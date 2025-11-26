B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cât costă cele mai îndrăgite preparate tradiționale la Târgul de Crăciun din Craiova

Cât costă cele mai îndrăgite preparate tradiționale la Târgul de Crăciun din Craiova

B1.ro
26 nov. 2025, 11:55
Cât costă cele mai îndrăgite preparate tradiționale la Târgul de Crăciun din Craiova
Târgul de Crăciun din Craiova. Sursa foto: Lia Olguta Vasilescu / Facebook
Cuprins
  1. Cât costă cele mai îndrăgite preparate tradiționale la Târgul de Crăciun din Craiova
  3. Târgul de Crăciun din Craiova, nominalizat la o competiție internațională

Târgul de Crăciun din Craiova este de departe, unul dintre cele mai spectaculoase din România, și chiar Europa. Însă, nu atmosfera magică și nici decorurile impresionante nu au atras cel mai tare atenția vizitatorilor. Cei mai mulți au sesizat prețurile mari cu care se vând la Târgul din Craiova cele mai populare preparate tradiționale. Mulți sunt nevoiți să reziste tentației dacă nu vor să plece cu o gaură în buget. 

Cât costă cele mai îndrăgite preparate tradiționale la Târgul de Crăciun din Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova a avut deschiderea pe 14 noiembrie și își va păstra porțile deschise pentru vizitatori până pe 4 ianuarie 2026. Decorațiunile spectaculoase, dar și activitățile pregătite de organizatori atrag săptămânal oameni, din toate colțurile țării și chiar de peste hotare. Iar dacă aglomerația nu pare să-i supere pe vizitatorii, prețurile mari la mâncare, sigur o fac. Cei care știu că nu pot rezista tentației, ar fi bine să vină la ei cu ceva bani în plus.
Un mic costă 8 lei, iar 100 de grame de carne, fie ei cârnați, ceafă, piept de porc sau pui, ori aripioare, sunt 15 lei. Pentru specialități de genul costițe sau ciolan, tariful per suta de grame de este de 18 lei. Iar cartofii prăjiți, fără de care parcă nicio masă nu este completă, sunt 10 lei/100 g.
Prețurile sunt pe măsură și la mâncarea tradițională. Fasolea cu ciolan costă 25 de lei porția, iar sarmalele sunt 10 lei/100 g.

Târgul de Crăciun din Craiova, nominalizat la o competiție internațională

Târgul de Crăciun din Craiova a fost din nou nominalizat la competiția europeană „Best Christmas Market”. Alături de cel din țara noastră, au mai fost nominalizate alte 20 de evenimente care se desfășoară pe continent, printre care și unele dintre cele mai renumite târguri de sărbători.

Și în acest an, Craiova luptă pentru titlul de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, împotriva unora dintre cele mai importante centre turistice de pe continent, precum Paris, Viena sau Madrid.

Tags:
Citește și...
Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
Eveniment
Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți
Eveniment
Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
Eveniment
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
Carnea de porc de sărbători: ce trebuie să știm și care sunt recomandările specialiștilor
Eveniment
Carnea de porc de sărbători: ce trebuie să știm și care sunt recomandările specialiștilor
CCIR susține inițiativa Constanța Port Business Association de preluare a managementului CN APMC
Eveniment
CCIR susține inițiativa Constanța Port Business Association de preluare a managementului CN APMC
Inspectorii ANAF se urcă pe vedetele OnlyFans. Vedetele din platformele pentru adulți, milioane de lei datorii la stat
Eveniment
Inspectorii ANAF se urcă pe vedetele OnlyFans. Vedetele din platformele pentru adulți, milioane de lei datorii la stat
Are doar 84 de locuitori, însă atrage milioane de turiști. Unde se află „Orașul Tăcut” și de ce este atât de special
Eveniment
Are doar 84 de locuitori, însă atrage milioane de turiști. Unde se află „Orașul Tăcut” și de ce este atât de special
Cum folosesc adolescenții români ChatGPT pentru a cere ajutor în relații abuzive și ce nu le spun părinților: „Nu voiam”
Eveniment
Cum folosesc adolescenții români ChatGPT pentru a cere ajutor în relații abuzive și ce nu le spun părinților: „Nu voiam”
Motivul pentru care Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir
Eveniment
Motivul pentru care Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir
Viața unei românce în Olanda: „Aici….. nu, nu, frate, nu! Nu există așa ceva”. Cu ce probleme s-a confruntat
Eveniment
Viața unei românce în Olanda: „Aici….. nu, nu, frate, nu! Nu există așa ceva”. Cu ce probleme s-a confruntat
Catalin Drula
Ultima oră
13:53 - Loredana Groza și Anastasia Soare au făcut furori pe TikTok: „Mă las de sprâncene”. Cum s-au filmat cele două dive
13:49 - Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
13:49 - Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
13:41 - Sorin Grindeanu iese din nou la atac. Șeful PSD cere o analiză a măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan (VIDEO)
13:26 - Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți
13:26 - Nicușor Dan, nimic despre drona care s-a plimbat pe deasupra României. Și Ilie Bolojan a ratat momentul
13:17 - Originea numelui Marea Neagră: Misterul, elucidat de experți. Ce s-a descoperit
13:15 - Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital
13:15 - Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
12:54 - Pericolul din pantofii Nike și Adidas produși în Indonezia. Descoperire îngrijorătoare a autorităților din Olanda și SUA