Dosarul în care fostul parlamentar PSD Marius Isăilă este acuzat de cumpărare de influență dezvăluie interceptări explozive. Isăilă, deja condamnat în trecut pentru corupție, a fost arestat vineri, după ce fusese reținut de procurorii DNA.

Conform informațiilor obținute de Gândul, , fost membru USR și ex-șef al Gărzii de Mediu, este cel care a făcut denunțul în acest caz.

Cum a fost prins fostul senator Marius Isăilă în flagrant

Potrivit surselor judiciare, Octavian Berceanu a fost omul-cheie al anchetei și a purtat microfon de 17 ori. În discuțiile cu fostul senator Marius Isăilă, Berceanu a înregistrat momente esențiale care au devenit probe decisive pentru DNA.

În octombrie 2025, Isăilă ar fi promis, printr-un intermediar, un milion de euro ministrului Apărării, pentru influență. Pe 24 octombrie, promisiunea a fost reiterată, vizând influențarea conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., companie controlată de Ministerul Apărării.

susține că fapta a fost comisă în stare de recidivă postexecutorie, Isăilă având condamnări anterioare pentru corupție.

Ce au vorbit Marius Isăilă și Octavian Berceanu

„Isăilă Marius-Ovidiu: Ai înțeles-o, bine, n-ai înțeles-o… ai înțeles? Aia am vrut să te, mă văd cu tine să-ți spun! Și are asigurat pentru toate bătrânețile lui și pentru ce vrea el, tot! Noi ne ocupăm! Pe mine mă interesează doar atât, să facă asta, direct, se poate duce direct …(neinteligibil)… alt ministru… Poa`să vină și mama DNA-ului, având în vedere starea de urgență și de necesitate.

Berceanu Octavian-Alexandru:… ăla la ROMTEHNICA ia… un milion, tu cât crezi c-o să iei? Că ești decidentu’?

Isăilă Marius-Ovidiu: Da, corect!

Berceanu Octavian-Alexandru: Înmulțește și tu cu…

Isăilă Marius-Ovidiu: Tu spune-i că la un contract, acum un an de zile, a luat de la un contract două milioane cash!

Berceanu Octavian-Alexandru: Da!

Isăilă Marius-Ovidiu: Spune-i, ca să știe!

Berceanu Octavian-Alexandru: Da!

Isăilă Marius-Ovidiu: Răzvan Mincu a luat două mil, două milioane-n mână! Ce dracu? În Bulgaria!”

Cum plănuiau Marius Isăilă și Octavian Berceanu să-l ajute pe Cătălin Drulă

„Isăilă Marius-Ovidiu: Bine! Bine! Nu bine, foarte bine! Spune-i doar atât: bă, toată lumea câștigă! Și dacă n-o să-ți placă o să zici: băi Tavi, du-te-n (expresie trivială) mă-tii! Și-i spui: n-ai nimic de pierdut, în momentu în care-i semnat contractu’, dacă omu’ nu e corect…

Berceanu Octavian-Alexandru: Îi… îi zic pe față, peste…

Isăilă Marius-Ovidiu: Îl reziliezi imediat!

Berceanu Octavian-Alexandru: … un bulion!

Isăilă Marius-Ovidiu: Cu mult peste un milion! Mult peste! Ai înțeles? Da? Plus îl ajutăm în campanie.

Berceanu Octavian-Alexandru: Aici, aici…

Isăilă Marius-Ovidiu: El tre să spună unde…

Berceanu Octavian-Alexandru: Aici, aicea…

Isăilă Marius-Ovidiu: … facem, finanțăm… (…)

Isăilă Marius-Ovidiu: Desenează-i schema!

Berceanu Octavian-Alexandru: El e ăla care poate prelua în momentul de față, că vine de la Apărare, poate prelua președinția partidului!

