Produse lactate care sunt pe rafturi cu denumire de smântână sau brânză dar care nu au în compoziție lapte / Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cere intensificarea controalelor (VIDEO)

România este în continuare vicitma dublului standard de calitate. Deși avem aceleași produse ca în țările din vestul Europei, ingredientele sunt de cele mai multe ori diferite. Fie că vorbim de sucuri, cafea, mezeluri sau ciocolată, 30% dintre produse au același ambalaj dar conținut diferit.

Despre acest lucru ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că a cerut intensificarea controalelor în supermaketuri și în magazine:

„Sunt anumite produse care vin din import. Aici vorbim de produse lactate care sunt în rafturi cu denumire de smântână sau brânză care practic nu au în compoziție lapte. Când am fost președintele Comisiei de Agricultură am inițiat un proiect de lege privind separarea la raft a produselor din lapte și produselor lactate. Practic în supermarketuri și în magazine ar trebui să avem vitrine separate unde sunt produse numai pe bază de lapte și produse pe bază de grăsimi vegetale. Am vaut o discuție inclusiv cu ANSVSA-ul și cu ANPC-ul și îi rog pe această cale și prin intermediul dumneavoastră să intensifice aceste controale. Mai mult de atât, Guvernul României și Ministerul Agriculturii au inițiat un program foarte important INVESTALIM privind procesarea materiri prime în România, ca și cod CAEN producerea de lapte și produse lactate este eligibilă în acest program. Este un program ambițios de 600 de milioane de euro pentru procesare și ne dorim ca materia primă să fie procesată și să găsim pe rafturi și românii să cumpere produse numai pe bază de lapte și să nu cumpere așa cum sunt etichetate produse înșelătoare cu etichetare înșelătoare”.

Ministrul Agriculturii a mai precizat că aceste produse nu pot fi interzise, ci puse pe rafturi diferite față d eprodusele care folosesc laptele ca materie primă:

„Nu este un dublu standard. Sunt produse care au o denumire pe etichetă, așa cum spuneam mai devreme smântână dar acea smântână nu e făcută din lapte, ci din grăsimi vegetale sau derivate din lapte. Lucrul acesta din discuțiile pe care le-am purtat cu colegii de la autoritățile de control sunt convins că vor intensifica controalele și etichetarea și dublul standard să nu mai existe pe raftrile magazinelor.

Aceste produse nu le poți interzice la raft, dar România a doptat o lege prin care retailerii și magazinele acolo unde s evalorifică aceste produs etrebuie să fie pe rafturi separate. Atunci când cumpărătorul merge în supermarket să știe ce produse își achiziționează, produse numai pe lapte sau produse cu adaosuri de grăsimi”.