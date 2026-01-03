După , Oana Țoiu a transmis că prioritatea României este „siguranța cetățenilor români din această țară”. Șefa diplomației românești a subliniat că acolo există o comunitate românească mică numeric, dar relevantă.

Ce pași face România, alături de UE, după capturarea lui Maduro

Oana Țoiu a anunțat că România se află în contact permanent cu partenerii din Uniunea Europeană pentru a coordona o poziție comună privind situația din Venezuela. Demersul vizează pregătirea unei declarații care urmează să fie discutată în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. „Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale.

Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară. Misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistență în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE”, se arată în postarea acesteia de pe .

Ce spune Oana Țoiu despre revenirea Venezuelei la democrație

Oana Țoiu a mai precizat că, de câteva ore, statele membre ale UE au activat un mecanism comun de informare și cooperare în domeniul asistenței consulare.