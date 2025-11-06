B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan spune că nu va majora TVA în 2026. Ce condiție trebuie îndeplinită

Adrian Teampău
06 nov. 2025, 21:05
Ilie Bolojan spune că nu va majora TVA în 2026. Ce condiție trebuie îndeplinită
Sursa foto: Facebook / @Guvernul României
Cuprins
  1. Ilie Bolojan nu vede o majorare a TVA
  2. Premierul insistă pe reducerea cheltuielilor bugetare

Ilie Bolojan spune că nu are în intenție, cel puțin în acest moment, să majoreze TVA și alte taxe, pentru populație, anul viitor. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie îndeplinită o condiție.

Ilie Bolojan nu vede o majorare a TVA

Premierul susține că nu are în intenție să majoreze TVA sau alte taxe. Pentru aceasta, însă, Ilie Bolojan spune că este nevoie de un buget serios care să se bazeze pe realitate. El a precizat că, indiferent cine este la guvernare, cine ar fi premier, nu poate fugi de deficitul uriaș provocat de guvernarea PSD-PNL.

„TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază însă este să construim un buget serios care să se bazeze, nu pe proiecţii care n-au niciun fundament, ci pe realitate. Pentru asta, indiferent cine este în guvernare, indiferent cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem”, a spus Bolojan.

În realitate, anul viitor, încă de la 1 ianuarie, este programată o creștere a taxelor și impozitelor locale cu 60- 70%. Această măsură a fost anunțată deja. Creșterea impozitelor pe proprietate va lovi în cei cu venituri mici și, în special, în pensionari. Mulți dintre aceștia dețin locuințe, obținute înainte de 1989, în zonele centrale ale orașelor. Iar aici creșterea impozitelor va fi cea mai mare.

Mulți dintre pensionari vor întâmpina greutăți mari în a-și achita datoriile. Cu atât mai mult cu cât Bolojan a dispus ca pensiile să fie înghețate la nivelul din 2024. Parte dintre pensionarii afectați vor fi obligați, spre bucuria samsarilor imobiliari, chiar să renunțe la casele în care locuiesc. Aceștia vor fi obligați să le vândă  pentru că nu vor face față noilor taxe, majorate într-o perioadă de criză.

Premierul insistă pe reducerea cheltuielilor bugetare

Ilie Bolojan a insistat că trebuie tăiate cheltuielile bugetare pentru a reduce deficitul bugetar. Guvernul actual a plasat întreaga povară fiscală pentru recuperarea deficitului pe umerii populației. Nici unul dintre actele normative pe care le-a promovat nu are în vedere măsuri de eficientizare a cheltuielilor în administrația locală.

Atunci când vine vorba de tăierea cheltuielilor, premierul insistă pe concedieri colective în administrația locală și centrală sau pe tăieri salariale. Bolojan nu are în vedere măsuri de eficientizare și prioritizare a cheltuielilor. Astfel, chiar dacă vor fi concediați funcționari, așa cum își dorește, primarii vor putea risipi fondurile pe achiziții supraevaluate pentru clientela de partid.

„Nu avem altă posibilitate, doar în felul acesta putem să avem un buget echilibrat, să ne asigurăm fondurile pentru investiţii, atât cele care sunt pe fonduri europene, unde trebuie să asigurăm cofinanţări importante, dar şi cele din bugetele naţionale, atât în plan guvernamental, pentru infrastructura mare, autostrăzi, drumuri naţionale şi aşa mai departe, dar şi pentru autorităţile locale, pentru că avem foarte multe şantiere în toată ţara, parte dintre ele au fost începute pe fonduri europene, unele dintre ele şi-au pierdut finanţarea şi trebuie să asigurăm cofinanţări importante în continuare”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

