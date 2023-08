Primul mesaj transmis de Andrew Tate după ce a scăpat de arestul la domiciliu / Cei doi frați vor fi cercetați în libertate

de arestul la domiciliu. Cei doi frați vor fi puși sub control judiciar și cercetați în libertate. Totodată, și cele două complice ale lor vor fi dispuse aceleași măsuri, potrivit B1 TV.

„După 10 luni. 3 la închisoare, 7 acasă. După 15 milioane de euro de sechestru de bunuri. După o punere sub acuzare bazată pe nimic. Dosarul a fost transmis unui judecător care l-a considerat slab și circumstanțial. Am fost eliberat din arest la domiciliu, dar trebuie să rămân în România. Acum”, se arată în postarea publicată de Andrew Tate.

After 10 months. 3 in jail, 7 at home.

After 15million euro of asset seizures.

After an inditement based on nothing.

The file was passed to a Judge who has ruled it weak and circumstantial.

I have been released from house arrest but must remain within Romania.

Now.

To the…

