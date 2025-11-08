Dosarul în care fostul parlamentar PSD Marius Isăilă este acuzat de cumpărare de influență dezvăluie interceptări explozive. Isăilă, deja condamnat în trecut pentru corupție, a fost arestat vineri, după ce fusese reținut de procurorii DNA.
Conform informațiilor obținute de Gândul, Octavian Berceanu, fost membru USR și ex-șef al Gărzii de Mediu, este cel care a făcut denunțul în acest caz.
Cum a fost prins fostul senator Marius Isăilă în flagrant
Potrivit surselor judiciare, Octavian Berceanu a fost omul-cheie al anchetei și a purtat microfon de 17 ori. În discuțiile cu fostul senator Marius Isăilă, Berceanu a înregistrat momente esențiale care au devenit probe decisive pentru DNA.
În octombrie 2025, Isăilă ar fi promis, printr-un intermediar, un milion de euro ministrului Apărării, pentru influență. Pe 24 octombrie, promisiunea a fost reiterată, vizând influențarea conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., companie controlată de Ministerul Apărării.
DNA susține că fapta a fost comisă în stare de recidivă postexecutorie, Isăilă având condamnări anterioare pentru corupție.
Ce au vorbit Marius Isăilă și Octavian Berceanu
„Isăilă Marius-Ovidiu: Ai înțeles-o, bine, n-ai înțeles-o… ai înțeles? Aia am vrut să te, mă văd cu tine să-ți spun! Și are asigurat pentru toate bătrânețile lui și pentru ce vrea el, tot! Noi ne ocupăm! Pe mine mă interesează doar atât, să facă asta, direct, se poate duce direct …(neinteligibil)… alt ministru… Poa`să vină și mama DNA-ului, având în vedere starea de urgență și de necesitate.
Berceanu Octavian-Alexandru:… ăla la ROMTEHNICA ia… un milion, tu cât crezi c-o să iei? Că ești decidentu’?
Isăilă Marius-Ovidiu: Da, corect!
Berceanu Octavian-Alexandru: Înmulțește și tu cu…
Isăilă Marius-Ovidiu: Tu spune-i că la un contract, acum un an de zile, a luat de la un contract două milioane cash!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da!
Isăilă Marius-Ovidiu: Spune-i, ca să știe!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da!
Isăilă Marius-Ovidiu: Răzvan Mincu a luat două mil, două milioane-n mână! Ce dracu? În Bulgaria!”
Cum plănuiau Marius Isăilă și Octavian Berceanu să-l ajute pe Cătălin Drulă
„Isăilă Marius-Ovidiu: Bine! Bine! Nu bine, foarte bine! Spune-i doar atât: bă, toată lumea câștigă! Și dacă n-o să-ți placă o să zici: băi Tavi, du-te-n (expresie trivială) mă-tii! Și-i spui: n-ai nimic de pierdut, în momentu în care-i semnat contractu’, dacă omu’ nu e corect…
Berceanu Octavian-Alexandru: Îi… îi zic pe față, peste…
Isăilă Marius-Ovidiu: Îl reziliezi imediat!
Berceanu Octavian-Alexandru: … un bulion!
Isăilă Marius-Ovidiu: Cu mult peste un milion! Mult peste! Ai înțeles? Da? Plus îl ajutăm în campanie.
Berceanu Octavian-Alexandru: Aici, aici…
Isăilă Marius-Ovidiu: El tre să spună unde…
Berceanu Octavian-Alexandru: Aici, aicea…
Isăilă Marius-Ovidiu: … facem, finanțăm… (…)
Isăilă Marius-Ovidiu: Desenează-i schema!
Berceanu Octavian-Alexandru: El e ăla care poate prelua în momentul de față, că vine de la Apărare, poate prelua președinția partidului!
Isăilă Marius-Ovidiu: Desenează-i schema asta, desenează-i-o, arată-i-o…”
Cum încerca Marius Isăilă să-l convingă pe ministru
„Isăilă Marius-Ovidiu: Ăăă, azi ești mort politic, astăzi ești ministru, mâine s-ar putea să nu mai fii nimic! Și s-ar putea să nu mai prinzi în viața ta poziția asta! Înțelegi? Și-atunci tre să-nțelegi, bă, când pleci acasă te-ntrebi: bă, io ce-am făcut ca… aaa, am punctat, toată lumea m-a pupat în cur, alea, alea, alea! Cum am fost io senator! Și cu ce m-am ales? (…)
Isăilă Marius-Ovidiu: Bă, omule, am o întâlnire de… am o chestie politică, în primul rând, și de business, cu tine! Politic este că dacă-i ajuți pe business pe oamenii ăștia, ei te vor ajuta politic! Ca să-nțelegi cum punctezi! Plus cu niște bani în buzunar! Ce dracu nu-nțelegi? Sunt trei chestii mari și late! Pân’ la urmă vrei să-ți spun ceva? Și io dacă eram ministru sau oricine, primul lucru știi la ce mă gândeam? La buzunar! Bă, câștigi bani!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da, da, da, da.
