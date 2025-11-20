Capitala Franței, Paris, a fost afectată de o pană uriașă de curent care a lăsat pe întuneric 170.000 de gospodării. a fost afectat de întreruperea alimentăii cu energie electrică.

Capitala Franței a rămas pe întuneric

O pană masivă de curent s-a produs joi în sudul orașului Paris. Întreruperea a afectat, mai ales, Issy-les-Moulineaux. Autoritățile din capitala Franței au transmis că a fost vorba despre o avarie la un post local din Reţeaua de Transport al Electricităţii (RTE), după cum relatează Le Figaro.

Incidentul s-a produs la ora locală 6.38 (7.38, ora României) și a dus la întreruperea energiei electrice pentru „170.000 de gospodării, dintre care 112.000 au fost realimentate în cinci minute, adică toate gospodăriile afectate la Paris şi Issy-les-Moulineaux”, a anunţat RTE. Aceasta este o filială a EDF care gestionează transportul pe linii de înaltă tensiune şi foarte înaltă tensiune, care transportă energia până la reţelele regionale.

RTE a dat asigurări că reţeaua electrică, „foarte interconectată, a permis o preluare rapidă a serviciului prin reorientarea rapidă a alimentării electrice pe alte canale”. În ciuda intervenției prompte a autorităților, joi, la ora locală 7.50 (8.50, ora României), 2.600 de gospodării nu aveau energie electrică.

Consecințele penei de electricitate

Capitala Franței a fost lovită de o pană de electricitate, iar mai multe echipe de intervenție au lucrat la remedierea incidentului. Autoritățile lucrează pentru remedierea situației și pentru a stabili .

Ca urmare a acestei întreruperi de energie electrică, linia 12 a metroului parizian a fost perturbată la Mairie d’Aubervilliers către Primăria Issy.

RTAP a anunţat că traficul a fost perturbat din cauza unei afluneţe excepţional de mari, provocată de pana de curent. Linia de transport în comun a fost imobilizată.

Curentul a fost restabilit în toată zona afectată la ora locală 9.20 (10.20, ora României), când s-a încheiat incidentul.