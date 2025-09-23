Marți, la , a fost depusă o împotriva operatorilor unui site, care promova o platformă neautorizată.

De ce a sesizat AFM DIICOT

Plângerea a fost făcută de către Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM). Acea platformă neautorizată pretindea că le-ar oferi cetățenilor posibilitatea de înscriere rapidă, contra unei anumite sume, în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, platforma respectivă inducea în eroare persoanele interesate și sugera că ar facilita înscrierea mai rapidă. În realitate, procedura oficială este gratuită și se face exclusiv prin aplicația Administraţiei Fondului pentru Mediu, fără intermediari și fără taxe ascunse.

Cum funcționează înscrierea oficială la Programul Rabla 2025

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va începe pe 30 septembrie 2025, la ora 10:00. Înscrierile se vor putea face doar prin intermediul aplicaţiei oficiale disponibilă pe site-ul .

AFM a subliniat că orice altă platformă sau aplicație care pretinde că poate intermedia sau facilita înscrierea în schimbul unor sume de bani este neautorizată și ilegală.

Ce a declarat președintele AFM, Florin Bănică

În comunicatul oficial, Florin Bănică, preşedintele AFM, a condamnat ferm practicile de acest tip, catalogându-le drept abuzive și periculoase pentru cetățeni.

„Este revoltător şi profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea şi dorinţa sinceră a cetăţenilor de a accesa programele noastre de mediu, promiţându-le, în mod fals, că pot obţine un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani. Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credinţă, dar subminează şi eforturile noastre de a menţine un sistem corect, gratuit şi transparent pentru toţi”, a menționat Florin Bănică, potrivit .

Cum pot fi afectați cetățenii din cauza acestor platforme false

Cei care aleg să plătească pentru servicii neautorizate riscă să piardă atât banii, cât și șansa de a se înscrie corect în program. Mai mult, astfel de platforme pot colecta date personale și financiare, și expun utilizatorii la riscuri majore, precum furt de identitate sau fraude bancare.

În plus, înscrierea prin intermediari nu garantează niciun loc în program, întrucât doar aplicația oficială a AFM este validă și recunoscută.

De ce este importantă transparența în Programul Rabla 2025

Programul Rabla Auto 2025 este unul dintre cele mai populare proiecte guvernamentale, prin care românii pot beneficia de sprijin financiar pentru înnoirea parcului auto. Tocmai datorită interesului crescut, programul atrage și tentative de fraudă sau practici comerciale înșelătoare.

AFM insistă asupra faptului că înscrierea trebuie să fie accesibilă tuturor, fără costuri suplimentare, pentru a menține corectitudinea și echitatea procesului.

Ce trebuie să facă cetățenii care vor să participe la Programul Rabla

Pentru a evita fraudele și a se înscrie corect, cetățenii trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

accesați exclusiv site-ul oficial ;

nu oferiți date personale sau bancare unor platforme neautorizate;

nu plătiți pentru servicii care promit înscriere rapidă sau garantată;

verificați periodic comunicările oficiale ale Administrației Fondului pentru Mediu.

Care este mesajul autorităților

Prin sesizarea DIICOT, AFM transmite un semnal clar, și anume, că astfel de tentative de fraudă nu vor fi tolerate. Instituția îi încurajează pe cetățeni să fie vigilenți și să raporteze orice platformă suspectă.

Programul Rabla Auto 2025 rămâne un proces transparent, accesibil și gratuit pentru toți românii interesați. Orice abatere de la aceste principii este sancționată de lege.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru înscrierea în Programul Rabla

Pentru detalii despre orice element al programului Rabla, consultați , care a fost deja publicat de către Ministerul Mediului.

Condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitant, la momentul înscrierii în programul Rabla 2025, sunt următoarele:

a) are domiciliul/reşedinţa în România; b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat

şi bugetul local unde are domiciliul/reşedinţa, conform prevederilor legale în vigoare;