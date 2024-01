Președintele PNL Olt a demisionat. Liviu Voiculescu a invocat „evenimente care au indus în interiorul filialei o stare de tensiune alarmantă ce amenință să treneze timp îndelungat”

Senatorul Liviu Voiculescu, preşedintele PNL Olt, a anunțat pe Facebook că demisionează de la conducerea organizaţiei judeţene de partid. El a susținut că a luat această decizie din cauza unor „evenimente care au indus în interiorul filialei o stare de tensiune alarmantă ce amenință să treneze timp îndelungat”. Demisia are loc în contextul unor în prag de alegeri.

Liviu Voiculescu a demisionat de la conducerea PNL Olt

“Este singurul act care poate redresa stabilitatea, unitatea şi determinarea unei echipe de valoare”, a spus parlamentarul.

De asemenea, senatorul PNL mai spune că în interiorul filialei județene a partidului liberal există o stare de tensiune alarmantă care va ține mult timp din cauza unor evenimente petrecute acolo.

“Să crezi în valorile unui partid politic este o pasiune.

Să-i urmezi calea și să militezi pentru principiile sale este o ambiție asumată.

Să fii liderul unor oameni cu aceeași credință ca tine este o onoare și un privilegiu.

Să ai curajul să faci un pas înapoi pentru a apăra interesele partidului și ale oamenilor săi este o responsabilitate. Și o obligație în același timp.

Eu am pornit pe calea liberală din pasiune, am promovat politica liberală din credință în ideile, principiile și valorile sale și, ulterior, mi-am asumat rolul de lider cu recunoștință pentru încrederea care mi s-a acordat și cu responsabilitate. Astăzi, însă, a venit timpul să fac, cu aceeași responsabilitate și obligație, un pas înapoi. Îl fac cu regretul lucrului neîmplinit, însă cu convingerea că este singurul act care poate redresa stabilitatea, unitatea și determinarea unei echipe de valoare.

Nu este o noutate pentru nimeni faptul că, în ultima perioadă și independent de voința și faptele mele, filiala județeană a PNL a fost tranzitată de evenimente care i-au știrbit imaginea și i-au clătinat stabilitatea. Evenimente care au indus în interiorul filialei o stare de tensiune alarmantă ce amenință să treneze timp îndelungat.

PNL Olt nu are nevoie de acest lucru!

PNL Olt trebuie să demonstreze că a rămas aceeași filială de frunte a partidului!

PNL Olt trebuie să meargă mai departe și să înfrunte anul electoral care se apropie cu o echipă unită și puternică, concentrată nu pe tensiuni interne, ci pe obținerea unor rezultate performante!

Iar dacă demisia mea din funcția de președinte al filialei Olt a PNL este condiția sine qua non pentru ca lucrurile să se reașeze pe un făgaș politic detensionat în interiorul echipei, fac astăzi acest pas înapoi cu bunăvoie. Este un act de responsabilitate pe care mi-l asum și pe care îl închin colegilor liberali alături de care am muncit și am obținut performanțe de-a lungul timpului.

Sunt o mulțime de lucruri pentru care vă mulțumesc: pentru că am fost împreună, pentru că am luptat împreună, pentru că mi-ați oferit umărul vostru, pentru m-ați făcut parte din echipă, pentru că m-ați mandatat cu atât de multă încredere, pentru că, PÂNĂ LA UN MOMENT DAT, am fost unul pentru toți și toți pentru unul…. Pentru toate astea și pentru multe altele vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare!!”, a scris senatorul Liviu Voiculescu pe Facebook.