Acasa » Externe » Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)

Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
03 ian. 2026, 12:54
sursa foto: X/@SumitHansd
Cuprins
  1. Donald Trump a anunțat că Nicolas Maduro și soția acestuia au fost capturați
  2. Ce s-a întâmplat la Caracas în noaptea declanșării operațiunilor
  3. Ce spune presa americană
  4. Ce reacții au venit din partea lui Maduro și a actorilor internaționali

Situația din Venezuela a escaladat brusc, după ce președintele american Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolas Maduro și declanșarea unor operațiuni militare pe teritoriul statului sud-american. Informațiile au fost urmate de explozii la Caracas, declarații oficiale contradictorii și reacții internaționale în așteptare.

Donald Trump a anunțat că Nicolas Maduro și soția acestuia au fost capturați

Președintele Statelor Unite a transmis că liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția acestuia au fost capturați și scoși din țară în urma unei operațiuni coordonate. „Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și transportat cu avionul în afara țării.”

Donald Trump a precizat că acțiunea a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine americane și că vor fi oferite detalii suplimentare ulterior. „Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine americane. Detalii vor urma.” Liderul de la Washington a anunțat și organizarea unei conferințe de presă la Mar-a-Lago, programată la ora 18.00, ora României.

Ce s-a întâmplat la Caracas în noaptea declanșării operațiunilor

La scurt timp după anunțul administrației americane, explozii puternice, însoțite de sunete asemănătoare survolării unor avioane, au fost auzite în capitala Venezuelei. Potrivit Agerpres, detonările s-au produs în jurul orei locale 02:00, fiind raportate și în alte zone din apropiere.

Guvernul de la Caracas a confirmat atacuri în capitală și în alte trei state, iar autoritățile venezuelene au decretat stare de urgență pe întreg teritoriul național. Imagini apărute pe rețelele sociale au surprins explozii, incendii și fum dens, inclusiv în apropierea unor baze militare strategice.

Ce spune presa americană

Un oficial american, citat de Reuters sub rezerva anonimatului, a declarat că Statele Unite desfășoară lovituri militare împotriva Venezuelei. Potrivit CBS News și Fox News, ordinul de atac a fost dat direct de președintele Donald Trump, iar Casa Albă a refuzat să comenteze oficial.

AFP a relatat că armata SUA a lansat atacuri asupra capitalei Caracas, iar urme de foc și distrugeri au fost observate la baza aeriană La Carlota, relatează stiripesurse. Pe autostrada din apropiere au fost semnalate resturi de copaci, pagube materiale și prezență militară intensă.

Ce reacții au venit din partea lui Maduro și a actorilor internaționali

Nicolas Maduro a denunțat o „agresiune militară comisă de actualul guvern al Statelor Unite” și a declarat stare de urgență, după exploziile din Caracas și din statele Miranda, Aragua și La Guaira. Într-un interviu acordat anterior, liderul venezuelean declara că sistemul de apărare al țării „a garantat şi va garanta integritatea teritorială a Venezuelei”.

În plan internațional, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a anunțat că va face o declarație oficială privind situația. „În viitorul apropiat, Ministerul de Externe va face o declarație în legătură cu agresiunea SUA împotriva Venezuelei”, a transmis purtătoarea de cuvânt Maria Zakharova.

