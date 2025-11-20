B1 Inregistrari!
Capitala Franței, în întuneric pentru câteva ore. Pană masivă de curent în Paris

Capitala Franței, în întuneric pentru câteva ore. Pană masivă de curent în Paris

Adrian Teampău
20 nov. 2025, 18:19
Capitala Franței, în întuneric pentru câteva ore. Pană masivă de curent în Paris
Capitala Franței, lovită de o pană de curent Sursa foto: X
Capitala Franței, Paris, a fost afectată de o pană uriașă de curent care a lăsat pe întuneric 170.000 de gospodării. Transportul public a fost afectat de întreruperea alimentăii cu energie electrică.

Capitala Franței a rămas pe întuneric

O pană masivă de curent s-a produs joi în sudul orașului Paris. Întreruperea energiei electrice a afectat, mai ales, Issy-les-Moulineaux. Autoritățile din capitala Franței au transmis că a fost vorba despre o avarie la un post local din Reţeaua de Transport al Electricităţii (RTE), după cum relatează Le Figaro.

Incidentul s-a produs la ora locală 6.38 (7.38, ora României) și a dus la întreruperea energiei electrice pentru „170.000 de gospodării, dintre care 112.000 au fost realimentate în cinci minute, adică toate gospodăriile afectate la Paris şi Issy-les-Moulineaux”, a anunţat RTE. Aceasta este o filială a EDF care gestionează transportul pe linii de înaltă tensiune şi foarte înaltă tensiune, care transportă energia până la reţelele regionale.

RTE a dat asigurări că reţeaua electrică, „foarte interconectată, a permis o preluare rapidă a serviciului prin reorientarea rapidă a alimentării electrice pe alte canale”. În ciuda intervenției prompte a autorităților, joi, la ora locală 7.50 (8.50, ora României), 2.600 de gospodării nu aveau energie electrică.

Consecințele penei de electricitate

Capitala Franței a fost lovită de o pană de electricitate, iar mai multe echipe de intervenție au lucrat la remedierea incidentului. Autoritățile lucrează pentru remedierea situației și pentru a stabili cauzele avariei.

Ca urmare a acestei întreruperi de energie electrică, linia 12 a metroului parizian a fost perturbată la Mairie d’Aubervilliers către Primăria Issy.

RTAP a anunţat că traficul a fost perturbat din cauza unei afluneţe excepţional de mari, provocată de pana de curent. Linia de transport în comun a fost imobilizată.

Curentul a fost restabilit în toată zona afectată la ora locală 9.20 (10.20, ora României), când s-a încheiat incidentul.