Isăilă Marius-Ovidiu: Să mă văd cu domnu’ ministru! Întâlnirea poate avea loc și la un restaurant, unde hotărăște domnu’ ministru! Sau… oficial, el a zis: bă, cu cât e mai oficial, cu-atât e mai bine, pentru că io n-am nimic…”
Cum descria Isăilă „afacerea” care promitea bani și influență la nivel înalt
„Isăilă Marius-Ovidiu: El e cu americanii! Mi-a zis Roman! Zice: bă, s-a mișcat bine, zice: al tău nu vrea, mă, bani, ministru? Ce (expresie trivială) mea? Voi sunteți nebuni? V-aduc… vă umplu de bani! Voi n-ați înțeles… în Albania, pentru c-au vândut armamentul, au devenit miliardari peste noapte! I-a făcut pe miniștri miliardari! Peste noapte! Mi-a zis: bă, voi nu vă dați seama câți bani vin! Sunt 30 de miliarde doar pe programul RE-ARMY! Treij de miliarde de la Comisia Europeană! Zice: bă, voi… voi nu vă dați seama că io pot să vă fac… vă bag bani în buzunar? Și nu, atenție! Totul legal, nu faceți nimic în plus sau în minus! Io am… unde deschid ușa, io deschid ușa! Și vă deschid ușa: NATO, Ambasada Statelor Unite, Germania! Așa deschid ușa, nu deschid altfel!
Isăilă Marius-Ovidiu: (neinteligibil) lucrează pe bani, nu…
Berceanu Octavian-Alexandru: Că de obicei… ăștia… în primărie, în general… ăștia, directorii…
Isăilă Marius-Ovidiu: El mi-a zis: dacă domnu’ ministru… îmi confirmă că e totul ok și că se rezolvă și că măcar primesc draftul de contract, adică pe alea vechi…
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!
Isăilă Marius-Ovidiu: Mi-a zis: în secunda unu îmi spui cât trebuie și seara… în 24 de ore ai toți banii pe care mi-i spui! Ai înțeles? Io îți spun, tu-mi zici: bă, Ovi, (neinteligibil) nu muncim degeaba…
Isăilă Marius-Ovidiu: Și, bineînțeles, pentru asta domnu’ ministru tre să spună cât trebuie! Și io plătesc! Simplu ca bună ziua! Ai înțeles? Da’ e… trebuie ordin de ministru, altfel nu merge… că a zis: bă, la mine-au venit tot felul de generali, tot felul de… agarici. Ai înțeles? Și el mi-a zis: mai am nevoie de domnu’ ministru, eu vreau să-i explic ce pot să fac pentru România! Câți bani pot s-aduc pentru România!
Isăilă Marius-Ovidiu: Io îi aduc! Și îi duc unde zice domnu’ ministru! Și domnu’ ministru este-n echipă cu noi! Că el nu va fi ministru o veșnicie!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da, bineînțeles!
Isăilă Marius-Ovidiu: Ai înțeles ce vorbesc! Și el va fi-n echipă cu noi! Printr-un om de-al lui, nu tre s-apară el acolo!
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!
Isăilă Marius-Ovidiu: Printr-un om pe care zice el!
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm. Ăăă…
Isăilă Marius-Ovidiu: Și bineînțeles că suntem cu toții-n echipă, nu…”
Ce planuri făceau Isăilă și Berceanu pentru a facilita întâlnirea cu „bulgarul”
„Isăilă Marius-Ovidiu: Și-atenție, și-atenție! Aveți dublă susținere! Pe lângă că vă luați bani și e treaba noastră cum vă luați banii, e treaba noastră!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da, da, da!
Isăilă Marius-Ovidiu: Nu pui întrebări!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da, da, da!
Isăilă Marius-Ovidiu: Ai și susținere politică!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da!
Isăilă Marius-Ovidiu: Bulgaru’, bulgaru’ fii atent!
Berceanu Octavian-Alexandru: Aicea-i arde curu’, aicea-i arde curu’ tare de tot!
Isăilă Marius-Ovidiu: Fii atent! Bulgaru’ vine, vine marți în România!
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhî!
Isăilă Marius-Ovidiu: Aranjează o întâlnire între ministru și bulgar, marți! Vorbește cu Tudor să-i aranjeze o întâlnire! (…)
Isăilă Marius-Ovidiu: Să se vadă! Sau miercuri! Să se vadă cu ministru, vrea să-i propună ministrului niște chestii concrete…
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhî!
Isăilă Marius-Ovidiu: …pentru industria de apărare! Concret, nu vorbim povești!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da, da, da! (…)
Berceanu Octavian-Alexandru: Da.
Isăilă Marius-Ovidiu: Va înțelege! Moșteanu nu face altceva decât să dea curs mai repede demersurilor! (…)
Isăilă Marius-Ovidiu: Nu contează. Ei sunt acolo puși de „maimuță”!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da… am, am înțeles.
