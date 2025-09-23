Preotul constănțean, profesor de religie la un liceu din oraș, acuzat de coruperea sexuală a doi minori, a fost reţinut pentru infantilă. Arhiepiscopia Tomisului a decis să-l suspende.

Preot reținut de procurorii DIICOT

Ioan Bogdan Brutaru slujește la Biserica Buna Vestire din Năvodari, aparținând de Arhiepiscopia Tomisului. El a fost reținut de procurorii pentru 24 de ore și urmează să fie propus penru arestare. Preotul, care activează și ca profesor de religie la Liceul Energetic, este acuzat că ar fi încercat să racoleze doi elevi pentru sex.

Conform anchetatorilor, Ioan Bogdan Brutaru ar fi purtat mai multe discuții cu tentă sexuală cu adolescenții. Mai mult, le-ar fi trimis celor doi băieți, în vârstă de 16, respectiv 17 ani, și mai multe fotografii indecente.

Inspectoratul de Judeţean (IPJ) Constanţa a anunțat că poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa, Biroul de Combatere a Traficului de Droguri au documentat activitatea infracţională a preotului, de 48 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă.

„Astăzi ( luni, 22 septembrie – n. red.), în jurul orei 9.00, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor, de 17 ani. Din primele cercetări a reieșit faptul că minorul în cauză ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală”, se arăta într-un comunicat de presă al IPJ Constanța.

Tentativă de racolare a unui puști de 16 ani

Din cercetări, polițiștii au stabilit că preotul Ioan Bogdan Brutaru ar fi încercat să racoleze, cu câteva zile înainte, un alt adolescent în vârstă de 16 ani. Preotul i-ar fi cerut adolescentului, care îi era elev, să-i transmită fotografii cu el în posturi sexuale explicite. Polițiștii și procurorii au percheziționat domiciliul suspectului, descoperind și ridicând mai multe unități de stocare a datelor.

„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, în datele de 18 şi 19 septembrie 2025, persoana, profitând de poziţia de autoritate asupra unei victime minore (16 ani), aflată în supravegherea şi educarea sa, i-ar fi solicitat să producă şi să-i transmită, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie online, materiale de tip imagine, în care persoana vătămată să apară în ipostaze sexuale explicite”, reiese din comunicatul transmis de IPJ.

În aceste condiții, profesorul de religie a fost reţinut pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă – două acte materiale. În aceste condiții, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Preotul suspendat de Arhiepiscopia Tomisului

Arhiepiscopia Tomisului a anunţat, pe pagina de Facebook a instituţiei, că a dispus anumite măsuri faţă de preotul în cauză. Preotul Ioan Bogdan Brutaru a fost suspendat de la slujire pe perioada anchetei. De asemenea, el nu va mai putea preda Religia pe perioada anchetei penale.

„Referitor la cazul preotului Brutaru Ioan Bogdan, cadru didactic titular la Liceul Energetic Constanţa, Arhiepiscopia Tomisului a dispus oprirea respectivului de la săvârşirea celor sfinte, precum şi retragerea binecuvântării de a preda Religia, acesta fiind în prezent anchetat de organele abilitate”, a transmis Biroul de Comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului.

Inspectoratul Școlar a inițiat o procedură disciplinară

La scurtă vreme după ce preotul a fost reținut de autorități și pus sub acuzare, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța a decis să inițieze procedura disciplinară. Inspectorul școlar general Sorin Mihai a declarat că instituția a pus la dispoziția autorităților de cercetare penală o serie de documente solicitate în cadrul anchetei.

„Unitatea de învăţământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activităţii didactice a profesorului respectiv. De asemenea, am sesizat şi organele competente, punând la dispoziţie documentele înregistrate în instituţia noastră”, a declarat Sorin Mihai, conform .