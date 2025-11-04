Un muncitor român în noaptea trecută, prins sub dărâmăturile unui turn medieval din Roma. Autoritățile italiene au intervenit timp de peste 11 ore, însă eforturile nu au fost suficiente.

Președintele Nicușor Dan a transmis condoleanțe familiei, dar și un gând românilor care muncesc departe de casă.

Ce mesaj a transmis Nicuşor Dan după moartea românului din Italia

Nicușor Dan a transmis pe condoleanțe familiei și apropiaților muncitorului român decedat în Italia.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați”, se arată în postarea președintelui.

Mai mult, acesta a adresat un mesaj tuturor românilor care muncesc departe de casă, apreciind dăruirea și sacrificiul lor zilnic. „Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu”, a transmis Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a lăudat efortul remarcabil al salvatorilor italieni, care timp de peste 11 ore au încercat să-i salveze viața.

Cine este bărbatul care și-a pierdut viața

Octav Stroici, originar din Suceava, și-a pierdut viața după ce a rămas prins sub dărâmăturile Torre dei Conti. Românul locuia la periferia Romei, iar soția sa a urmărit dramaticele eforturi de salvare împreună cu ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, potrivit Corriere della Sera.

Bărbatul lucra la conservarea turnului medieval, parte din Forumul Roman, unul dintre cele mai frecventate obiective turistice din Roma. Totuși, clădirea era abandonată de ani buni și nu era accesibilă publicului.

Ce au transmis medicii

Potrivit reprezentanților medicali, românul a ajuns la urgențe în stare foarte gravă. Timp de aproximativ o oră, medicii au încercat să îl resusciteze, însă acesta nu a răspuns. Acesta a ajuns la spital la ora locală 23:05, iar la o oră și un pic distanță a fost declarat decesul.

„A fost supus unei resuscitări cardiopulmonare, care fusese deja începută la locul prăbuşirii. La sosirea la secţia de urgenţe, echipa medicală a continuat resuscitarea timp de aproximativ o oră. În ciuda acestor eforturi, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită”, a transmis spitalul, precizând că decesul a fost pronunţat la ora 00:20.