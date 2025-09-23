Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, va rămâne în pentru încă 30 de zile. Judecătorii au decis să prelungească măsura propusă de procurorii DNA în dosarul de corupție.

Radu Cristian rămâne în arest preventiv

al municipiului Mangalia a fost suspendat din funcție după ce a fost pus sub acuzare. Radu Cristian a fost arestat în urmă cu o lună, pe 27 august, după ce, inițial, Tribunalul Constanța a respins propunerea și l-a plasat sub control judiciar.

În acest context, DNA a solicitat prelungirea măsurii, iar procesul a avut termen marți, 23 septembrie. Magistrații au decis ca Radu Cristian să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Presa locală a relatat că primarul municipiului Mangalia a fost adus în cătușe, în instanța de judecată.

Radu Cristian a fost pus sub acuzare într-un dosar penal de corupție, de procurorii DNA. El este acuzat că ar fi pretins și ar fi primit, direct sau printr-un intermediar, suma de 645.000 de euro. De asemenea, primarul a solicitat și a primit mai multe obiecte vestimentare de lux, achiziționate de presupușii mituitori.

„În perioada 2020-2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins și primit, atât direct, cât și printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar”, au explicat procurorii la momentul declanșării urmăririi penale.

Șpagă pentru garderoba primarului PNL

Procurorii DNA susțin că, în perioada 2022-2024, primarul Radu Cristian ar fi pretins suma de 80.000 de euro pentru a permite unor agenți comercial să-și desfășoare activitatea de comerţ pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia.

Banii reprezentau, conform procurorilor, un fel de taxă de protecție pentru ca cei în cauză să nu fie amendați sau închiși de Poliţia Locală Mangalia.

Din suma solicitată, spun procurorii, Radu Cristian ar fi primit, printr-un intermediar, mai multe obiecte vestimentare achiziționate de la firme de lux în valoare de 42.333 de euro.

Radu Cristian, mită de sute de mii de euro

Procurorii DNA au mai stabilit că în anul 2023, Radu Cristian a pretins şi a primit echivalentul sumei de 500.000 de euro prin reducerea preţului de achiziţie a activului unei societăţi comerciale. La schimb, primarul PNL ar fi acceptat să cesioneze contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic .

De asemenea, tot în 2023, susțin procurorii, prmarul ar fi cerut 50.000 de euro, din care ar fi primit 150.000 de lei (ehivalentul a 30.000 de euro) tot sub formă de taxă de protecție. În schimbul banilor, el a dispus ca două persoane să nu fie controlate de funcţionarii Primăriei Mangalia în timp ce construiau un imobil în stațiunea Neptun.

Radu Cristian mai este acuzată că, în primele două luni din acest an, a primit 50.000 euro de la o persoană în schimbul eliberării, de către primărie, a unui Certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei realizate fără autorizaţie de construire pentru un imobil situat în staţiunea Saturn.

„Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat şi ascuns mare parte din sumele de bani menţionate anterior, prin achiziţia în anul 2023 a unui hotel din staţiunea Cap Aurora”, au arătat procurorii DNA.

Pimarul era să scape cu control judiciar

Procurorii DNA au descins la primarul Radu Cristian în urmă cu câteva săptămâni, pe 21 august. Primarul Mangaliei a fost reținut pentru 24 de ore, după percheziții, la domiciliu și la biroul din primărie, care au durat 10 ore și mai multe ore de audieri. Radu Cristian, primar PNL la al patrulea mandat a fost pus sub acuzare și dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Inițial, judecătorii Tribunalului Constanța au dispus măsura controlului judiciar pentru edilul PNL, dar decizia a fost contestată de DNA Constanța. Astfel, pe 27 august Curtea de Apel Constanța a dispus arestarea lui Radu Cristian pentru 30 de zile.