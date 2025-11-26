Târgul de Crăciun din Craiova este de departe, unul dintre cele mai spectaculoase din România, și chiar Europa. Însă, nu atmosfera magică și nici decorurile impresionante nu au atras cel mai tare atenția vizitatorilor. Cei mai mulți au sesizat prețurile mari cu care se vând la Târgul din Craiova cele mai populare preparate tradiționale. Mulți sunt nevoiți să reziste tentației dacă nu vor să plece cu o gaură în buget.
Cât costă cele mai îndrăgite preparate tradiționale la Târgul de Crăciun din Craiova
Târgul de Crăciun din Craiova
a avut deschiderea pe 14 noiembrie și își va păstra porțile deschise pentru vizitatori până pe 4 ianuarie 2026. Decorațiunile spectaculoase, dar și activitățile pregătite de organizatori atrag săptămânal oameni, din toate colțurile țării și chiar de peste hotare. Iar dacă aglomerația nu pare să-i supere pe vizitatorii, prețurile mari la mâncare, sigur o fac. Cei care știu că nu pot rezista tentației, ar fi bine să vină la ei cu ceva bani în plus.
Un mic costă 8 lei, iar 100 de grame de carne, fie ei cârnați, ceafă, piept de porc sau pui, ori aripioare, sunt 15 lei. Pentru specialități de genul costițe sau ciolan, tariful per suta de grame de este de 18 lei. Iar cartofii prăjiți, fără de care parcă nicio masă nu este completă, sunt 10 lei/100 g.
Prețurile sunt pe măsură și la mâncarea tradițională. Fasolea cu ciolan costă 25 de lei porția, iar sarmalele sunt 10 lei/100 g.
Târgul de Crăciun din Craiova, nominalizat la o competiție internațională
Târgul de Crăciun din Craiova a fost din nou nominalizat la competiția europeană „Best Christmas Market”. Alături de cel din țara noastră, au mai fost nominalizate alte 20 de evenimente care se desfășoară pe continent, printre care și unele dintre cele mai renumite târguri de sărbători.
Și în acest an, Craiova luptă pentru titlul de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, împotriva unora dintre cele mai importante centre turistice de pe continent, precum Paris, Viena sau Madrid.