Isăilă Marius-Ovidiu: Desenează-i schema asta, desenează-i-o, arată-i-o…”

Cum încerca Marius Isăilă să-l convingă pe ministru

„Isăilă Marius-Ovidiu: Ăăă, azi ești mort politic, astăzi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fii nimic! Și s-ar putea să nu mai prinzi în viața ta poziția asta! Înțelegi? Și-atunci tre să-nțelegi, bă, când pleci acasă te-ntrebi: bă, io ce-am făcut ca… aaa, am punctat, toată lumea m-a pupat în cur, alea, alea, alea! Cum am fost io senator! Și cu ce m-am ales? (…)

Isăilă Marius-Ovidiu: Bă, omule, am o întâlnire de… am o chestie politică, în primul rând, și de business, cu tine! Politic este că dacă-i ajuți pe business pe oamenii ăștia, ei te vor ajuta politic! Ca să-nțelegi cum punctezi! Plus cu niște bani în buzunar! Ce dracu nu-nțelegi? Sunt trei chestii mari și late! Pân’ la urmă vrei să-ți spun ceva? Și io dacă eram ministru sau oricine, primul lucru știi la ce mă gândeam? La buzunar! Bă, câștigi bani!

Berceanu Octavian-Alexandru: Da, da, da, da.

Isăilă Marius-Ovidiu: Să mă văd cu domnu’ ministru! Întâlnirea poate avea loc și la un restaurant, unde hotărăște domnu’ ministru! Sau… oficial, el a zis: bă, cu cât e mai oficial, cu-atât e mai bine, pentru că io n-am nimic…”

Cum descria Isăilă „afacerea” care promitea bani și influență la nivel înalt

„Isăilă Marius-Ovidiu: El e cu americanii! Mi-a zis Roman! Zice: bă, s-a mișcat bine, zice: al tău nu vrea, mă, bani, ministru? Ce (expresie trivială) mea? Voi sunteți nebuni? V-aduc… vă umplu de bani! Voi n-ați înțeles… în Albania, pentru c-au vândut armamentul, au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte! Mi-a zis: bă, voi nu vă dați seama câți bani vin! Sunt 30 de miliarde doar pe programul RE-ARMY! Treij de miliarde de la Comisia Europeană! Zice: bă, voi… voi nu vă dați seama că io pot să vă fac… vă bag bani în buzunar? Și nu, atenție! Totul legal, nu faceți nimic în plus sau în minus! Io am… unde deschid ușa, io deschid ușa! Și vă deschid ușa: NATO, Ambasada Statelor Unite, Germania! Așa deschid ușa, nu deschid altfel!

Isăilă Marius-Ovidiu: (neinteligibil) lucrează pe bani, nu…

Berceanu Octavian-Alexandru: Că de obicei… ăștia… în primărie, în general… ăștia, directorii…

Isăilă Marius-Ovidiu: El mi-a zis: dacă domnu’ ministru… îmi confirmă că e totul ok și că se rezolvă și că măcar primesc draftul de contract, adică pe alea vechi…

Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!

Isăilă Marius-Ovidiu: Mi-a zis: în secunda unu îmi spui cât trebuie și seara… în 24 de ore ai toți banii pe care mi-i spui! Ai înțeles? Io îți spun, tu-mi zici: bă, Ovi, (neinteligibil) nu muncim degeaba…

Isăilă Marius-Ovidiu: Și, bineînțeles, pentru asta domnu’ ministru tre să spună cât trebuie! Și io plătesc! Simplu ca bună ziua! Ai înțeles? Da’ e… trebuie ordin de ministru, altfel nu merge… că a zis: bă, la mine-au venit tot felul de generali, tot felul de… agarici. Ai înțeles? Și el mi-a zis: mai am nevoie de domnu’ ministru, eu vreau să-i explic ce pot să fac pentru România! Câți bani pot s-aduc pentru România!

Isăilă Marius-Ovidiu: Io îi aduc! Și îi duc unde zice domnu’ ministru! Și domnu’ ministru este-n echipă cu noi! Că el nu va fi ministru o veșnicie!

Berceanu Octavian-Alexandru: Da, bineînțeles!

Isăilă Marius-Ovidiu: Ai înțeles ce vorbesc! Și el va fi-n echipă cu noi! Printr-un om de-al lui, nu tre s-apară el acolo!

Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!

Isăilă Marius-Ovidiu: Printr-un om pe care zice el!

Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm. Ăăă…

Isăilă Marius-Ovidiu: Și bineînțeles că suntem cu toții-n echipă, nu…”

Ce planuri făceau Isăilă și Berceanu pentru a facilita întâlnirea cu „bulgarul”