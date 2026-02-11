B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Sute de mii de BMW-uri chemate de urgență în service. Defecțiunea care poate duce la incendiu și lista completă a modelelor vizate

Sute de mii de BMW-uri chemate de urgență în service. Defecțiunea care poate duce la incendiu și lista completă a modelelor vizate

Ana Beatrice
11 feb. 2026, 18:26
Sute de mii de BMW-uri chemate de urgență în service. Defecțiunea care poate duce la incendiu și lista completă a modelelor vizate
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce modele sunt vizate și ce defecțiune a fost identificată
  2. Cât de grav este riscul și ce recomandă BMW șoferilor

Sute de mii de automobile BMW vor ajunge în service. Compania germană a descoperit o posibilă problemă tehnică ce poate duce, în cazuri rare, la izbucnirea unui incendiu. Anunțul a fost făcut miercuri și vizează vehicule comercializate la nivel mondial.

Ce modele sunt vizate și ce defecțiune a fost identificată

Campania de rechemare anunțată de BMW afectează zeci de mii de mașini doar în Germania, unde sunt vizate 28.582 de unități. La nivel mondial, constructorul nu a oferit un număr exact al vehiculelor afectate. Publicația germană kfz-Betrieb a relatat că aproximativ 575.000 de automobile ar putea fi implicate.

Printre modelele incluse în această acțiune se regăsește BMW Seria 2 Coupe, alături de mai multe versiuni din Seriile 3, 4 și 5. Pe listă apar și Seria 6 Gran Turismo, limuzina Seria 7, precum și SUV-urile X4, X5, X6 și modelul Z4.

Defecțiunea descoperită vizează un solenoid, o componentă responsabilă de controlul fluxului de electricitate într-un circuit al mașinii. În timp, după un număr mare de porniri, piesa se poate uza excesiv. În anumite situații, acest lucru poate îngreuna pornirea motorului sau chiar o poate face imposibilă.

Cât de grav este riscul și ce recomandă BMW șoferilor

BMW avertizează că, în cel mai rău scenariu, defectul identificat ar putea provoca un scurtcircuit. Acesta ar putea duce la o supraîncălzire localizată a demarorului. În situații extreme, se poate ajunge chiar la izbucnirea unui incendiu în timpul funcționării mașinii. Din acest motiv, constructorul le recomandă șoferilor să nu lase motorul pornit nesupravegheat până la efectuarea verificărilor.

Sunt vizate în special vehiculele echipate cu un releu de demaror produs în perioada iulie 2020 – iulie 2022. De asemenea, pot fi afectate și mașinile care au primit ulterior, în urma unor reparații, un demaror care s-a dovedit defect. Nu este pentru prima dată când compania se confruntă cu o astfel de situație.

În septembrie anul trecut, BMW a rechemat alte sute de mii de vehicule din cauza unui risc similar de incendiu. Atunci s-a constatat că apa putea pătrunde în demaror, provocând coroziune și posibile defecțiuni.

