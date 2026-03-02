Zborurile din Dubai au fost reluate parțial după mai multe zile de blocaj aerian, generate de tensiunile militare din orientul Mijlociu. Autoritățile și companiile aeriene încearcă să repornească operațiunile treptat, cu accent pe pasagerii rămași blocați.

Ce presupune reluarea „limitată” a zborurilor din Dubai

Operatorul Dubai Airports a anunțat că zborurile vor fi reluate într-un regim restrâns, începând de luni seara, 2 martie 2026. Decizia vizează atât Aeroportul Internațional Dubai, cât și Dubai World Central – Al Maktoum International, după trei zile de suspendări succesive.

Reluarea nu înseamnă revenirea la programul obișnuit, ci doar autorizarea unor curse atent selectate, în funcție de condițiile de securitate și aprobările autorităților aeronautice. Oficialii subliniază că siguranța rămâne criteriul principal, iar capacitatea de operare va rămâne limitată.

Care sunt companiile aeriene implicate în primele curse

Printre transportatorii care vor opera primele zboruri se numără Emirates, flydubai și Etihad Airways. Aceste companii vor efectua un număr redus de curse, în special pentru repatrierea pasagerilor afectați.

Măsura vine pe fondul perturbărilor majore din aviația globală, provocate de escaladarea conflictului iranian și de închiderea temporară a unor spații aeriene strategice. Atacurile israeliene și americane asupra , urmate de reacția Teheranului, au determinat suspendarea traficului în mai multe zone-cheie.

Cum se desfășoară operațiunile speciale de repatriere

Autoritatea aviatică civilă din Emiratele Arabe Unite va opera „zboruri speciale” pentru a reduce numărul mare de pasageri blocați în regiune. Potrivit agenției WAM, aceste curse vor funcționa în coordonare strictă cu autoritățile de securitate.

Aeroportul Internațional Dubai, care a gestionat aproape 100 de milioane de pasageri anul trecut, a suferit doar daune minore în urma atacurilor de represalii iraniene. Cu toate acestea, fluxul normal de pasageri rămâne departe de a fi restabilit complet, relatează stiripesurse.ro.

Ce zboruri rămân suspendate și de ce

Flydubai a anunțat plecarea unor curse către destinații din Rusia, inclusiv Kazan, precum și revenirea zborurilor din Pakistan și Somaliland. În schimb, potrivit , Etihad a precizat clar: „Unele zboruri de repoziţionare, de marfă şi de repatriere pot opera în coordonare cu autorităţile din Emiratele Arabe Unite şi sub rezerva unor aprobări stricte de operare şi siguranţă”.

Compania a avertizat că toate serviciile comerciale regulate către și dinspre Abu Dhabi rămân anulate, în pofida unor plecări punctuale către orașe europene. Situația rămâne fluidă, iar programul se poate modifica rapid.

Când ar putea reveni traficul aerian la normal

Expertul în aviație Alex Macheras avertizează că redeschiderea completă a spațiului aerian nu este iminentă. „Spațiul aerian nu se va redeschide atâta timp cât există activitate sau riscul unei activități viitoare (activitate n.r.)”.

El subliniază că este necesară o garanție clară privind încetarea conflictului pentru reluarea operațiunilor normale. În condițiile în care Dubai, Doha și Abu Dhabi gestionează aproximativ 500.000 de pasageri zilnic, zeci de mii de persoane rămân blocate.