nivelul Uniunii Europene, la nivelul oricărei instituții.

Acum, într-un an preelectoral, când sunt atâtea probleme grave acute ale guvernării în România, apare brusc acest subiect la lumina zilei. Păi stați un pic, 3 ani de zile, DNA-ul, autorități cu secretizări și para secretizări, ce ați făcut cu povestea asta? Că fiind vorba de un miliard de euro din banii bugetului și ai României, oricând se putea face lumină și să vedem dacă este cu adevărat cineva vinovat din țară, din rândul celor care au fost în guvern.

Sau acum este foarte interesant din perspectivă electorală, brusc, să căutăm niște vânători din astea de vrăjitoare. Este clar că trebuie să se facă lumină. Eu sper să se facă, dar să nu mergem pe fentă și să înghițim tot felul de fumigene din astea fără de rost, câtă vreme oricum nu mai recuperăm nimic, prejudiciul există, s-a făcut. Bine ar fi să vedem dacă este un vinovat cu adevărat din țară sau din pricina lașității unora, a obedienței celor care ne reprezintă prin diverse structuri, am ajuns în această situație.

Că nici astăzi, dacă am fi într-o situație identică și ne-ar obliga cineva prin ordin de la instituțiile europene, să facem ceva ce nu ne-ar conveni sau nu ar fi rațional, nu văd pe cineva în stare din guvernele României să zică ‘nu, noi nu putem, noi nu dorim, noi apărăm interesul românilor’.”