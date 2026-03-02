B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Reluare limitată a curselor aeriene în Emiratele Arabe Unite. Când ar putea fi redeschis complet spațiul aerian

Reluare limitată a curselor aeriene în Emiratele Arabe Unite. Când ar putea fi redeschis complet spațiul aerian

Iulia Petcu
02 mart. 2026, 18:34
Reluare limitată a curselor aeriene în Emiratele Arabe Unite. Când ar putea fi redeschis complet spațiul aerian
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce presupune reluarea „limitată” a zborurilor din Dubai
  2. Care sunt companiile aeriene implicate în primele curse
  3. Cum se desfășoară operațiunile speciale de repatriere
  4. Ce zboruri rămân suspendate și de ce
  5. Când ar putea reveni traficul aerian la normal

Zborurile din Dubai au fost reluate parțial după mai multe zile de blocaj aerian, generate de tensiunile militare din orientul Mijlociu. Autoritățile și companiile aeriene încearcă să repornească operațiunile treptat, cu accent pe pasagerii rămași blocați.

Ce presupune reluarea „limitată” a zborurilor din Dubai

Operatorul Dubai Airports a anunțat că zborurile vor fi reluate într-un regim restrâns, începând de luni seara, 2 martie 2026. Decizia vizează atât Aeroportul Internațional Dubai, cât și Dubai World Central – Al Maktoum International, după trei zile de suspendări succesive.

Reluarea nu înseamnă revenirea la programul obișnuit, ci doar autorizarea unor curse atent selectate, în funcție de condițiile de securitate și aprobările autorităților aeronautice. Oficialii subliniază că siguranța rămâne criteriul principal, iar capacitatea de operare va rămâne limitată.

Care sunt companiile aeriene implicate în primele curse

Printre transportatorii care vor opera primele zboruri se numără Emirates, flydubai și Etihad Airways. Aceste companii vor efectua un număr redus de curse, în special pentru repatrierea pasagerilor afectați.

Măsura vine pe fondul perturbărilor majore din aviația globală, provocate de escaladarea conflictului iranian și de închiderea temporară a unor spații aeriene strategice. Atacurile israeliene și americane asupra Iranului, urmate de reacția Teheranului, au determinat suspendarea traficului în mai multe zone-cheie.

Cum se desfășoară operațiunile speciale de repatriere

Autoritatea aviatică civilă din Emiratele Arabe Unite va opera „zboruri speciale” pentru a reduce numărul mare de pasageri blocați în regiune. Potrivit agenției WAM, aceste curse vor funcționa în coordonare strictă cu autoritățile de securitate.

Aeroportul Internațional Dubai, care a gestionat aproape 100 de milioane de pasageri anul trecut, a suferit doar daune minore în urma atacurilor de represalii iraniene. Cu toate acestea, fluxul normal de pasageri rămâne departe de a fi restabilit complet, relatează stiripesurse.ro.

Ce zboruri rămân suspendate și de ce

Flydubai a anunțat plecarea unor curse către destinații din Rusia, inclusiv Kazan, precum și revenirea zborurilor din Pakistan și Somaliland. În schimb, potrivit Reuters, Etihad a precizat clar: „Unele zboruri de repoziţionare, de marfă şi de repatriere pot opera în coordonare cu autorităţile din Emiratele Arabe Unite şi sub rezerva unor aprobări stricte de operare şi siguranţă”.

Compania a avertizat că toate serviciile comerciale regulate către și dinspre Abu Dhabi rămân anulate, în pofida unor plecări punctuale către orașe europene. Situația rămâne fluidă, iar programul se poate modifica rapid.

Când ar putea reveni traficul aerian la normal

Expertul în aviație Alex Macheras avertizează că redeschiderea completă a spațiului aerian nu este iminentă. „Spațiul aerian nu se va redeschide atâta timp cât există activitate sau riscul unei activități viitoare (activitate militară n.r.)”.

