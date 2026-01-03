B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”

Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”

Ana Beatrice
03 ian. 2026, 22:16
Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
Sursă Foto: Facebook -Oana Țoiu
Cuprins
  1. Ce pași face România, alături de UE, după capturarea lui Maduro
  2. Ce spune Oana Țoiu despre revenirea Venezuelei la democrație
  3. Ce poziție fermă adoptă România și UE față de regimul de la Caracas

După intervenția SUA în Venezuela, Oana Țoiu a transmis că prioritatea României este „siguranța cetățenilor români din această țară”. Șefa diplomației românești a subliniat că acolo există o comunitate românească mică numeric, dar relevantă.

Ce pași face România, alături de UE, după capturarea lui Maduro

Oana Țoiu a anunțat că România se află în contact permanent cu partenerii din Uniunea Europeană pentru a coordona o poziție comună privind situația din Venezuela. Demersul vizează pregătirea unei declarații care urmează să fie discutată în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

„Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale.

Ce spune Oana Țoiu despre revenirea Venezuelei la democrație

Oana Țoiu a mai precizat că, de câteva ore, statele membre ale UE au activat un mecanism comun de informare și cooperare în domeniul asistenței consulare.

„Ne pronunțăm pentru reținere și responsabilitate din partea autorităților și susținem inițierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democrație, un deziderat constant exprimat de cetățenii venezueleni. Lidera opoziției venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, María Corina Machado, a fost forțată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democratie, de voința venezuelenilor, însa regimurile brutale nu pot continua la nesfârșit”, se mai arată în mesajul șefei diplomației românești.

Ce poziție fermă adoptă România și UE față de regimul de la Caracas

Oana Țoiu a subliniat că România împărtășește pe deplin obiectivul combaterii traficului de droguri și al criminalității organizate, fenomene care reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității comune.

„Uniunea Europeană a instituit, și cu participarea României, regimuri succesive de sancțiuni la adresa regimului nedemocratic de la Caracas, inclusiv după desfășurarea profund viciată a alegerilor prezidențiale din iulie 2024. Uniunea Europeană și România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept președinte legitim al Venezuelei”, a mai precizat aceasta.

