Târgul de Crăciun din a avut deschiderea pe 14 noiembrie și își va păstra porțile deschise pentru vizitatori până pe 4 ianuarie 2026. Decorațiunile spectaculoase, dar și activitățile pregătite de organizatori atrag săptămânal oameni, din toate colțurile țării și chiar de peste hotare. Iar dacă aglomerația nu pare să-i supere pe vizitatorii, prețurile mari la mâncare, sigur o fac. Cei care știu că nu pot rezista tentației, ar fi bine să vină la ei cu ceva bani în plus.

Un mic costă 8 lei, iar 100 de grame de carne, fie ei cârnați, ceafă, piept de porc sau pui, ori aripioare, sunt 15 lei. Pentru specialități de genul costițe sau ciolan, tariful per suta de grame de este de 18 lei. Iar cartofii prăjiți, fără de care parcă nicio masă nu este completă, sunt 10 lei/100 g.

Prețurile sunt pe măsură și la mâncarea tradițională. Fasolea cu ciolan costă 25 de lei porția, iar sarmalele sunt 10 lei/100 g.