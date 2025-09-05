B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată

O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 18:54

Sursa foto: Shutterstock

Poliția Națională din Spania a găsit într-o localitate de lângă Madrid un salon de coafură care opera ca un centru estetic neautorizat, unde o persoană fără pregătire medicală administra tratamente cu botox și acid hialuronic, informează El Pais, citat de Știrile Pro Tv.

În urma anchetei, au fost descoperite substanțe expirate și păstrate în condiții necorespunzătoare.

Cuprins:

  • Salon de coafură transformat în „clinică” estetică
  • Prețuri reduse, dar cu mari riscuri
  • Cum a pornit investigația

Salon de coafură transformat în „clinică” estetică

Descoperirea a avut loc în Coslada, un oraș cu peste 80.000 de locuitori, unde agenții au descoperit o afacere care promova pe rețelele sociale oferte cu „cele mai ieftine” injecții antirid.

În realitate, în spatele pachetelor prezentate pe TikTok, Facebook sau Instagram se aflau produse periculoase pentru sănătate.

Proprietara, o femeie de aproximativ 40 de ani, a fost reținută pentru infracțiuni legate de exercitarea ilegală a profesiei și atentat la sănătatea publică.

Conform anchetatorilor, în încăperi erau depozitate cutii cu fiole de toxină botulinică și acid hialuronic, unele dintre ele fiind ascunse într-o valiză de voiaj, fără temperaturi optime și chiar expirate.

Prețuri reduse, dar cu mari riscuri

În timp ce tratamentele într-o clinică autorizată costă aproximativ 300–350 de euro, pachetele disponibile aici erau între 230 și 240 de euro. „Se presupunea că sunt cei mai ieftini de pe piață”, au declarat surse din poliție, care au obținut materialele publicitare utilizate de salon.

Inspectorul-șef Juan Jose Castro, coordonator al secției de Consumo, Mediu și Dopaj din Poliția Națională, a avertizat: „Ce e ieftin poate ieși scump”.

Deși în prezent nu s-au făcut plângeri din partea clienților afectați, anchetatorii spun că operațiunea are un scop preventiv.

Cum a pornit investigația

Cazul a fost adus în atenția poliției după o sesizare telefonică la linia de colaborare cetățenească, completată de o alertă de la Inspecția Sanitară și Farmaceutică a Comunității Madrid.

Ulterior, agenții au găsit pe internet clipuri video în care proprietara explica pașii injecțiilor, arăta efectele „înainte și după” și oferea sfaturi clienților.

În timpul perchezițiilor, autoritățile au interceptat și un pachet cu acid hialuronic trimis din Coreea, destinat aceluiași salon.