Isăilă Marius-Ovidiu: Cine conduce o să-i zică: bă, execuți, nu stai la discuție! Altfel știi bine că nu… altfel nu funcționează lucrurile aici!”
Cum plănuiau să transfere echipamente către Ucraina
„Isăilă Marius-Ovidiu: Am venit noi cu varianta, uite, cumpărăm din Kazahstan, le dez… le dezasamblăm noi, le-aducem dezasamblate aici…
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!
Isăilă Marius-Ovidiu: Le predăm cui… unde ne spun ei! La o fabrică care ne-o spun ei!
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!
Isăilă Marius-Ovidiu: La ce fabrică? La fabrica aia, la fabrica aia, la fabrica aia… ok!
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!
Isăilă Marius-Ovidiu: Duci la fabrică…
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!
Isăilă Marius-Ovidiu: Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le aranjăm și statul român le vinde…
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!
Isăilă Marius-Ovidiu: …prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem… c-avem cui!
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!
Isăilă Marius-Ovidiu: End-user-u` este Ucraina, ca să știi! Final!
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhîm!
Isăilă Marius-Ovidiu: Numai ca să nu existe așa… ce se-ntâmplă? Noi ne-o luăm și facem…
Berceanu Octavian-Alexandru: Deci există piață… asigurată! Ucraina!
Isăilă Marius-Ovidiu: E asigurată, Ucraina! Dar ce…
Isăilă Marius-Ovidiu: Păi… mă văd io cu el! Îi spun în cinci fraze ce-am de spus și el.”
Cum vorbeau Isăilă și Berceanu despre „plățile la geantă”
„Isăilă Marius-Ovidiu: Vrea și la geantă, dăm și la geantă! Fără probleme! Eu, de exemplu, cu el lucrez la geantă. Mie îmi aduce la geantă. Că așa… ANAF… sume… ălea, ălea…
Berceanu Octavian-Alexandru: Da… ă… e ușor de… să-i reperezi…
Isăilă Marius-Ovidiu: E mai ușor la gen…
Berceanu Octavian-Alexandru: Da e… da e…
Isăilă Marius-Ovidiu: Îi mai… la geantă… pe urmă-ți vezi de treabă!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da, da, aia e treaba lui pe urmă cum se descurcă!
Isăilă Marius-Ovidiu: E treaba lui. El mi-a adus, de exemplu, am avut nevoie de o chestie aici, am rezolvat o treabă… a venit cu 1 milion de euro, mi i-a pus în mână!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da.
Isăilă Marius-Ovidiu: Ovidiu, ăștia sunt banii. Mi i-a pus în mână, m-am descurcat, e altă treabă!
Berceanu Octavian-Alexandru: Deci, să-i bag cifra asta în față?
Isăilă Marius-Ovidiu: Hî?
Berceanu Octavian-Alexandru: Să-i bag cifra asta în față?
Isăilă Marius-Ovidiu: Da, bagă-i cifra, deci spune-i… da… spune-i: bă, lucrăm pe bani, nu lucrăm pe…
Berceanu Octavian-Alexandru: Nu, nu să-i…
Isăilă Marius-Ovidiu: Și… și mișcați-o… repede…
Isăilă Marius-Ovidiu: Io… îi zici: bă… ai un milion!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da.
Isăilă Marius-Ovidiu: Când s-a semnat contractul și totul e legal, ai un milion!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da.
Isăilă Marius-Ovidiu: La geantă. Ți-l aduc eu! Plus ce avem noi. Noi… e separat!
Berceanu Octavian-Alexandru: Da, da…”
Ce s-a discutat la întâlnirea din 10 octombrie 2025 dintre Isăilă și Berceanu
„Isăilă Marius-Ovidiu: Nu, nu, nu, nu, Ionuț poa` să citească tot. El poate să-i cheme și să le spună: „Băi, de ce n-ați semnat contractul sau care e problema?” Ai înțeles?
Berceanu Octavian-Alexandru: Îhî.
Isăilă Marius-Ovidiu: Ionuț poate să le zică: „Bă, vă f… (cuvânt trivial) în gură! Ce p… (cuvânt trivial) mea, adică statul român tre să câștige…”
Berceanu Octavian-Alexandru: Da, da, să ceară detalii.
Isăilă Marius-Ovidiu: Să ceară lămuriri, detalii. „De ce p… (cuvânt trivial) mea nu ați semnat contractul în condițiile în care statul român trebuie să câștige bani.”
Berceanu Octavian-Alexandru: Da, da, da.
Isăilă Marius-Ovidiu: „Sunteți proști la cap? Noi vă aducem bani în stat, noi vă aducem statului român 50 și ceva de milioane de euro și voi ce faceți, în p… (cuvânt trivial) mea!”
Berceanu Octavian-Alexandru: Și atunci, stopul, talpa pe care a primit-o.
Isăilă Marius-Ovidiu: Uite, uite ce a răspuns, uite ce a răspuns. Părerea mea că talpa…”