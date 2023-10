Președintele Klaus Iohannis: Autoritățile române monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor din Rusia și sunt în contact constant cu Aliații

Președintele Klaus Iohannis a transmis, sâmbătă, un mesaj după ce în Rusia a izbucnit o rebeliune declanșată de grupul Wagner.

Potrivit acestuia, autoritățile din România urmăresc cu atenție evenimentele și sunt în contact permanent cu Aliații.

„Autoritățile din România urmăresc îndeaproape evoluțiile evenimentelor din Rusia. Sunt permanent informat despre evoluția evenimentelor. Suntem în contact permanent cu Aliații”, a spus Klaus Iohannis pe Twitter.

The Romanian 🇷🇴 authorities are monitoring closely the evolutions of the events in Russia. I am permanently informed about the developments. We are in constant contact with the Allies.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)