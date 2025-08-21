Primarul PNL al municipiului Mangalia a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii . Autoritățile îl acuză pe Cristian Radu că ar fi luat mită de peste 500 de mii de euro pentru eliberarea unor autorizații de construcție.

Ce acuzații îi sunt aduse primarului Cristian Radu

Primarul municipiului Mangalia, , unul dintre cei mai influenți lideri , a fost reținut de DNA: El este acuzat că a luat mită pentru eliberarea unor autorizații de construcție. Este cel de-al doilea caz de corupție uriaș care lovește PNL, în ultimii ani, după cel al fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu.

După mai multe ore de audieri la DNA Constanța, primarul a fost reţinut pentru 24 de ore. Procurorii susțin că el ar fi eliberat documentațiile necesare pentru ca unele construcţii să intre în legalitate. Anchetatorii au făcut percheziţii atât la casa primarului, cât şi la Primăria Mangalia, dar și în alte trei locaţii.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta în cazul lui Cristian Radu are la bază o altă investigație care îl vizează pe Doru Colgiu, fost manager al societății de termoficare Goldterm Mangalia, considerat mâna dreaptă a primarului. Acesta a fost prins în flagrant de procurori în timp ce primea bani de la un agent economic. În autoturismul lui, anchetatorii au găsit 60.000 de lei, mită pentru obținerea de autorizații în sezonul estival.

În declaraţiile pe care le-a dat procurorilor anticorupție, Colgiu ar fi recunoscut că o parte semnificativă din bani ajungeau la primarul PNL. Mai mult, în perioada 2022-2024, potrivit DNA, Doru Colgiu ar fi făcut comenzi online în valoare de aproximativ 36.000 de euro pentru achiziționarea unor haine de lux pentru primarul Cristian Radu.

Primar judecat pentru abuz în serviciu

Cristian Radu este primar al municipiului Mangalia din 2012 și se afla la al patrulea mandat. El a mai fost trimis în judecată, într-un alt proces, în 2023 pentru abuz în serviciu. Procurorii au calculat, la vremea respectivă, un prejudiciu de aproape 14 milioane de lei.

În 2022, familia primarului figura cu o avere impresionantă constând în terenuri agricole și intravilane în Tuzla, Albești, Limanu, Mangalia și 23 August. În acte mai apăreau o casă de vacanță, o casă de locuit, trei spații comerciale și mai multe conturi bancare. După ce primarul a fost trimis în judecată, a divorțat, iar averea a fost transferată pe numele soției, dat fiind că a dispărut din declarația de avere.

În ultima declarație depusă anul trecut, Cristian Radu nu figura cu niciun bun imobiliar, dar se lăuda cu ceasuri și bijuterii în valoare de 53.000 de euro. De asemenea, într-un cont deschis la Banca Transilvania, deținea 102.000 lei. Înainte să fie primar, Cristian Radu a fost șef al Gărzii Financiare Constanța.

Aroganța unui politician aflat la putere

Ancheta de la Mangalia dezvăluie figura unui personaj politic controversat, foarte influent în partidul condus de Ilie Bolojan. Cristian Radu a condus ANAF și este criticat de opoziția din Mangalia, dar și de o parte a societății civile pentru modul discreționar în care conduce primăria. El a fost acuzat deseori de lipsă de transparență, mai ales în privința averii acumulate pe numele rudelor.

Cristian Radu are un stil de viață opulent, purtând haine de lux, estimate la zeci de mii de euro, bijuterii și accesorii foarte scumpe. Pe de altă parte, îtr-un clip pe rețelele de socializare, el dădea lecții românilor, îndemnându-i să facă economii și să nu-și mai achiziționeze lucruri pentru ca să plătească vacanțe în stațiunile de la Marea Neagră.

Cazul primarului din Mangalia pare tras la indigo după cel al fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, de asemenea, un personaj care epata prin stilul de viață opulent. Fost preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă, luare şi dare de mită și fals în declaraţii de avere. El ar fi primit șpagă sume de ordinul milioanelor de lei.

Cu cine vrea să facă reformă Ilie Bolojan

În vreme aleșii locali ai PNL (dar și ai PSD) sunt vizați de acuzații grave de corupție, în special de luare de mită, dar și de risipă a banilor publici, Ilie Bolojan cere românilor să strângă cureaua și să contribuie mai mult la scoaterea României din criză. El urmează să-și asume răspunderea în Parlament pentru pachetul 2 de austeritate, care conține și schimbări în administrația locală.

Ca și primul pachet, al doilea este centrat pe impunerea unor taxe și impozite mai mari pentru populație, de până la 70%, pe măsuri de coerciție împotriva celor care nu plătesc, pe tăieri de salarii, dar și pe concedieri colective. Ilie Bolojan vrea să dea afară din administrația locală în jur de 40.000 de funcționari și angajați contractuali. Scopul urmărit este să pună la dispoziția primarilor și președinților de consilii județene mai mulți bani.

Pe de altă parte, pachetul lui Bolojan nu conține nici un fel de măsură pentru a reduce risipa de bani publici din administrația locală și nici pentru a preîntâmpina cazuri de corupție, în rândul primarilor, precum cel de la Mangalia. Aceasta chiar dacă presa a prezentat, în ultima vreme, numeroase exemple de primari care își bat joc efectiv de banii contribuabililor.

De la paranghelii cu maneliști, la drumuri construite din bani publici în interesul unor rude, achiziții la prețuri supraevaluate sau cazuri de corupție, toate i-au fost puse în față premierului. În pachetul doi nu sunt prevăzute măsuri menite să oblige primarii să folosească banii publici în interesul real al comunităților pe care le conduc. De asemenea, nu sunt prevăzute nici mecanisme de control și sancționare a celor care își bat joc de fonduri.