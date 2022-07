Premieră în România! A avut loc prima căsătorie între două femei

În Bucureşti a avut loc prima căsătorie între două persoane din comunitatea din România.

Georgiana și Evie s-au cununat pe data de 9 iulie, la Starea Civilă a Sectorului 5 al Capitalei, după ce au reușit să găsească o portiță care să le permită acest lucru, scrie vice.com.

A avut loc prima căsătorie dintre o femeie și un transgender în România

Acest lucru a fost posibil pentru că unul dintre parteneri, care este transexual, a rămas în continuare, în acte, bărbat. Evie este și încă nu și-a schimbat sexul în buletin, cu toate că anul trecut și-a început tranziția.

Povestea dintre Georgiana și Evie a început când s-au cunoscut pe aplicația de întâlniri Tinder, în octombrie 2021.

„Ne-am mutat foarte repede împreună, în noiembrie, după o petrecere surpriză pe care am făcut-o pentru Evie. Am închiriat un metrou și am făcut acolo un concert, în metrou, ca să recreem o scenă dintr-un film, de unde și-a luat numele cel nou”, a declarat Georgiana.

Evie are chiar și un copil, dintr-o căsătorie anterioară. Aceasta susține că și-a dat seama că este transgender abia în anul 2021, la vârsta de 36 de ani. De asemenea, Georgiana a fost și ea căsătorită, dar a divorțat în 2016. Știa că e pansexuală și a avut în trecut relații atât cu bărbați, cât și cu femei, dar fuseseră relații mai scurte, de câteva luni.

Conform specialiștilor, peste 120.000 de persoane transgender trăiesc în România. merg în străinătate, însă statul român nu recunoaște certificatul de căsătorie.

„Am stabilit să ne grăbim cu căsătoria, pentru că Evie urmează să-și schimbe sexul în buletin și apoi nu am mai putea să facem asta. Inițial, voia doar să-și schimbe numele din buletin și să nu mai schimbe sexul, dar a venit războiul (din Ucraina, n.r.) și ni s-a schimbat un pic perspectiva”, a povestit Georgiana, pentru publicația citată.

Mama Georgianei este mândră de alegerea fiicei sale și se bucură pentru ea.

„În capul meu a fost „numai fii-mea putea să facă asta”. E foarte nonconformistă și se bucură de faptul asta și își alege situații de viață provocatoare. Am zis „e un moment foarte important în viața ta și eu vreau să fac parte din viața ta”. Fiica mea a mai trecut printr-o căsătorie finalizată cu divorț, dar acum efectiv o văd foarte fericită și foarte potrivită, ca personalitate, cu Evie”, a declarat mama Georgeanei.