El subliniază că este necesară o garanție clară privind încetarea conflictului pentru reluarea operațiunilor normale. În condițiile în care Dubai, Doha și Abu Dhabi gestionează aproximativ 500.000 de pasageri zilnic, zeci de mii de persoane rămân blocate.

Tags:
Citește și...
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
Macron anunță o nouă cursă a înarmării. Franța își mărește arsenalul nuclear
Externe
Macron anunță o nouă cursă a înarmării. Franța își mărește arsenalul nuclear
Război în Orientul Mijlociu. Statele Unite raportează al patrulea militar ucis în acțiune. Văduva ayatolahului Khamenei a murit din cauza rănilor
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Statele Unite raportează al patrulea militar ucis în acțiune. Văduva ayatolahului Khamenei a murit din cauza rănilor
Război în Orientul Mijlociu. Cipru nu vrea să fie implicat în conflictul cu Iran. Solicitare pentru guvernul britanic
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Cipru nu vrea să fie implicat în conflictul cu Iran. Solicitare pentru guvernul britanic
Pățaniile românilor evacuați prin Egipt: „Exploziile erau foarte, foarte violente. Vă spun sincer, şi acum îmi tremură mâinile”
Externe
Pățaniile românilor evacuați prin Egipt: „Exploziile erau foarte, foarte violente. Vă spun sincer, şi acum îmi tremură mâinile”
Paradisul fiscal Dubai se clatină după atacurile Iranului. Investitorii străini, în alertă: „Niciodată nu ne-am imaginat…”
Externe
Paradisul fiscal Dubai se clatină după atacurile Iranului. Investitorii străini, în alertă: „Niciodată nu ne-am imaginat…”
Tensiuni între Washington și Londra. Trump, „foarte dezamăgit” de ezitarea lui Keir Starmer privind baza Diego Garcia
Externe
Tensiuni între Washington și Londra. Trump, „foarte dezamăgit” de ezitarea lui Keir Starmer privind baza Diego Garcia
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost în România. Unde a fost văzut și ce a făcut aici
Externe
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost în România. Unde a fost văzut și ce a făcut aici
Descoperire macabră în Italia. Cine este românca găsită moartă într-o clădire abandonată și cum arată (FOTO)
Externe
Descoperire macabră în Italia. Cine este românca găsită moartă într-o clădire abandonată și cum arată (FOTO)
Țărnea (MAE): Variante sigure de repatriere din Orientul Mijlociu nu există acum. Situația e gravă / 10-15% din totalul românilor blocați sunt minori (VIDEO)
Externe
Țărnea (MAE): Variante sigure de repatriere din Orientul Mijlociu nu există acum. Situația e gravă / 10-15% din totalul românilor blocați sunt minori (VIDEO)
Ultima oră
18:36 - Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
18:30 - Flavia Mihăsan este pregătită pentru pasul cel mare. Ce a declarat aceasta despre relația pe care o are cu actorul Andrei Ciobanu
18:06 - Macron anunță o nouă cursă a înarmării. Franța își mărește arsenalul nuclear
17:58 - Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare
17:42 - Cupa Mondială din SUA arde la buzunare. Suporterii plătesc sume uriașe pentru a fi alături de echipele favorite
17:35 - Schimbarea orei 2026. Când trece România la ora de vară și ce trebuie să știi
17:23 - Ministerul Justiției a publicat nominalizările pentru șefia Parchetelor. Care sunt numele care pot ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan
16:57 - În România, supraviețuirea costă mai mult. Coșul de bază este mai scump decât în Italia și Spania. Explicațiile din spatele prețurilor ridicate
16:53 - Război în Orientul Mijlociu. Statele Unite raportează al patrulea militar ucis în acțiune. Văduva ayatolahului Khamenei a murit din cauza rănilor
16:42 - EXCLUSIV: Cât de adânc poate lovi Iranul în Europa? Este baza de la Deveselu o țintă? Ce spune fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)