Acasa » Eveniment » Preotul care l-a amenințat cu bătaia pe profesorul Adrian Papahagi a recidivat: Scandal cu inspectorii Episcopiei Hușilor

Preotul care l-a amenințat cu bătaia pe profesorul Adrian Papahagi a recidivat: Scandal cu inspectorii Episcopiei Hușilor

Traian Avarvarei
11 mart. 2026, 17:08
Preotul care l-a amenințat cu bătaia pe profesorul Adrian Papahagi a recidivat: Scandal cu inspectorii Episcopiei Hușilor
Preotul Samuel Misaroș. Sursa foto: foaiatransilvana.ro
Cuprins
  1. Preotul Samuel Misaroș, scandal cu inspectorii Episcopiei Hușilor
  2. Preotul, dat în judecată

Preotul paroh Samuel Misaroș, implicat într-un scandal după ce a declarat că „l-ar bate” pe profesorul Adrian Papahagi, a fost dat în judecată de inspectorii Episcopiei Hușilor, după un conflict cu aceștia chiar la poarta bisericii.

Preotul Samuel Misaroș, scandal cu inspectorii Episcopiei Hușilor

Preotul Samuel Misaroș, paroh în Rânzești, comuna vasluiană Fălciu, este cunoscut pentru atitudinea sa dificilă și lipsa de cooperare cu autoritățile bisericești și comunitatea locală. În decembrie 2025, acesta a fost implicat într-un scandal, după ce a declarat că „l-ar bate” pe filologul Adrian Papahagi.

În urma plângerilor multiple formulate împotriva preotului, protopopul de Huși, Ștefan Iulian-Dumitru, și inspectorul eparhial Dragoș-Ionel Trofin au fost trimiși să verifice situația la parohia din Rânzești.

Numai că Samuel Misaroș nu le-a dat voie să intre în biserică, a zbierat la ei și i-a numit „homosexuali”, „violatori” și „abuzatori”.

Oficialii Episcopiei Hușilor au fost nevoiți să solicite intervenția poliției printr-un apel la 112 pentru a putea intra în biserică.

„Preotul Misaroș a avut un comportament și un limbaj care nu fac cinste unei fețe bisericești. Nu ne dorim altceva decât ca acesta să își ceară scuze și să înțeleagă că astfel de episoade nu trebuie să se mai repete”, a declarat ulterior inspectorul eparhial Dragoș Trofin, pentru ȘtiriEst.

Preotul, dat în judecată

Urmare a acestui incident, a fost deschis un dosar la Tribunalul Vaslui, înregistrat pe 4 martie, în care protopopul Ștefan Iulian-Dumitru și inspectorul eparhial Dragoș-Ionel Trofin l-au acționat pe preot în judecată pentru „cereri privind apărarea drepturilor nepatrimoniale”.

Iar Episcopia Hușilor a inițiat o anchetă disciplinară pentru a determina eventualele sancțiuni care se impun conform canoanelor bisericești.

În paralel, Samuel Misaroș a inițiat un proces la Judecătoria Iași, contestând o sancțiune contravențională primită de la Poliția Municipiului Huși pentru incidentul din decembrie 2025, pe care o consideră abuzivă.

