Custodia unui câine e disputată în instanță de fostul și actualul stăpân. Premiera juridică are loc la Judecătoria Cluj-Napoca. Patrupedul e din rasa Border Collie, are 11 ani și probleme de sănătate. Fostul stăpân își vrea câinele înapoi după 8 ani în care l-a dat actualului proprietar, pe motiv că acesta nu a avut grijă de el cum trebuie.

Cum se ceartă în instanță doi bărbați pentru un câine

Fostul stăpân l-a dat în judecată pe actualul stăpân, solicitând custodia temporară a câinelui, pe motiv că animalul are probleme cardiace netratate, o tumoare sângeroasă la ochi și suspiciune de ascită, iar proprietarul de acum n-a îngrijit câinele cum trebuie, punându-i viața în pericol. Fostul proprietar i-a mai cerut pârâtului să ducă patrupedul la tratament veterinar imediat și să îi permită vizite săptămânale.

Reclamantul a susținut că e proprietarul originar al câinelui, că l-a crescut timp de trei ani, iar în 2017, din cauza problemelor de sănătate, a încheiat un contract de adopție cu actualul stăpân, prin care a încredințat custodia câinelui, cu obligația expresă a pârâtului de a continua tratamentul cardiac cronic al animalului. De asemenea, prin contract, reclamantul avea dreptul să viziteze cel puțin de două ori pe an.

Cu toate acestea, reclamantul susține că bărbatul ar fi neglijat grav sănătatea câinelui, iar la vizita din 2 august, pentru că problemele erau evidente, i-a oferit pârâtului 1.000 de euro pentru returnarea imediată a câinelui.

Oferta a fost refuzată, iar pârâtul ar fi împiedicat accesul reclamantului la animal și ar fi făcut acuzații false de violare de domiciliu, furt și distrugere a porții.

De partea cealaltă, actualul stăpân al câinelui a susținut că respectă toate obligațiile din contract, că reclamantul ar fi pătruns fără drept în proprietatea sa și chiar îl hărțuiește în ultima perioadă.

În plus, el a prezentat o constatare a Direcției Sanitare Veterinare și Poliției pentru Protecția Animalelor, potrivit căreia câinele e într-o stare bună de sănătate.

„Pârâtul a învederat că reclamantul a continuat să facă presiuni asupra sa, solicitând să vadă câinele și să-l cumpere înapoi. Fără acordul acestuia, reclamantul a pătruns în curtea pârâtului, fără acordul acestuia, forțând zăvorul porții care era încuiată.

În data de 05.08.2025, s-a adresat organelor de poliție pentru a cerceta faptele de hărțuire ale reclamantului, fiind întocmit în acest sens dosarul nr. 53225/05.08.2025. (…)

În data de 13.08.2025, s-a deplasat la cabinetul veterinar unde ###### a fost operat la ochi și i s-au făcut toate analizele solicitate și pe care ulterior le-a transmis reprezentantului Poliției Animalelor cu care a ținut legătura”, au reținut magistrații clujeni.

La cine a rămas câinele. Decizia instanței

Judecătoria Cluj-Napoca a respins cererile reclamantului și a stabilit că patrupedul trebuie să rămână în casa actualului proprietar deoarece contractul de adopție e respectat, valabil și neîntrerupt, informează .

De asemenea, pârâtul nu a prezentat dovezi convingătoare că viața câinelui e pusă în pericol, pe când procesul-verbal întocmit de Poliția Animalelor și Direcția Sanitar-Veterinară confirmând că animalul se află într-o stare bună de sănătate.